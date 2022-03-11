Путин обсудил с президентом Финляндии гуманитарные вопросы на Украине

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте обсудили ситуацию на Украине, особое внимание уделили гуманитарным вопросам и обеспечению безопасности гражданского населения, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президенты уделили особое внимание гуманитарным вопросам и принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения, и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.