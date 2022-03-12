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Соцсеть VK рассказала о платформе в соцсети для поддержки малого и среднего бизнеса
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Разработчики популярной российской социальной сети со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге Вконтакте объявили о работе платформы для поддержки малого и среднего бизнеса в России.
«Сегодня на платформе Бизнес ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Для начала работы в соцсети достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах – сделать это можно в несколько простых шагов. Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link», говорится в сообщении компании на официальном сайте Вконтакте.
Отмечается, что инструменты ВКонтакте позволяют бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги: он поддерживает и интеграцию с существующими магазинами через API. Платежи можно принимать через сервис VK Pay – он стабильно работает с любыми картами российских банков. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.
Кроме того, предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. А также дополнительно усилена служба поддержки VK.
Уточняется, чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, достаточно воспользоваться бесплатными инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов.
Напомним, после решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Instagram.
Российские звезды и политики начали массово покидать Instagram
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После решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
Певица Ольга Бузова заявила, что Instagram она пользовалась с 2012 года. «Сейчас пишу пост и плачу, надеюсь, это все неправда, и мы останемся тут… Но все же… чтобы не терять меня, у меня есть мой ТГ (Telegram)», – написала Бузова, у которой на данный момент в соцсети 23,3 млн подписчиков.
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Актриса Ксения Алферова отметила: «Инстаграм, я так понимаю, доживает у нас последние дни, и слава Богу».
«В свете последних событий, Instagram может быть заблокирован на территории России. Но наша с вами Связь на этом не прерывается! Поэтому, чтобы быть вместе и не потеряться, предлагаю вам перейти в доступные социальные сети – ВКонтакте и Телеграм», – написал на своей странице певец Дима Билан.
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В свои аккаунты в других социальных сетях пригласили подписчиков Тина Канделаки, Максим Фадеев, певицы Зара и Глюкоза и другие.
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От использования Instagram отказался также мэр Москвы Сергей Собянин. «Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram», – написал мэр в своем аккаунте.
Собянин добавил, что будет информировать граждан о своей деятельности в Telegram и ВКонтакте.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила, что переходит из Instagram во ВКонтакте.
«На фоне информации о деятельности Мета, на мой взгляд, абсолютно недопустимой в 21 веке, – в чистом виде экстремистской и антироссийской – которая стала сейчас достоянием общественности, приняла решение закрыть свой аккаунт в Инстаграм. Буду общаться с вами и сообщать важную информацию на других площадках. Прежде всего – во ВКонтакте. Переходим туда», – написала она.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также перешел из Instagram в социальную сеть «ВКонтакте» для общения с жителями региона.
«С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть «ВКонтакте». Как и в этом инстаграме, буду публиковать там свое мнение о событиях и важную информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться на связи – подписывайтесь прямо сейчас», – написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
От использования соцсети отказался глава Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что считает неприемлемой позицию компании Meta, которой принадлежит Instagram.
Свою страницу в Instagram удалила также и Генпрокуратура России. «Аккаунт Генеральной прокуратуры Российской Федерации прекращает работу на площадке Instagram в связи с потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прекратила вести свои страницы в соцсетях компании Meta. Свой аккаунт в Instagram прекратила вести также Общественная палата.
Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. «Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – заявили в ведомстве.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Instagram.
Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию против россиян
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Из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.
Reuters сообщает, что речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президентов России и Белоруссии. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам, передает РИА «Новости».
Reuters уточнило, что призывать к смерти лидеров России и Белоруссии разрешат пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша, если в заявлениях не будут указаны «место или метод» насильственных действий.
Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.
Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам». При этом Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией. До этого Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.
Борец с фейками в соцсетях: Кадры из Косова выдают за свежие снимки с Украины
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«Создатели фейков порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Молодая республика» ДНР Кирилл Макаров. Ранее он с коллегами запустили сетевой тренд, посвященный борьбе с фейками о российской спецоперации по защите Донбасса.
