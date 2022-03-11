Встреча Путина и Лукашенко завершилась В Минске опровергли украинский фейк о ракетном ударе по белорусской деревне 11 марта 2022, 19:15 Текст: Вера Басилая

Информация о ракетном ударе по белорусской деревне является фейком и бредом, заявила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева. «Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом», – приводит слова Горбачевой БелТА. Ранее в украинских соцсетях появились сообщения о том, что российские самолеты с территории Украины якобы обстреляли белорусскую деревню Копани. До этого в Минобороны России назвали провокацией сообщения об «ударе» по роддому в Мариуполе. Посольство России в Лондоне разместило в Twitter заявление главы МИДа Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг предполагаемого обстрела роддома в Мариуполе, страницу посольства заблокировали. Напомним, были обнародованы документы, в которых раскрыта тактика спецподразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей.

ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины 11 марта 2022, 06:56

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале. В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий. От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС. Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье». Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте. Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин рассказал Лукашенко о сдвигах в переговорах с Украиной 11 марта 2022, 14:43

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной есть, заявил президент России Владимир Путин. «Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее», – сказал Путин Лукашенко на встрече в Москве 11 марта. Президент Белоруссии заявил, что лидеры находятся в постоянном контакте в связи с ситуацией на Украине. «Действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся, как чувствовали, что времена будут непростые», – приводит слова белорусского лидера РИА «Новости». Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Лукашенко поручил белорусским военным не допустить удар с тыла «по людям из России» 10 марта 2022, 12:42

Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед руководством Минобороны задачу не допустить того, чтобы противники могли нанести удар по российским военным с тыла. «Чтобы они (противники) не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации. Чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России», – передает ТАСС со ссылкой на БелТА слова Лукашенко. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Разведка Белоруссии обнаружила у границы группу наемников 10 марта 2022, 11:55 Текст: Александра Юдина

Белорусская разведка обнаружила у границы группу наемников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко и потребовал недопущения нарушения границы такими формированиями. «Белорусская разведка обнаружила вблизи границы группу наемников. Президент заявил об этом на совещании с руководством министерства обороны. Главнокомандующий требует недопущения нарушения границы такого рода формированиями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на госиздание «СБ.Беларусь сегодня». При этом Лукашенко прогнозирует высокий уровень угроз военной безопасности Белоруссии. «Мы собрались, чтобы на перспективу обсудить важные вопросы обеспечения военной безопасности страны. Обстановка в регионе и прогноз ее развития явно показывают, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности нашей стране будут находиться на уровне высокого обострения», – передает БелТА его слова. Президент Белоруссии подчеркнул, что безопасность страны требует от него и прежде всего от руководства Министерства обороны обеспечения должного уровня боевой готовности и боевой способности белорусских Вооруженных Сил. «Спокойно не будет», – отметил Лукашенко. Так, по его словам, в сложившихся условиях белорусской армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. «Нашей армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Я хочу от вас услышать ваше мнение по ситуации в Украине и чему учит этот опыт нас», – подчеркнул он. Кроме того, Лукашенко добавил, что на сегодняшний день мы уже видим особенности проведения военной операции в Украине. Белорусский лидер указал на то, что есть информация о продолжении наращивания численности и характера действий группировок войск у западных границ Белоруссии. По его словам, что Белоруссия имеет компактную дееспособную армию, государство принимает меры по переоснащению Вооруженных сил новыми образцами вооружения, совершенствуется подготовка войск, систематически проводятся учения. Накануне в МИД Белоруссии заявили, что против посольства страны в Италии совершен теракт. Неизвестные бросили взрывчатку на территорию белорусского посольства в Риме. ООН отреагировала на нападение на посольство Белоруссии в Италии 9 марта 2022, 22:27 Текст: Антон Антонов

В связи с нападением на посольство Белоруссии в Италии официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал соблюдать Венскую конвенцию. Дюжаррик сообщил, что «не видел сообщений» о нападении. При этом он заявил, что «с точки зрения» организации «очевидно, что дипломатические миссии, дипломатический персонал должны находиться под защитой принимающей стороны». Дюжаррик подчеркнул, что «Венская конвенция должна соблюдаться», передает РИА «Новости». Напомним, неизвестные бросили взрывчатку на территорию белорусского посольства в Риме, МИД Белоруссии заявил, что это расценивается правоохранительными органами Италии как террористический акт. В результате взрыва в здании разбито стекло, повреждены объекты во внутреннем дворике. Второе взрывное устройство не сработало. Лукашенко заявил Путину о планах Украины напасть на Белоруссию 11 марта 2022, 14:35 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным принес карту, раскрывающую планы нападения Киева на республику. По его словам, Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по Белоруссии. «Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес – они бы атаковали наши войска Белоруссии и России... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали», – передает его слова РИА «Новости». «Если бы не сделали это (спецоперацию РФ на Украине – прим. ВЗГЛЯД) за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар – они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси», – сказал президент Белоруссии. Лукашенко отметил, что народ в Белоруссии и России начинает потихоньку понимать в текущей ситуации, «что есть что и за кем правда». Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Лукашенко отправился в Москву на переговоры с Путиным 11 марта 2022, 09:13 Текст: Александра Юдина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву, где пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Известно, что Лукашенко и Путин обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления», сообщает БелТА. Ранее сообщалось, что в планах российского и белорусского лидеров обсудить союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку вокруг Украины. Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. МИД Белоруссии: Против посольства страны в Италии совершен теракт 9 марта 2022, 19:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Неизвестные бросили взрывчатку на территорию белорусского посольства в Риме, МИД Белоруссии заявил, что это расценивается правоохранительными органами Италии как террористический акт. «Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов Италии происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт. Специалистами произведены все необходимые следственные действия, идет соответствующая работа», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там добавили, что итальянская сторона готова усилить охрану белорусского посольства. В результате нападения никто не пострадал. Сам инцидент произошел минувшей ночью, квестура (полицейское управление) Рима сообщала, что неизвестные запустили крупную петарду на территорию посольства. Напомним, в понедельник грузовик протаранил ворота российского посольства в Дублине в присутствии полиции. Встреча Путина и Лукашенко началась в Кремле 11 марта 2022, 14:18

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве. Об этом сообщает БелТА. Лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине. Это вторая очная встреча президентов России и Белоруссии в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Москве в середине февраля, за прошедшее время также неоднократно контактировали по телефону. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, контакты сторон – это хорошая возможность продолжить обсуждение интеграционных процессов, передает ТАСС. «Прежде всего – это тот базис тем для взаимодействия, который определен двадцатью восемью союзными программами. Кроме того, это, конечно же, возможность обменяться мнениями по Украине, по санкционной проблематике и так далее. Важный контакт», – добавил он. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Лукашенко «постоянно сверяют часы», «этот процесс тесного союзнического общения продолжается». Песков также сообщил, что во второй половине дня в графике президента России запланирован международный телефонный разговор. Он напомнил, что Путин в пятницу уже провел оперативное совещание с членами Совбеза, где был озвучен ряд инициатив и предложений министра обороны Сергея Шойгу и даны соответствующие поручения главы государства. Ранее сообщалось, что в планах российского и белорусского лидеров обсудить союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку вокруг Украины. В столице Литвы появился называющий Минск «оккупированным» дорожный знак 10 марта 2022, 13:33 Текст: Алексей Дегтярёв

В Вильнюсе появился дорожный знак, на котором направление в сторону Минска указано как «временно оккупированное», об этом сообщил мэр города Ремигиюс Шимашюс. «До свободного Киева 779 км. До (временно) оккупированного Кремлем Минска – 187 км. Новый дорожный знак в Вильнюсе», – сообщил мэр столицы Литвы, передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД писала о том, что с 1 февраля Белоруссия и Литва совместно начинают нести гигантские убытки из-за прекращения транзита белорусских удобрений через литовскую территорию после санкций США. Путин поблагодарил Лукашенко за восстановление электроснабжения на ЧАЭС 11 марта 2022, 14:53 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко поблагодарил за быстрое восстановление белорусской стороной электроснабжения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Лукашенко на переговорах напомнил об этом инциденте. «Я знаю, спасибо», – ответил Путин, передает ТАСС. Он заявил, что президент России Владимир Путин просил его помочь восстановить электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции, а украинской стороне «это не надо». «Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. А им не надо: пускай там что угодно творится. Мы силой подвели электричество к Чернобыльской станции», – сказал президент. Встреча лидеров проходит 11 марта в Кремле. Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине, а также сотрудничество на фоне вводимых в отношении Белоруссии и России санкций. Как сообщили 9 марта в Минобороны России, украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики России Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным 11 марта в Москве 10 марта 2022, 14:32 Текст: Кристина Цыцура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться в Москве 11 марта с российским президентом Владимиром Путиным, в планах обсудить союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку вокруг Украины, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. «Завтра президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Москве. Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Путин: СССР в условиях санкций добивался колоссальных успехов 11 марта 2022, 14:32 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин заявил, что СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов. Путин отметил, что санкции – это время возможностей для укрепления своего экономического и технологического суверенитета. Вместе с тем он признал, что по экономике России наносится массированный удар, и есть «проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями», передает ТАСС. Президент указал, что «попытки ограничить наше развитие, сдержать его предпринимались всегда», однако сейчас они предпринимаются «в большем масштабе». «Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными», – сказал президент, передает РИА «Новости». По его словам, «в конечном итоге это пойдет на пользу – так, как это было в предыдущие годы». «Практика последних лет показала, что там, где «западники» ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. Это все работает, и мы, конечно, стали в этом смысле сильнее», – сказал российский лидер. Путин согласился со словами Лукашенко о позитивной стороне санкций: «Здесь вы правы, это как раз – так и можно сказать – время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета». Президент Белоруссии заявил, что санкции «более масштабные, но мы уже к этому западному свинству привыкли». «Это все нелегитимно, незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров», – подчеркнул он. Напомним, в пятницу проходит встреча Путина и Лукашенко в Кремле. Сообщалось, что лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине. В Кремле заявляли, что контакты сторон – это хорошая возможность продолжить обсуждение интеграционных процессов. Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением референдума 11 марта 2022, 14:39 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением референдума по изменению Конституции Белоруссии. «Прежде всего, перед тем, как мы начнем разговор по сути, хотел бы вас поздравить с успешным проведением референдума, результатом которого является внесение поправок в конституцию», – цитирует ТАСС Путина. Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве. Лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления, а также Украину. Встреча Путина и Лукашенко завершилась 11 марта 2022, 18:48 Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили встречу, которая длилась более пяти часов. Одной из главных тем обсуждения стала Украина. В начале встречи Путин сообщил, что расскажет Лукашенко о ситуации на украинском направлении, прежде всего, о том, как сейчас идут двусторонние переговоры, передает РИА «Новости». Встреча лидеров проходила в Кремле. Стороны также планировали обсудить сотрудничество на фоне вводимых в отношении Белоруссии и России санкций.