Столтенберг: Украина сама решит, присоединиться ей к НАТО или нет

Украине предстоит самой решать вопрос о необходимости вступления в Североатлантический альянс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Каждая страна имеет право самостоятельно принимать решения. И, в конце концов, Украина сама решит, присоединиться ей к НАТО или нет», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Он добавил, что другим членам НАТО нужно оценить, готова ли эта страна ко вступлению в альянс, и отвечает ли его требованиям. «Но это не является пунктом повестки ближайшего будущего», – сказал генсек.

Также Столтенберг высказался об обеспокоенности России в связи с расширением НАТО на восток. «Ситуация такова, что не НАТО идет на восток, а страны у границ РФ решили присоединиться к нашей семье. И это огромный успех, это помогает распространению свободы и демократии в Европе», – заключил он.

Ранее в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО.