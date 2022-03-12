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Синоптики рассказали о погоде в столице
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В субботу синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.
По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 5 градусов ниже ноля и небольшой снег. К обеду в Москве потеплеет до минус 1 градуса. Вечером столбики термометров в столице покажут плюс 1. На протяжении всего дня на дорогах ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
Россия решила остановить экспорт древесного сырья в ЕС
Вслед за запретом на экспорт березовой фанеры Россия остановила поставки в Европу востребованного лесопромышленного сырья. Особенно сильно новые меры почувствует на себе Финляндия, на рынке которой российские поставщики занимают до 15%. Крупные игроки рынка России почти не пострадают, так как основной удар придется на небольших экспортеров, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», правительство до конца года ограничило экспорт из России «в государства, совершившие недружественные действия», востребованного в Европе лесопромышленного сырья – березовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы. Как отметили в Минпромторге, березовые балансы как основное сырье для производства бумаги и топливная щепа критически важны для Евросоюза, в частности для Финляндии, 10–15% потребления которой обеспечивается российскими производителями. В министерстве уверены, что заместить такой объем единовременно будет невозможно. «В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья», – пояснили в Минпромторге. Там отмечают, что ограничение поставок за рубеж позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины.
По данным WhatWood, наиболее сильно Европа зависит от поставок российской березовой фанеры, которая занимает около половины рынка (в 2021 году поставки составили 1,4 млн кубометров на сумму 0,9 млрд долларов). И больше всего введенные правительством меры могут сказаться на сырьевой безопасности Финляндии. Доля остальных российских лесных продуктов не так существенна на европейском рынке – доля потребления российских пиломатериалов в Европе менее 7% (5,4 млн кубометров в год), отмечают в агентстве. Еще 8% европейского рынка занимают древесные пеллеты из России (2,2 млн тонн в 2021 году). В то же время в секторе лиственничных пиломатериалов Россия покрывает почти 100% потребностей европейских потребителей (400–500 тыс. кубометров в год).
В крупнейших российских лесопромышленных компаниях спокойно восприняли новость о введении запрета, отметив, что экспортируют в основном готовую продукцию, а попавшие под запрет потоки сырья смогут перенаправить на собственные нужды. В то же время там признают, что ограничение экспорта может создать определенные сложности в отрасли.
Отметим, что накануне был одобрен запрет на вывоз зерна из России в страны ЕАЭС.
Китай обозначил позицию по украинскому вопросу
Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису.
«Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны», – передает РИА «Новости» ответ Ли Кэцяна на вопрос о позиции Китая в отношении действий России на Украине.
Он подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.
Ранее Китай раскритиковал санкции в отношении экспорта российских энергоресурсов. При этом в КНР отказались поставлять запчасти российским авиакомпаниям.
Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Волновахи
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«Волноваха – один из важнейших городов ДНР, и нахождение там украинских силовиков значительно сковывало действия войск ДНР на южном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска ДНР освободили город Волноваху.
«Теперь – после занятия Волновахи войсками Донецкой народной республики – мариупольской группировке ВСУ не приходится рассчитывать на какую-то помощь извне», – подчеркнул директор Центра евразийских исследований, донецкий политолог Владимир Корнилов.
Кроме того, высвобождение сил на этом направлении дает возможность военным ДНР повернуть на север. Теперь силы республики могут приступить к блокировке той группы украинских силовиков, которая до сих пор обстреливает Донецк и Горловку, отметил эксперт.
«Освобождение Волновахи – это своеобразный «экватор» для войск ДНР, дающий возможность развивать наступление на южном и северном направлениях», – резюмировал собеседник.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ДНР освободили Волноваху.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украинский беспилотник Ту-141 разбился в Хорватии
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Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 «Стриж», принадлежащий, вероятно, Украине, разбился в столице Хорватии – Загребе.
Издание The Drive пишет, что на данный момент единственным известным эксплуатантом данного беспилотника является Украина.
Видео с места инцидента опубликовано в Twitter.
Отмечается, что «Стриж», вероятно, вышел из строя, в результате чего летящий с Украины аппарат пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и оказался в Хорватии, преодолев не менее 560 километров.
Допускается, в частности, что Украина могла пытаться использовать данный беспилотник в качестве «приманки» для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что беспилотник был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, передает ТАСС.
«Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами – членами НАТО, и никто этого не замечает (...) В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо», – сказал он.
По его словам, «Стриж» летал над Венгрией больше 40 минут, в хорватском воздушном пространстве он был не меньше семи минут, «это серьезный инцидент».
По данным электронной энциклопедии «Викпедия», Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева, аппараты производили в 1979-1989 годах.
В 2014 году министерством обороны Украины было принято решение о повышении эффективности ведения авиаразведки. Одним из запланированных мероприятий стало открытие опытно-конструкторских работ по модернизации оставшихся в наличии беспилотных летательных аппаратов ВР-2 «Стриж».
