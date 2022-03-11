Партия «Новые люди» предложила меры поддержки экономики и малоимущих в условиях санкций

На заседании в пятницу Госдума приняла второй пакет мер поддержки граждан и экономики в условиях санкций. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил дополнить и расширить комплекс решений, чтобы наладить производство и помочь малоимущим.

«Я очень рад, что правительство выдает свои предложения оперативно, по мере готовности. И мы видим, что берутся уже проверенные решения. Что-то было опробовано в 2020 и 2021 годах, что-то взято из арсенала контрмер 2008 года. Это крепкие, проверенные жизнью идеи. Лучше поменять что-то быстро, чем ждать всеобъемлющего комплекса решений. Пока это точечные меры, но очень нужные, и мы их поддерживаем. Однако пора их расширять, так как все эти меры периферийные и не затрагивают ядра экономики. В условиях экономической войны с Западом нужны решительные действия», – приводятся слова Нечаева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Нечаева, послабления для отдельных отраслей можно распространить на всех производителей продуктов питания и потребительских товаров первой необходимости, на сельское хозяйство. «В принимаемом пакете мер есть хорошие инициативы по обнулению НДС в туристической сфере, снижены выплаты в Соцстрах для IT-компаний. Но люди же не только путешествуют, и живут они не в цифровом облаке. Люди питаются и носят одежду. Так почему бы не снизить НДС и выплаты в Соцстрах для других отраслей?» – подчеркнул политик.

Партия «Новые люди» предлагает дополнить пакет мер рядом поправок. Отдельный блок инициатив касается НДС – самого «тяжелого», по мнению Нечаева, налога для всей экономики. К примеру, предлагается законодательно определить, что налог можно оплачивать один раз в год, по факту. Для малых и средних предприятий, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, настаивают ввести отсрочку по налогам и сборам до конца года.

Нечаев отдельно отметил необходимость оказания адресной поддержки малообеспеченным людям и всем, оказавшимся в трудной ситуации. «В стране есть хороший опыт, когда вводились меры прямой адресной поддержки для семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, людей, которые сейчас остаются без работы. Прямая поддержка людей – надежный, проверенный инструмент, в отличие от регулирования цен», – добавил он.

Партия «Новые люди» подготовила более 70 предложений по поддержке экономики в условиях санкций.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским властям поручено оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер из-за вводимых санкций.