«В тот же день, когда президент объявил о начале спецоперации на Украине, все руководство нашей организации, в том числе и я, заметили, как в Сети возникло огромное количество фейков, началось огромное информационное давление. Мы столкнулись с огромным потоком угроз и оскорблений в адрес жителей Донбасса и россиян. Создатели фейков одновременно максимально старались дискредитировать и российскую, и нашу республиканскую армию», – сказал лидер движения «Молодая республика», депутат Народного совета ДНР Кирилл Макаров.
«Мы видели откровенное вранье, когда, к примеру, кадры, сделанные когда-то в Косово, выдавались за свежие снимки с Украины. Такое вранье вызывало у нас поначалу недоумение, а затем – и гнев. Мы прекрасно видели: те, кто создавали и пытались распространять эти фейки, порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа. Это нас особенно возмущало!», – сообщил Макаров.
«В ответ мы решили принять участие в тренде #РазоблачителиФейков. Ребята, в том числе простые школьники, включились в эту акцию, поскольку мы считаем нужным донести до людей максимально правдивую информацию. Наши ребята опубликовали уже более 100 постов по этому поводу, они тем самым лично включились в историю. Мы живем в Донбассе и понимаем: каждый из нас знает по себе, что значит, когда мины и снаряды летают над головой. При этом мы понимаем, что информационный фронт – одно из важнейших направлений конфликта. И на этом фронте все наши ребята хотели быть полезными. К нашему тренду постепенно подключается все больше и активных блогеров, и обычных рядовых пользователей», – рассказал Макаров.
«У нас есть связь с военкорами, которые находятся близ боевых позиций. Они оперативно передавали нам свои данные, в том числе и военные, которые находились рядом с ними. Кстати, очень быстро наши активисты заметили, что наше движение попытались пресечь администраторы сети Instagram. Похоже, правда была им неугодна», – отметил лидер движения.
Макаров напомнил, что многие блогеры ДНР и раньше сталкивались с запретами, которые вводили администрации социальных сетей, – не только Instagram, но и Facebook, Twitter. «Уже много раз наши акции блокировались, наши аккаунты сносились, – напомнил Макаров. – Поэтому мы рады, что Facebook перестал работать в России. В последнее время эту сеть можно было назвать информационной помойкой».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
По мнению собеседника, деятельность «разоблачителей» оказалась важна особенно сейчас – на фоне широкого резонанса вокруг событий на Украине. «Среди наших активистов возникло мнение, что пора формировать кибер-корпус, что-то вроде кибер-полиции, который будет в дальнейшем профессионально разоблачать фейки, ведь их производство приобретает чуть ли не мировой, стихийный характер», – пояснил лидер движения.
«Нам ясно: для большинства тех, кто готовит фейки, главное – навести ужас, заставить наших людей сомневаться в правильности действий России, изменить политические взгляды. Поэтому наши разоблачения, наша работа несет в себе здравую, благородную миссию. Мы помогаем успокоить людей, избавить их от ужаса, который им пытаются внушить. Мы хотим, чтобы правда восторжествовала», – заключил Макаров.
Ранее активисты из общественной организации «Молодая республика» в Донецкой народной республике запустили движение #РазоблачителиФейков. Его цель – вести борьбу с недостоверной и провокационной информацией о специальной операции по денацификации и демилитаризации, которую Россия проводит на Украине. Организация насчитывает около девяти тысяч активистов. К их движению присоединяются все больше блогеров.
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СМИ: Ограничения против Meta не затронут WhatsApp
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Ограничения, которые могут ввести против компании Meta в России, не затронут мессенджер WhatsApp, поскольку это средство коммуникации, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения», – приводит его слова РИА «Новости».