Ранее полиция Хорватии сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе.
Американский экономист заявил о невозможности поставить Россию на колени санкциями
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Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что антироссийские санкции не добьются своих целей и ударят исключительно по Западу.
Сакс заявил в беседе с журналом Spiegel, что не верит в эффективность введенных ограничительных мер против Москвы, передает РИА «Новости».
Кроме того, он прогнозирует иное развитие событий, а именно «значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России».
Он назвал санкции типичным инструментом американской внешней политики. При этом, несмотря на то, что их часто используют, ограничительные меры редко срабатывают. В качестве примера он привел санкции против Ирана, КНДР и Венесуэлы, ограничительные меры против которых, по мнению эксперта, «с треском провалились».
«Мы не сменили там режимы, а теперь хотим поставить на колени куда большую по размерам страну. Россия – огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1,6 тыс. ядерных боеголовок. Поставить ее на колени – это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые ее придумали», – заявил эксперт.
Он также выразил мнение, что Россия «легко переживет» последствия введенных ограничений.
Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Также глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Тем не менее в пятницу стало известно, что Байден захотел отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России
Министерство обороны России впервые показало точную карту южных территорий Украины в районе Мариуполя, где под контроль ВС России и Народной милиции ДНР перешел город Волноваха.
ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое – Новомайское – Егоровка. В районе Благодатного показаны попавшие в окружение части войск Украины. Также из карты следует, что украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным на 11 марта, уничтожены более 3,3 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Шойгу: Россия фактически завершила укрепление западных рубежей
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Министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Россия фактически закрепила укрепление своих западных позиций.
По словам Шойгу, генеральный штаб ВС России почти разработал план по усилению западных рубежей страны, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что генштабом рассмотрены меры Запада по усилению своих сил у западных границ России, идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений, причем на фоне того, что им абсолютно ничего не угрожает. «Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена», – отметил Шойгу.
«Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ», – сказал Шойгу на заседании Совбеза.
Президент России Владимир Путин поручил Шойгу подготовить отдельный доклад насчет усиления западных рубежей страны в связи с действиями НАТО.
«Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, – это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение», – передает ТАСС слова российского лидера.
Байден пообещал Третью мировую за любое движение России в сторону НАТО
Военные США отправлены к границам России, США ответят на любой шаг России в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, заявил президент США Джо Байден.
«Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», – сказал Байден на демократической конференции, передает РИА «Новости».
Ранее Джо Байден заявил, что необходимо сделать все, чтобы избежать Третьей мировой войны, а к этому приведет любое столкновение России и НАТО.
Также он заявил о прекращении импорта из России водки, морепродуктов и алмазов в рамках санкций из-за событий на Украине.
Как сообщили в Белом доме, Байден подписал указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия.
В Крыму упал еще один украинский беспилотник Ту-141
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На территории Крыма 11 марта упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141.
Он упал в районе города Красноперекопска недалеко от границы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки», – сказал он.
Первый упал в районе города Красноперекопска (Республика Крым), второй – в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии Зоран Миланович сообщил об упавшем ночью на окраине Загреба беспилотнике, который был запущен с территории Украины. По словам президента, ведется расследование инцидента.
Ранее в Минобороны Румынии подтвердили, что в ночь на 11 марта в воздушном пространстве Румынии со стороны Украины появился беспилотный летательный аппарат, который потом взял курс на Венгрию.
Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 «Стриж».
ЕК назвала сроки отказа от газа, нефти и угля из России
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Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
«К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. К середине мая ЕК также представит возможности по оптимизации рынка электроэнергии для лучшего обеспечения зеленого перехода», – заявила глава Еврокомиссии, передает ТАСС.
По ее словам, ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники с тем, чтобы избавиться от зависимости от газа из России. «В среднесрочной перспективе нужно избавиться от нашей зависимости от российского газа, диверсифицируя поставки и масштабно инвестируя в возобновляемые источники, <…> которые являются стратегическим вкладом в нашу безопасность и независимость», – добавила фон дер Ляйен.
В четверг министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира.
Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.
Российские звезды и политики начали массово покидать Instagram
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После решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
Певица Ольга Бузова заявила, что Instagram она пользовалась с 2012 года. «Сейчас пишу пост и плачу, надеюсь, это все неправда, и мы останемся тут… Но все же… чтобы не терять меня, у меня есть мой ТГ (Telegram)», – написала Бузова, у которой на данный момент в соцсети 23,3 млн подписчиков.
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Актриса Ксения Алферова отметила: «Инстаграм, я так понимаю, доживает у нас последние дни, и слава Богу».
«В свете последних событий, Instagram может быть заблокирован на территории России. Но наша с вами Связь на этом не прерывается! Поэтому, чтобы быть вместе и не потеряться, предлагаю вам перейти в доступные социальные сети – ВКонтакте и Телеграм», – написал на своей странице певец Дима Билан.
