Страны Евросоюза готовят четвертый пакет санкций в отношении России, который будет направлен на дальнейшую экономическую изоляцию Москвы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.

«Мы теперь представим четвертый пакет санкций, который еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы», – цитирует ее ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что страны ЕС готовы принять новые санкции в отношении России. По его словам, страны ЕС договорились о выделении дополнительной помощи Украине в размере 500 млн евро.

Ранее в МИДе Великобритании сообщили о введении санкций в отношении 386 депутатов Госдумы за признание Донецкой и Луганской народных республик. В ведомстве заявили, что это стало предлогом для начала военной операции России на Украине.

Напомним, что главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ.

В пятницу Евросоюз заявил, что готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским властям поручено оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер из-за вводимых санкций.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.