В пятницу СМИ сообщили, что из внутренних документов корпорации Meta Platforms следует, что она разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил газете ВЗГЛЯД, что «против компании Meta в России могут завести уголовные дела. Экстремистские организации не должны работать на территории нашей страны».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о проверке Facebook и Instagram после призывов к насилию против россиян. Кроме того, генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Фейсбук» прошел путь от «нет войне» до «убей русского».
Пушков: Деятельность Meta на территории России может быть сведена к нулю
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Решение Meta разрешить публикацию призывов к насилию против Вооруженных сил России будет осуждено и приведет к перекрытию возможностей для деятельности этой компании на территории РФ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. В пятницу Следственный комитет возбудил дело против Meta по двум статьям.
«Решение руководства Meta допустить размещение на своих официальных платформах (компании принадлежат соцсети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp) призывы к действиям против российских военнослужащих – это нечто беспрецедентное в истории социальных сетей. Эта сетевая компания фактически решила выступить распространителем призывов к прямому насилию и в силу этого может быть признана экстремистской», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Этот шаг американского IT-гиганта вызвал крайнее негодование и возмущение в России, подчеркнул собеседник, поэтому закономерно, что он был расценен законодателями в Госдуме и Совете Федерации как призыв к экстремистской деятельности. «СК уже возбудил дело против Meta, ибо распространение экстремистских призывов является уголовно наказуемым деянием, это вопиюще противозаконное решение», – подчеркнул собеседник.
Пушков напомнил, что конфликт России с Meta, которая ранее была известна как Facebook, назревал уже очень давно. «Эта компания регулярно блокировала российские информационные ресурсы, не удаляла противоправный контент на своих страницах, игнорировала требования Роскомнадзора по целому ряду вопросов и не предпринимала никаких шагов для выполнения закона о «приземлении» зарубежных компаний, требующего открытия филиала, представительства или юридического лица на территории Российской Федерации», – напомнил сенатор.
Таким образом Meta стала в России одной из наименее законопослушных среди интернет-гигантов. «Неслучайно Роскомнадзор заблокировал недавно на территории РФ доступ к Facebook за блокировку российских телеканалов и других информационных ресурсов», – указал политик.
«В нынешних условиях перспективы деятельности Meta в России могут быть сведены к нулю», – подытожил Алексей Пушков.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
В пятницу Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. «В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», – сообщили в Генпрокуратуре.
Также решается вопрос об уголовном преследовании из-за возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. В пятницу СМИ сообщили, что из внутренних документов корпорации Meta Platforms следует, что она разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян за проведение спецоперации на Украине.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело в связи с действиями сотрудников Meta. Роскомнадзором было объявлено о блокировке Instagram и Facebook. Мессенджер WhatsApp продолжит работу, потому что это средство общения, а не размещения информации.
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В Госдуме допустили признание компании Meta экстремистской
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«Против компании Meta в России могут завести уголовные дела. Экстремистские организации не должны работать на территории нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян.
«Удивительно, что Meta нарушила собственные же правила, поскольку то, что сегодня делает эта корпорация, называется разжиганием национальной розни. Для этого в УК РФ есть конкретная статья. Причем, если ранее они неофициально блокировали определенный контент, а на что-то закрывали глаза, то теперь компания официально заявила, что будет стравливать народы», – считает зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.
По его словам, в России будет дана правовая оценка этим действиям. «Экстремистские организации и их продукты не должны работать на территории нашей страны. Сегодня с точки зрения права Meta открыла себе дорогу к признанию ее в России экстремистской организацией со всеми вытекающими последствиями и уголовными делами», – добавил парламентарий.
Горелкин также обратил внимание на то, что компания фактически признала свою вовлеченность в информационную войну против России. «Они работают как инструмент пропаганды от имени и под эгидой американских властей. Это видно невооруженным глазом», – подчеркнул собеседник.
