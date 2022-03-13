|
|
Захарова объяснила погром православной церкви в Оксфорде ростом русофобии в Британии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала погром, произошедший в русской Никольской церкви в Оксфорде, отметив, что кампания русофобии и фейков, запущенная лично главой МИД Британии, дает «свои дьявольские плоды» в месте, где министру выдали диплом об образовании.
«Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины. Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании», – написала Захарова в Telegram, комментируя нападение на церковь Николая Чудотворца в Оксфорде.
Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию. Позже она заявила, что Великобритания не ослабит давление и будет через санкции закручивать гайки для российской экономики.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян быть начеку и проявлять осторожность из-за растущей ненависти к русским и российским гражданам в некоторых западных странах.
Напомним, что МИД Великобритании сообщил о введении санкций в отношении 386 депутатов Госдумы за признание Донецкой и Луганской народных республик. В ведомстве заявили, что это стало предлогом для начала военной операции России на Украине.
Зеленский: Украине придется расплачиваться за помощь Запада
|
|
Западные страны предоставляют Украине помощь, но не безвозмездно, Киеву предстоит за нее расплачиваться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов.
«Сегодня деньги, которые выделяет нам Европа, мир, они идут все-все на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счет. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, все это стоило, это не бесплатно», – передает ТАСС его слова.
По словам Зеленского, Украина заслужила быть в ЕС. «И не нужно нам ничего обещать, нас нужно конкретно поддержать», – добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС.
Париж анонсировал новые санкции против России
|
|
Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина.
По его словам, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм.
Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора российский лидер рассказал о выявленных многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. По его словам, операции по спасению гражданского населения систематически срывают националистические батальоны Украины.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Зеленский пригрозил украинцам смертью за создание Херсонской народной республики
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
Как утверждает Зеленский в видеообращении, опубликованном в воскресенье ночью в Telegram-канале президента Украины, Россия на территории Херсонской области при содействии местных руководителей и депутатов стремится создать ХНР – Херсонскую народную республику.
«Я хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам [Херсонской области]. Если кто-то из них вдруг соблазнится на предложения оккупантов, вы подписываете себе приговор (…)», – заявил Зеленский.
Накануне в Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
В Минобороны России подчеркивали, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа
|
|
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Веры Вольфсккампф для Das Erste.
Как отметила журналистка, заявленная немецкими властями цель сделать ФРГ независимой от российских энергоносителей может быть достигнута двумя способами: резким прекращением поставок или созданием альтернатив топливу из России. Второй вариант потребует времени, передает РИА «Новости».
Ссылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе автор заявила, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте.Как отметил экономист Георг Захманн, поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара, можно заменить лишь половину этого объема.
Однако и это сейчас невозможно, так как в Германии пока нет терминалов для приема сжиженного топлива, и их строительство займет три года.Захманн подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не получится заменить, поэтому придется экономить. «Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления», – пояснил специалист, ссылаясь на расчеты Международного энергетического агентства.
Однако куда большая ноша ляжет на бизнес: природный газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности. Захманн считает, что часть этих предприятий могут переехать из Германии. При этом в качестве временной альтернативы газу называются нефть и уголь.
Отмечается, что политики из ХДС и ХСС сомневаются в отказе от атомной энергетики, но федеральные власти выступают против. Правящая коалиция исключила продление срока службы АЭС. Кроме того, в нынешних условиях подорожает электричество и отопление, поэтому властям придется поддержать малоимущих.
Ранее стало известно, что Германия планирует к осени 2021 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.
Боррель заявил об отсутствии скорого эффекта санкций против России
Санкции против России не могут иметь немедленный эффект, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект», – сказал он турецкому телеканалу NTV, передает РИА «Новости».
Ранее в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина заявили, что страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
В офисе Зеленского заявили о приближении компромисса с Россией
|
|
Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Участник украинской переговорной группы сообщил, что стороны диалога приступили к оформлению договоренностей, подробности которых пока не раскрывают, передает «Коммерсант».
«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», – пояснил Подоляк.
Он также отметил, что итог переговоров должен «учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».
«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию – прим. ВЗГЛЯД)», – резюмировал советник главы офиса Зеленского.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан может провести у себя встречу между Россией и Украиной, у Баку есть опыт проведения встреч Россия-НАТО.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Китае предупредили США о риске обжечься на Украине
|
|
Политика Соединенных Штатов в отношении Украины является отражением «эгоистичных геополитических целей», при этом Вашингтон должен помнить, что «играющий с огнем обязательно обожжется», выразил мнение китайский обозреватель Синь Пин в своей статье в газете Global Times.
Как отмечает автор, в 2014 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер писал, что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не «форпостом противостоящих друг другу сторон». А «архитектор американской стратегии сдерживания СССР» Джордж Кеннан, в свою очередь, еще в 1998 году выражал свое недовольство расширением НАТО, назвав это «началом новой холодной войны» и предсказав, что Россия «со временем будут реагировать на это все более негативно», передает РИА «Новости».
«Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент», – указывает Пин.
При этом Москва недвусмысленно предложила США и НАТО остановить дальнейшую экспансию и размещение наступательных вооружений в соседних с ней странах, однако Вашингтон проигнорировал эти серьезные озабоченности, напоминает он.
Как отмечает обозреватель, на всем протяжении текущего кризиса Украина является инструментом США по сдерживанию России, при этом она не должна рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и НАТО искренне предоставят ей серьезные гарантии безопасности.
«Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнем обязательно обожжется», – заключает автор.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США рассказала о попытках Запада убедить Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины. В тот же день США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России. Ранее Соединенные Штаты потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.
В прошлую среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Япония призвала провести реформу Совбеза ООН
|
|
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что необходимо провести реформу Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) на фоне спецоперации России по защите Донбасса.
Соответствующее заявление японский премьер сделал в ходе выступления на съезде правящей Либерально-демократической партии, передает ТАСС.
«Насилие России (так Кисида назвал спецоперацию России по защите Донбасса), постоянного члена Совета Безопасности, указывает на необходимость новой основы международного порядка», – сказал он.
При этом не уточняется, о каких именно изменениях идет речь. В число постоянных членов Совбеза ООН входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не предвидят исключения России из Совета безопасности ООН. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что призывы лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН не могут быть исполнены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине «геноцидом».
Русские с флагами пришли в Instagram на день рождения жены Цукерберга
В социальной сети Instagram под одним из постов основателя компании Meta Марка Цукерберга российские пользователи начали активно оставлять комментарии и смайлики-эмоджи в виде флага России.
Цукерберг посвятил пост жене Присцилле Чан, поздравив ее с днем рождения.
«Поздравляем главного героя в нашей семье с днем рождения», – написал он.
Под постом сразу появились комментарии от россиян. Помимо флагов, люди пишут фразу «Вперед, Россия», Love Russia. Это связано с недавним разрещением компании Meta Platforms временно снять в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных.
Пользователь под ником hi.momdad спросила, а не переходит ли Цукерберг границу, и что для него демократия.
«Разрешать призывы к насилию и убийству любых людей – нельзя, даже если Вам кажется, что они этого заслуживают. Насилие - путь к разрушению», – пишет albina.
Еще один подписчик отметил недопустимость призывов к насилию.
«Я русский! Давай начнем призывать меня убить! Марк, ты считаешь это нормальным? Это фашизм против русского народа!», – пишет он.
Напомним, Генпрокуратура России сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией, запретив ее деятельность в России. Соцсеть будет заблокирована в России с 14 марта.
Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море
Украинские военнослужащие обстреляли в Азовском море российское гражданское судно, шедшее из Греции в Таганрог, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с обстрелом российского судна», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
12 марта украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. Оно направлялось из порта Греции в Таганрог. Пострадавших нет.
Le Figaro удалила репортаж о положении мирных жителей в ДНР и ЛНР
Французское издание Le Figaro удалило с сайта материал о положении мирного населения Донбасса, сообщила автор репортажа, журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель.
«И Le Figaro только что отозвала мою опубликованную статью и с этого момента сделала ее невидимой. Почему? Спросите их», – рассказала журналистка. После нескольких вопросов в адрес редакции издания она назвала произошедшее «цензурой», передает ТАСС.
На сайте издания все еще присутствуют ссылки на материал под заголовком «Украина: в Донбассе, где все началось», а также короткий отрывок из беседы с жителями города Амвросьевка на территории Донецкой народной республики (ДНР) близ границы с Россией.
Журналистка также пожаловалась на блокировку видеохостингом Youtube ее репортажа о ситуации в Мариуполе от 10 марта. На странице с видео говорится, что оно якобы нарушает правила платформы о распространении ненависти.
Анн-Лор Боннель – французский режиссер и журналист, сняла документальный фильм о жителях Донбасса, вышедший в 2016 году. В сентябре 2020 года на площадке ассоциации «Франко-российский диалог» она рассказала, что на протяжении некоторого времени снятые ею материалы пропадали из общего доступа в сети, а о ее фильме «нельзя было писать в прессе». Позже она рассказала, что собиралась снять вторую часть фильма с украинской стороны, однако не получила разрешения от властей. Она также обвиняла французские СМИ в однобоком освещении конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силуанов: Запад заморозил около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России
|
|
Страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», – сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
Он также сообщил, что Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.
«Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых. Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены», – сказал Силуанов.
По его словам, Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях.
«Мы знаем, что у нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте – в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях», – добавил министр.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).
ЕС опасается планов России «расширить военную деятельность» против страны НАТО
|
|
Европейский союз опасается, что Россия может «расширить военную деятельность» против одной из стран НАТО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель турецкому телеканалу «Си-эн-эн тюрк» на полях дипломатического форума в Анталье.
«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», – передает ТАСС его слова.
По мнению Борреля, Россия может «расширить свою военную деятельность», которая «может быть [направлена] против одной страны НАТО или против другой страны. Есть серьезные опасения [на этот счет]». «Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», – сказал Боррель.
Боррель заявил, ЕС считает необходимым «нанести экономике [России] такой ущерб», чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине.
Ранее глава дипломатии ЕС заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Генсек НАТО заподозрил Россию в планах применить химоружие
Москва может планировать химические атаки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt.
«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», – цитирует РИА «Новости» Столтенберга. По его словам, это было бы «военным преступлением».
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Paypal призвала россиян вывести средства со счетов
Американская электронная платежная система Paypal призывает вывести остатки средств со счетов в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России, сообщается в уведомлении компании на русском языке.
«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года», – приводит текст сообщения ТАСС.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Если вам необходимо добавить банковский счет для вывода средств, следуйте инструкциям в справочном центре PayPal», – сообщается далее.
Американская электронная платежная система Paypal 5 марта приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.
Напомним, в четверг российский оператор платежной системы Western Union обратился в ЦБ с заявлением об исключении из соответствующего реестра с 24 марта 2022 года. Кроме того, в минувшее воскресенье платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из России американские платежные системы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД