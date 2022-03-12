Соцсеть VK рассказала о платформе в соцсети для поддержки малого и среднего бизнеса

Депутат: Присутствие в Instagram стало несовместимым со статусом гражданина России

«Деятельность корпорации Meta имеет четкий антироссийский характер. Сегодняшнее решение по противодействию компании в полном объеме совершенно правильное», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов, комментируя блокировку в России социальной сети Instagram (принадлежит Meta, также владеющей соцсетью Facebook).

«Разрешив в Instagram и Facebook посты с призывами к убийству лидеров России и Белоруссии, а любого русского – называть участником «вторжения», компания Meta оправдала любые действия против нашей страны, вплоть до геноцида русского народа. Такое повышение градуса русофобии иначе оценить нельзя», – считает замглавы комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов.

Как рассказал депутат, на пленарной сессии в пятницу обсуждались вопросы правовой реакции на враждебные действия компании Meta Platforms. «К вечеру мы договорились о том, что будет направлено обращение в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела против руководства и акционеров корпорации. И это только первый этап, начало большого процесса», – подчеркнул Кирьянов.

«Мы будем требовать международной оценки этой ситуации, нетерпимой ни с точки зрения этики, ни с точки зрения международного права. Россия здесь защищает не только свои интересы. Сегодня Meta фактически ведет речь о допустимости геноцида россиян, завтра разрешит в какой-нибудь стране Латинской Америки, потом где-нибудь в Африке, а через три дня – в европейском государстве каком-нибудь», – пояснил он.

Напомним, что в четверг Reuters сообщило о том, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных в контексте вторжения на Украину». В пятницу Генпрокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории нашей страны. Во исполнение требования Генпрокуратуры Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram. Неделей раньше РКН принял решение блокировать соцсеть Facebook на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ на этой платформе.

Многие россияне успели привыкнуть к Instagram, в связи с чем блокировка платформы для них будет ощутимой, признает Кирьянов. «Для многих это была площадка для бизнеса и привычное средство общения, но при такой жесткой антироссийской позиции у нас нет другого выбора. Я сейчас пытаюсь удалить свой аккаунт, поскольку работа с подобными соцсетями несовместима со статусом депутата. Да и с гражданами России они не совместимы», – сказал собеседник.

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«Но на смену Instagram и Facebook придут другие площадки, дружелюбные, объективные, которые позволят нашим людям продолжать свой бизнес. Может, это будут абсолютно российские по происхождению платформы, – допустил законодатель. – Уверен, этот вопрос решится быстро, у нас нет незаменимых. Замещение Instagram будет немедленным. Все, кто раньше в нем работал, перейдут в наши соцсети. Это «ВКонтакте» и, кстати, «Одноклассники», которые могут подойти для коммерческого использования. Так или иначе, найдутся стартапы, которые в ближайшее время подтвердят свою значимость».

«Что касается материалов, которые могут потеряться при блокировке Instagram, то тут сложно. Доставать весь архив фотографий очень долго. Но, с другой стороны, архив изначально лучше было бы хранить в другом месте, а не в Сети. У меня, например, есть дубли всех снимков на жестком диске компьютера. Ну и в целом все эти публикации были важны когда-то, но не сейчас. У меня было более пяти тысяч фотографий в Facebook, мне писали люди, но теперь я удалил свой аккаунт и лучше буду информировать граждан во «ВКонтакте», – рассказал Кирьянов.

Интересно, что мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta, заблокирован не будет, отметил собеседник. «Я и оснований для запрета не вижу. Это же мессенджер, в этом качестве он может служить людям, хоть и неприемлем как средство общения между государственными структурами. Главное, что в этом мессенджере нет возможности для пропаганды, навязывания позиции. То есть нужно разделять: мы блокируем FB и Instagram именно потому, что их владельцы жестко сформулировали позицию против России, что бы у нас ни происходило. Они не удаляют ложную информацию, не реагируют на требования наших органов», – напомнил депутат Кирьянов.

Добавим, что после решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram. В частности, о решении закрыть аккаунты в Instagram сообщили: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, омбудсмен Тамара Москалькова, журналистка Тина Канделаки, певец Дима Билан.

Добавим, что Роскомнадзор предоставил пользователям Instagram время на перенос фото и видео. По решению РКН, доступ к соцсети полностью ограничат 14 марта в 00:00.

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