При этом депутат не исключает, что имела место какая-то сделка компании с властями США. В этой связи он напомнил, как весь прошлый год американские власти пытались задавить Meta, в результате чего было несколько скандалов, связанных с утечкой их корпоративных документов. «Власти пытались даже разделить компанию в рамках антимонопольного регулирования. Но, видимо, Meta своей «проактивной работой» заслужила прощение и теперь США оставят ее в качестве монополии. Как говорится, искупили вину своим рвением и желанием угодить американцам», – иронично подытожил Горелкин.
В пятницу СМИ сообщили, что из внутренних документов корпорации Meta Platforms следует, что она разрешит
пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян.
Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.
Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В качестве примера, не дозволенного ранее, но разрешенного теперь, компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам». При этом Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».
В ответ на это посольство России в США заявило об объявлении информационной войны России со стороны компании. «Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании – еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистской машины западных правящих кругов», – передает ТАСС текст заявления посольства России в США.
«Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», – указали в посольстве в России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «по отношению к Meta следует принять меры прокурорского реагирования за разжигание ненависти в отношении граждан РФ».
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Рогозин сообщил о планах создания «неубиваемого» интернета
У российских пользователей в будущем может появиться «неубиваемый» интернет, это позволит сделать запуск новых орбитальных группировок, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Воплощение планов по запуску новых космических аппаратов позволит к 2025 году обеспечить всеми необходимыми космическими сервисами Севморпуть и создать «неубиваемый» интернет, заявил Рогозин, передает ТАСС.
«Обязательно стране иметь – такой стране, как наша – независимый, суверенный космический интернет. И, соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешевое для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере», – подчеркнул глава Роскосмоса.
Он пояснил, что для России важен спутниковый интернет, поскольку 70% ее территорий охвачены вечной мерзлотой, где малоэффективна прокладка оптоволокна.
Отечественные телекоммуникационные и геоинформационные космические системы не в полной мере отвечают задачам, стоящим перед экономикой страны в рамках цифровой трансформации, следует из «Белой книги» высоких технологий в России и за рубежом.
Ранее Минэкономразвития представило «Белую книгу», в которой указало, что отечественные телекоммуникационные и геоинформационные космические системы не в полной мере отвечают задачам, стоящим перед экономикой страны в рамках цифровой трансформации.
В ней же отмечается, что зарубежные продукты и услуги в этой области часто превосходят отечественные, при этом иностранные компании снижают себестоимость услуг за счет внедрения систем многократного использования ракет-носителей, стандартизации и организации массового производства продукции.
YouTube отключил монетизацию для российских пользователей
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YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч, сообщил видеохостинг в письмах, разосланных российским пользователям.
В сообщении компании указывается, что «недавно мы полностью приостановили рекламу Google и YouTube в России, теперь мы распространяем эти меры на все функции, связанные с монетизацией, в том числе подписки YouTube Premium и Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры, мерч для всех зрителей в России», передает «Коммерсант».
«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России. По мере развития ситуации мы будем делиться с вами новостями, когда это необходимо», – говорится в сообщении.
Ранее Google приостановила работу сервиса контекстной рекламы в России. Глава Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что таким решением Google заявил о желании работать в стране.
Хинштейн: IT-гиганты начали нарушать красные линии в интернете
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IT-гиганты вынуждают Россию отвечать на систематические проявления цензуры в интернете, попытки выстроить цивилизованный диалог с «бигтехом» к успеху не привели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. 12 марта в мире отмечается День свободы слова в интернете.
«Мировой «бигтех» продолжает проверять Россию на прочность. Сначала Meta, легализовавшая призывы к насилию в отношении российских граждан и военных. Ровно через сутки – YouTube (а точнее, Google) с блокировкой каналов российских СМИ. Американский видеохостинг систематически цензурирует российские СМИ, но не удаляет со своей платформы фейки и деструктивный контент», – отмечает председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
По мнению депутата, Россию «как будто вынуждают совершать жесткие ответные действия, заложниками которых, увы, становится великое множество людей, для кого соцсети – не только средство общения, но и источник заработка». «Я говорю сейчас даже не столько о блогерах, сколько о предпринимателях, производителях и всех, кто использует Сеть для продвижения и продажи своих товаров и услуг», – пояснил собеседник.
Хинштейн добавил, что понимает и во многом разделяет чувства людей, «страдающих в результате таких действий». «Но не российские власти виновны в происходящем. Много лет мы пытались выстроить цивилизованный диалог с «бигтехом», буквально уговаривая IT-гиганты не заступать за красные линии. Увы, тщетно. На минувшей неделе тот же YouTube отключил монетизацию для всех российских блогеров, обрушив то, что люди строили годами, создавая уникальный контент и собирая свою аудиторию. Что это, как не дискриминация по национальному признаку?» – задается вопросом политик.
По его словам, «бигтех» пытается настроить «наших блогеров против российских властей, выставляя их (власти) в качестве злой силы, якобы закрывающей Россию от внешнего мира». «Это абсолютно иезуитская и циничная политика: затеять драку, а потом обвинить обороняющуюся сторону в агрессии», – убежден Хинштейн.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Глава комитета убежден, что Рунет и российская IT-отрасль сегодня в целом трансформируются и перестраиваются в новых реалиях. «Государство, с одной стороны, активно поддерживает отрасль (принято уже 3 пакета мер поддержки отрасли и разрабатываются новые), с другой –продолжает решительно бороться с нарушениями со стороны иностранных платформ», – подытожил Хинштейн.
12 марта мир отмечает День свободы слова в интернете, учрежденный в 2008 году организацией «Репортеры без границ». Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории страны. Предполагается, что полная блокировка произойдет 14 марта. Такое решение – ответ на намерение корпорации Meta Platforms снять запрет для пользователей Facebook (уже заблокирована) и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». Позже в компании уточнили, что не потерпят любой формы дискриминации, русофобии или призывов к насилию по отношению к россиянам, новая политика модерации в Facebook и Instagram является временной и будет применяться только на территории Украины.
В правоохранительных органах заявили, что возможные ограничения не затронут мессенджер WhatsApp, поскольку это средство коммуникации.
После решения о блокировке Instagram звезды шоу-бизнеса и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
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Глава Instagram дал оценку решению о блокировке соцсети в России
Глава Instagram Адам Моззери выразил мнение, что блокировка соцсети в России якобы является неправильным решением.
«В понедельник Instagram будет заблокирован в России. Это решение отрежет 80 миллионов человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку примерно 80% людей в России подписаны на аккаунт Instagram за пределами своей страны. Это неправильно», – – написал Моззери на своей странице в Instagram.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Ранее в пятницу Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.
Напомним, в четверг СМИ сообщили, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». После этого Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. Позже Роскомнадзор уточнил срок блокировки соцсети Instagram в России.
В правоохранительных органах заявили, что ограничения, которые могут ввести против компании Meta в России, не затронут мессенджер WhatsApp, поскольку это средство коммуникации. После решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
Депутат: Присутствие в Instagram стало несовместимым со статусом гражданина России
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«Деятельность корпорации Meta имеет четкий антироссийский характер. Сегодняшнее решение по противодействию компании в полном объеме совершенно правильное», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов, комментируя блокировку в России социальной сети Instagram (принадлежит Meta, также владеющей соцсетью Facebook).
«Разрешив в Instagram и Facebook посты с призывами к убийству лидеров России и Белоруссии, а любого русского – называть участником «вторжения», компания Meta оправдала любые действия против нашей страны, вплоть до геноцида русского народа. Такое повышение градуса русофобии иначе оценить нельзя», – считает замглавы комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов.
Как рассказал депутат, на пленарной сессии в пятницу обсуждались вопросы правовой реакции на враждебные действия компании Meta Platforms. «К вечеру мы договорились о том, что будет направлено обращение в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела против руководства и акционеров корпорации. И это только первый этап, начало большого процесса», – подчеркнул Кирьянов.