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В свои аккаунты в других социальных сетях пригласили подписчиков Тина Канделаки, Максим Фадеев, певицы Зара и Глюкоза и другие.
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От использования Instagram отказался также мэр Москвы Сергей Собянин. «Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram», – написал мэр в своем аккаунте.
Собянин добавил, что будет информировать граждан о своей деятельности в Telegram и ВКонтакте.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила, что переходит из Instagram во ВКонтакте.
«На фоне информации о деятельности Мета, на мой взгляд, абсолютно недопустимой в 21 веке, – в чистом виде экстремистской и антироссийской – которая стала сейчас достоянием общественности, приняла решение закрыть свой аккаунт в Инстаграм. Буду общаться с вами и сообщать важную информацию на других площадках. Прежде всего – во ВКонтакте. Переходим туда», – написала она.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также перешел из Instagram в социальную сеть «ВКонтакте» для общения с жителями региона.
«С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть «ВКонтакте». Как и в этом инстаграме, буду публиковать там свое мнение о событиях и важную информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться на связи – подписывайтесь прямо сейчас», – написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
От использования соцсети отказался глава Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что считает неприемлемой позицию компании Meta, которой принадлежит Instagram.
Свою страницу в Instagram удалила также и Генпрокуратура России. «Аккаунт Генеральной прокуратуры Российской Федерации прекращает работу на площадке Instagram в связи с потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прекратила вести свои страницы в соцсетях компании Meta. Свой аккаунт в Instagram прекратила вести также Общественная палата.
Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. «Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – заявили в ведомстве.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Instagram.
ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
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В России начал дешеветь бензин
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Крупные компании сократили экспорт на фоне санкций против банков. Кроме того, белорусские НПЗ перенаправили поставки на российский рынок. Но дальнейшему снижению цен может помешать высокая ключевая ставка ЦБ, пишут СМИ.
Как пишет РБК, падение цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже началось на прошлой неделе. С 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 – на 9,6%. Дизтопливо подешевело примерно на 12%. На этой неделе падение оптовых цен продолжилось. Только за четверг, 10 марта, АИ-92 подешевел на бирже на 6,4% – до 36,88 тыс. рублей за тонну (это минимум с апреля 2020 года). Снижение с конца февраля составило 24,5%. АИ-95 за четверг потерял около 2% стоимости, снизившись до 40,18 тыс. рублей (-22% за последние десять дней).
По данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин на АЗС Москвы остаются стабильными с конца февраля, хотя ранее росли примерно на 0,02-0,05% в неделю. Однако в других регионах уже наблюдается снижение цен на заправках, особенно тех, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже – через трейдеров или напрямую. В частности, с 1 по 5 марта цены на топливо снизили в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.
Например, на заправках сети АЗС «Стандарт ойл» в Нижегородской области 1 февраля бензин АИ-92 стоил 46,9 руб. за литр, АИ-95 – 50,9 руб. С 1 марта она снизила цены на оба сорта бензина на 1 рубль, рассказал РБК владелец этой сети Александр Вахрушин. По его словам, потенциал для снижения цен на бензин появился за счет того, что снизились цены топлива на НПЗ крупных нефтяных компаний.
Независимые сети АЗС в Приморье также снижают цены на бензин на один-два рубля за литр (в зависимости от сорта) до уровня цен нефтяных вертикально интегрированных компаний, говорит Юрий Чубко, вице-президент Приморского топливного союза, директор компании «УссурНефтеПродукт» (владеет сетью АЗС в Приморье). Например, АИ-92 стоит у них 49,7 руб., а у крупных нефтяных компаний – от 49,4 до 49,9 руб. за литр. Это происходит благодаря росту предложения на бирже, также из-за субсидий железнодорожного тарифа на перевозку топлива на Дальний Восток, которые начали действовать с февраля.
Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что ведомство видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых.
Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Байден намерен призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией, передает Reuters со ссылкой на источники.
В пятницу Байден планирует выступить с соответствующим предложением, что откроет путь для повышения тарифов на товары, импортируемые из России, пишет «Российская газета».
При этом, по словам одного из высокопоставленных чиновников администрации США, для отмены статуса «постоянных нормальных торговых отношений» необходимо решение Конгресса. Получить его будет несложно, представители обеих палат уже высказывались в поддержку этого шага. Более того, руководители профильных комитетов заявили, что уже согласовали законодательную процедуру для этого.
Согласно данным офиса торгового представителя США, в 2019 году Россия была 26-м крупнейшим торговым партнером США, товарообмен составил около 28 млрд долларов. Основные статьи импорта из России включали минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты. Все они теперь могут столкнуться с повышением тарифов.
Уточняется, что Байден объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине в пятницу вечером. «В 10.15 (18.15 мск) президент объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности», – передает РИА «Новости» расписание Байдена на пятницу.
Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.