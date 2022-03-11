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Путин обсудил с президентом Финляндии гуманитарные вопросы на Украине
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Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте обсудили ситуацию на Украине, особое внимание уделили гуманитарным вопросам и обеспечению безопасности гражданского населения, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президенты уделили особое внимание гуманитарным вопросам и принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения, и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное западное вооружение ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик.
«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это», – передает ТАСС слова главы государства.
Путин добавил, что если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять.
Отмечается также, что Шойгу предложил Путину передать вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие.
«У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону», – сказал министр обороны.
Ранее российский лидер согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Путин: Адаптация экономики России приведет к повышению суверенитета страны
Экономика России адаптируется к новой ситуации, а это приведет к повышению независимости и суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 10 марта.
«Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям и, в конце концов, все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее глава страны заявил, что российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается.
Путин поддержал идею внешнего управления на уходящих из России иностранных предприятиях
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Нужно действовать решительно в отношении иностранных компаний, уходящих с российского рынка. Поэтому нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия «тем, кто работать хочет», заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться, мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят. Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, – здесь нужно действовать решительно... Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, легальных рыночных инструментов для этого достаточно. «Мы найдем легальные решения этих вопросов», – подчеркнул глава государства.
Ранее правительство России предложило ввести внешнюю администрацию на предприятиях, если зарубежные собственники необоснованно закрыли производство.
Путин подписал указ о применении специальных экономических мер
Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности России.
В частности, в указе требуется до конца текущего года обеспечить запрет на вывоз за пределы России и ввоз на территорию страны продукции и сырья. При этом, запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд, сообщает ТАСС.
«Наделить правительство РФ полномочиями по определению особенностей применения мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, в отношении некоторых видов продукции и (или) сырья, а также в отношении отдельных юридических лиц и (или) физических лиц», – отмечается в указе.
Президент поручил правительству за дня дня определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен ввоз определенных продукции и сырья.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа. При этом президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон понимает, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, но отметил стремление и дальше обсуждать с ними такую возможность.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Путин отменил НДС на золотые слитки для физлиц
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Президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Инициатива вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Для этого операции по продаже гражданам банками драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ, освобождаются от НДС.
Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.
Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20%, и это правило также распространялось на слитки из хранилищ. При их обратной продаже уплаченный налог не возвращался, передает ТАСС.
Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.
Кроме того, закон запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.
Их применение создавало неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник.
Фактически это выводило из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий.
Офис Зеленского выразил готовность урегулировать конфликт с Россией
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина.
«Конечно, мы готовы к дипломатическому урегулированию», – ответил украинский чиновник на вопрос в интервью Bloomberg Television, существует ли дипломатическое решение ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».
Он отметил важность того, что Зеленский готов разговаривать лично с Путиным. По словам Жовква, прямой контакт необходим для завершения конфликта.
При этом он подчеркнул, что главным условием Киева для проведения этих переговоров является прекращение огня и вывод войск России с Украины.
Ранее делегации России и Украины провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, но полноценно они не работают.
Ранее Турция предложила главам МИД Украины и России встретиться на полях Дипломатического форума в Анталье.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
Путин и премьер Израиля обсудили спецоперацию на Украине
По инициативе израильской стороны состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьера Израиля Нафтали Беннета, сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили итоги третьего раунда российско-украинских переговоров, а также спецоперацию России по защите Донбасса, сообщается на сайте Кремля.
Также президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике.
Ранее Беннет в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
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Путин заявил о способности России решить все экономические проблемы
Российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что со временем граждане сориентируются и поймут, что «никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нет».
«Да, есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания», – подчеркнул глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса.
Согласно закону, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Путин: Санкции против России были бы введены Западом в любом случае
Запад принял бы санкции в отношении России в любом случае, как это было на протяжении многих лет, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг.
«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», – цитирует ТАСС Путина.
Он напомнил, что после развала Советского Союза многие ограничения и так называемые кокомовские списки (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны, – прим. ВЗГЛЯД) не прекратили свое действие и были «унаследованы» Россией.
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«Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период», – заметил Путин.
Президент подчеркнул, что в настоящий момент санкционное давление носит комплексный характер и создает для России определенные проблемы и трудности.
«Санкционное давление было всегда. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации», – уверен Путин.
Ранее президент России заявил о способности страны решить все экономические проблемы.
Путин назвал просчетом Европы рост цен на энергоносители
Рост стоимости энергоресурсов в западных странах связан с их собственными просчетами, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«А цены там растут, но не по нашей вине – это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%.
Стоимость газа в Европе побила рекорд. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если Европа перестанет покупать нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать.
Путин, Макрон и Шольц провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков, говоря о звонке, отметил, что лидеры «продолжили обсуждать тему Украины», передает РИА «Новости».
Пресс-служба кабмина Германии сообщила, что Шольц и Макрон поговорили с Путиным утром в четверг, в ходе переговоров «Германия и Франция потребовали от России немедленного прекращения огня, Макрон и Шольц настаивали на том, что любое решение этого кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией».
Ранее Макрон на фоне событий вокруг Украины заявил, что к России и россиянам необходимо относиться с уважением. До этого Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции обсудил ход переговоров между Москвой и Киевом и выразил готовность продолжить диалог при выполнении российских требований.
Также Путин по телефону обсуждал с Шольцем цели и задачи спецоперации на Украине, а также рассказывал об иностранных наемниках в рядах нацбатальонов.
Путин заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам нефти и газа в ЕС
Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг.
«Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, то мы с вами хорошо знаем, [что] они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них», – цитирует ТАСС Путина.
«Это все очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов», – подчеркнул Путин.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
Анонсировано совещание Путина с кабмином по противодействию санкциям
Президент России Владимир Путин 9 марта в ходе заседания правительства обсудит с кабмином противодействие санкциям и размещение беженцев из Донбасса, передает пресс-служба Кремля.
«Основной темой встречи станут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Известно, что в ходе заседания с докладом о размещении в российских регионах беженцев с востока Украины выступит врио главы МЧС Александр Чуприян.
В Кремле заявили о постоянных запросах Киева на переговоры Путина и Зеленского
Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву», передает ТАСС.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что российской стороне необходимо вести переговоры с теми представителями Украины, кто обладает настоящей властью, а президент Владимир Зеленский этим человеком не является.