Сенатор: США продолжают деструктивно влиять на Украину

«Мы никогда не отказывались от переговоров с Украиной, но для успешного диалога нужна встречная готовность, причем не только Киева, но и стран Запада. К сожалению, ее нет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя переговорный процесс между Киевом и Москвой.

«Со стороны Запада, и в первую очередь Вашингтона, должен быть оказан коллективный нажим на Украину, чтобы она проявила конструктивность. Пока они влияют, увы, в противоположном направлении – деструктивно», – заметил член Совета Федерации Константин Долгов. По его мнению, «пока что все действия США представляют из себя попытки ослабить Россию в долгосрочной перспективе». «Но санкции на самом деле бесполезны, поскольку нашу страну невозможно вычеркнуть ни из мировой экономики, ни из геополитики», – считает собеседник.

«Что касается самих переговоров, то сейчас нужно посмотреть, заинтересует ли американцев достигнутый там прогресс – с учетом наших условий. Подчеркну: процесс идет. Лавров сказал, что мы готовы к продолжению контактов, и я могу это только подтвердить. Но для успеха должна быть проявлена коллективная воля, а не только воля России», – сказал политик.

Сенатор уверен, что Соединенные Штаты сохраняют контроль над киевскими властями. «Украина давно утратила свой суверенитет. Там по сути введено внешнее управление и экономикой, которая, кстати, уже накрылась медным тазом, и, что главное – политикой. При этом в Киеве усиливается влияние неонацистов, а одной из причин этому послужили поставки американского оружия», – отметил Долгов.

Как отмечает сенатор, в последние дни, благодаря действиям российских военных, вскрылись новые факты о сотрудничестве США и киевского режима. «Вспомните сообщения о разработке биологического оружия на Украине в нарушение международных конвенций. Вспомните также попытки «сломать» Будапештский меморандум, чтобы в руках украинского режима появилось ядерное оружие. Становится все более очевидным, что Украина, к сожалению, все последние годы использовалась для подготовки различных провокаций против Москвы», – заключил он.

В пятницу президент Владимир Путин заявил, что в переговорном процессе с Украиной «есть определенные позитивные сдвиги». Об этом глава государства сказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, прибывшим в Москву.

Ранее российские власти обвинили Киев в затягивании переговоров. Как сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров, на последнем, третьем раунде переговоров Москва представила конкретные предложения по урегулированию. «И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ», – подчеркнул глава МИД.

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