«Мы будем требовать международной оценки этой ситуации, нетерпимой ни с точки зрения этики, ни с точки зрения международного права. Россия здесь защищает не только свои интересы. Сегодня Meta фактически ведет речь о допустимости геноцида россиян, завтра разрешит в какой-нибудь стране Латинской Америки, потом где-нибудь в Африке, а через три дня – в европейском государстве каком-нибудь», – пояснил он.
Напомним, что в четверг Reuters сообщило о том, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных в контексте вторжения на Украину». В пятницу Генпрокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории нашей страны. Во исполнение требования Генпрокуратуры Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram. Неделей раньше РКН принял решение блокировать соцсеть Facebook на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ на этой платформе.
Многие россияне успели привыкнуть к Instagram, в связи с чем блокировка платформы для них будет ощутимой, признает Кирьянов. «Для многих это была площадка для бизнеса и привычное средство общения, но при такой жесткой антироссийской позиции у нас нет другого выбора. Я сейчас пытаюсь удалить свой аккаунт, поскольку работа с подобными соцсетями несовместима со статусом депутата. Да и с гражданами России они не совместимы», – сказал собеседник.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
«Но на смену Instagram и Facebook придут другие площадки, дружелюбные, объективные, которые позволят нашим людям продолжать свой бизнес. Может, это будут абсолютно российские по происхождению платформы, – допустил законодатель. – Уверен, этот вопрос решится быстро, у нас нет незаменимых. Замещение Instagram будет немедленным. Все, кто раньше в нем работал, перейдут в наши соцсети. Это «ВКонтакте» и, кстати, «Одноклассники», которые могут подойти для коммерческого использования. Так или иначе, найдутся стартапы, которые в ближайшее время подтвердят свою значимость».
«Что касается материалов, которые могут потеряться при блокировке Instagram, то тут сложно. Доставать весь архив фотографий очень долго. Но, с другой стороны, архив изначально лучше было бы хранить в другом месте, а не в Сети. У меня, например, есть дубли всех снимков на жестком диске компьютера. Ну и в целом все эти публикации были важны когда-то, но не сейчас. У меня было более пяти тысяч фотографий в Facebook, мне писали люди, но теперь я удалил свой аккаунт и лучше буду информировать граждан во «ВКонтакте», – рассказал Кирьянов.
Интересно, что мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta, заблокирован не будет, отметил собеседник. «Я и оснований для запрета не вижу. Это же мессенджер, в этом качестве он может служить людям, хоть и неприемлем как средство общения между государственными структурами. Главное, что в этом мессенджере нет возможности для пропаганды, навязывания позиции. То есть нужно разделять: мы блокируем FB и Instagram именно потому, что их владельцы жестко сформулировали позицию против России, что бы у нас ни происходило. Они не удаляют ложную информацию, не реагируют на требования наших органов», – напомнил депутат Кирьянов.
Добавим, что после решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram. В частности, о решении закрыть аккаунты в Instagram сообщили: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, омбудсмен Тамара Москалькова, журналистка Тина Канделаки, певец Дима Билан.
Добавим, что Роскомнадзор предоставил пользователям Instagram время на перенос фото и видео. По решению РКН, доступ к соцсети полностью ограничат 14 марта в 00:00.
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Эксперт: YouTube превратился в инструмент информационной войны
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«Надеюсь, что самая крайняя мера – блокировка – против YouTube не понадобится, потому что его хозяева из Google одумаются. Надеюсь, хватит иных мер воздействия», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее власти обвинили видеохостинг в цензуре российских СМИ, а также в отказе удалять деструктивный контент.
«Мы понимаем, что деструктивный контент на разных иностранных площадках не удаляется годами. Предписания Роскомнадзора по этому поводу игнорируются администраторами этих сетей. YouTube и Facebook периодически получали штрафы. А корпорации Google и Meta даже получили недавно и оборотные штрафы, но пока эти суммы не выплатили. При этом и деструктивный контент остается на платформах. Такое поведение не должно остаться безнаказанным», – считает член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.
