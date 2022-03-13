Захарова объяснила погром православной церкви в Оксфорде ростом русофобии в Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала погром, произошедший в русской Никольской церкви в Оксфорде, отметив, что кампания русофобии и фейков, запущенная лично главой МИД Британии, дает «свои дьявольские плоды» в месте, где министру выдали диплом об образовании.

«Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины. Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании», – написала Захарова в Telegram, комментируя нападение на церковь Николая Чудотворца в Оксфорде.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию. Позже она заявила, что Великобритания не ослабит давление и будет через санкции закручивать гайки для российской экономики.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян быть начеку и проявлять осторожность из-за растущей ненависти к русским и российским гражданам в некоторых западных странах.

Напомним, что МИД Великобритании сообщил о введении санкций в отношении 386 депутатов Госдумы за признание Донецкой и Луганской народных республик. В ведомстве заявили, что это стало предлогом для начала военной операции России на Украине.