«Нашему регулятору пора использовать более жесткие меры. Администраторов сетей следует поставят перед выбором: либо начать уважать российских пользователей и российский закон, либо потерять деньги и аудиторию. С правовой точки зрения, Роскомнадзор имеет полное право вообще не давать никаких поблажек, отсрочек, ограничиваться штрафами, – он уже может сразу использовать самые суровые санкции», – напомнил Данюк.
Важно понять, что цели закрывать такие сети, как YouTube, Facebook, Twitter, у властей никогда не было, подчеркивает эксперт. «Дело не в том, чтобы закрыть. Дело в том, чтобы вынудить IT-корпорации выстроить с нами системный и эффективный диалог. Как известно, с 1 января любая IT-компания обязана открывать свое полноценное представительство на территории нашей страны. Прошло уже два месяца, а корпорация с Google только сейчас открыла личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и при этом все равно полностью игнорирует другие требования закона и даже не пытается установить диалог с Роскомнадзором, хотя это пошло бы на благо русскоязычной аудитории», – заявил Данюк.
К сожалению, мягкий, уважительный диалог с корпорациями не приносит результатов, сетует эксперт. «Похоже, они понимают только разговор с позиции силы. Они предпринимают какие-то действия по чистке контента только после того, как жесткие меры против них не просто анонсируются, а реализуются», – заявил эксперт.
«В прошлом году Роскомнадзор впервые применил более строгую меру принуждения к выполнению российских законов, – он замедлил работу Twitter. Мера оказалась достаточно эффективной, и эта соцсеть принялась заметно быстрее удалять запрещенные материалы. Такое впечатление, что YouTube целенаправленно «нарывается» на подобную реакцию со стороны регулятора.
Видимо, его администрация хочет проверить, сможет ли это сделать Роскомнадзор? Ведь площадка YouTube намного шире с точки зрения охвата аудитории.
Но сегодня YouTube превратился, к сожалению, в инструмент информационной войны», – подчеркнул член Общественной палаты.
«Это азбучная мысль, но западные IT-менеджеры, похоже, ее забыли: российские законы и права российских пользователей должны соблюдать любые технологические компании, которые работают в нашей стране, которые получают прибыль на российском рынке», – напомнил эксперт.
Напомним, ранее российские власти не раз обвиняли видеохостинг YouTube в неудалении деструктивного контента, а также в цензуре российских СМИ. В июле прошлого года Роскомнадзор заявил, что YouTube чаще других ограничивает доступ к материалам российских СМИ. Ведомство также назвало видеохостинг лидером по неудаленному противоправному контенту. Так Роскомнадзор отреагировал на блокировку одного из видеороликов сенатора Алексея Пушкова.
В минувший вторник видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live», сообщил журналист и автор проекта Владимир Соловьев. На прошлой неделе стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории. «Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads», – сообщили в корпорации. Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил России на Украине.
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На российскую соцсеть ЯRUS обрушились кибератаки из-за рубежа
Социальная сеть ЯRUS после успешного запуска столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны иностранных конкурентов: после успешного старта в России на фоне ухода крупных западных продуктов с рынка.
Как сообщили в руководстве соцсети, команде технических специалистов пришлось отбиваться от семи тысяч хакерских атак из Украины, Европы, США, Японии и Кореи, пишет «Ридус».
В компании сообщили, на противостояние с отечественной соцсетью конкуренты потратили миллионы долларов. Однако, платформа выдержала натиск – в настоящий момент соцсеть справляется с нагрузкой, ее сотрудники оперативно решают технические задачи.
Соцсеть ЯRUS позиционирует себя как прямой аналог Youtube, Tik-Tok и Facebook: пользователи могут бесплатно слушать музыку, смотреть видео без рекламы, читать новости от десятка тысяч источников и многое другое.
Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией.
Эксперт объяснил резкий рост популярности в «ВКонтакте» у российских пользователей
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«Еще до кризисной ситуации «ВКонтакте» был площадкой номер один в России, а это как раз то, что нужно блогерами», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по коммуникациям Василий Черный. Cоцсеть объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании.
«Cистема анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics обнаружила, что за последние две недели соцсеть «ВКонтакте» стала лидером по числу публикаций и активных авторов среди всех подобных платформ в России. Ее главным конкурентом является Telegram, однако в этом мессенджере возросло количество спама», – рассказал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.
Он добавил, что все больше пользователей и блогеров стали переходить в Telegram и «ВКонтакте» из Instagram. Они опасаются блокировки иностранной соцсети. При этом, по словам эксперта, у Telegram есть существенные недостатки. «Массовой российской аудитории не совсем понятно, для каких именно целей использовать эту платформу. Даже как мессенджер Telegram был не сильно распространен в России. В этом отношении его традиционно опережал WhatsApp. Хотя сейчас ситуация будет меняться», – считает Черный.
«Кроме того, Telegram как медийная площадка имеет довольно узкий круг тематик. Наиболее популярны там общественно-политическая тематика, бизнес и маркетинг», – добавил он. По сравнению с Telegram, «ВКонтакте» куда более логичная и понятная социальная площадка, полагает эксперт. В этой связи он выделил ряд преимуществ соцсети. «Во-первых, там уже собрана огромная аудитория пользователей. Еще до кризисной ситуации «ВКонтакте» был площадкой номер один в России, а это как раз то, что нужно блогерам», – заметил собеседник.
«Во-вторых, у этой соцсети есть широкий тематический набор и инструментарий. Там хорошо организована видеоплатформа, без которой современные блогеры не могут обходиться. Она позволяет авторам работать не только в привычном видеоформате, но и в формате клипов», – уточнил он.
«В-третьих, музыкальные селебрити могут использовать встроенную музыку в «ВКонтакте». Такого, например, нет в Telegram. Кроме того, блогеры могут быстро и легко запускать конкурсы, в которых так привыкли участвовать российские пользователи», – продолжил эксперт.
«Наконец, для самих блогеров эта площадка привлекательна тем, что здесь монетизирована реклама. В частности, объявленная «ВКонтакте» программа поддержки блогеров предоставляет авторам каналов возможность получать стопроцентный доход от показов рекламы. В ситуации некоторого падения уровня доходов для блогеров это весьма интересное предложение», – подчеркнул Черный.
«В том же Telegram, например, рекламный инвентарь еще не развит настолько, чтобы им было удобно пользоваться. Нативная реклама, конечно, доступна, но других рекламных инструментов в мессенджере нет. В этом плане «ВКонтакте» – наиболее удобная площадка. Более того, за последнее время соцсеть функционально сильно подтянулась, поэтому сейчас она оживает и подрастает аудиторией прямо на глазах. Это очевидный тренд», – заключил собеседник.
В среду соцсеть «ВКонтакте» объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании: весь доход от инструментов монетизации будет направлен авторам. Таким образом компания решила поощрить производителей контента.
Программа начнет свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца – до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В последние недели соцсеть «ВКонтакте» зафиксировала резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Клипы «ВКонтакте» сообщили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов.
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Названы сроки завершения процедуры блокировки Instagram
Процедура введения ограничений на доступ к Instagram будет завершена в 00 часов 14 марта, пользователям дают время для переноса фото и видео, заявили в Роскомнадзоре.
«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», – указано в сообщении Роскомнадзора, передает ТАСС.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Ранее после решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. «Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – заявили в ведомстве.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.
После этого Роскомнадзор объявил о начале блокировки Instagram.
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявили, что ограничения, которые могут ввести против компании Meta в России, не затронут мессенджер WhatsApp, поскольку это средство коммуникации.