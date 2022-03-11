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Сенатор: США продолжают деструктивно влиять на Украину
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«Мы никогда не отказывались от переговоров с Украиной, но для успешного диалога нужна встречная готовность, причем не только Киева, но и стран Запада. К сожалению, ее нет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя переговорный процесс между Киевом и Москвой.
«Со стороны Запада, и в первую очередь Вашингтона, должен быть оказан коллективный нажим на Украину, чтобы она проявила конструктивность. Пока они влияют, увы, в противоположном направлении – деструктивно», – заметил член Совета Федерации Константин Долгов. По его мнению, «пока что все действия США представляют из себя попытки ослабить Россию в долгосрочной перспективе». «Но санкции на самом деле бесполезны, поскольку нашу страну невозможно вычеркнуть ни из мировой экономики, ни из геополитики», – считает собеседник.
«Что касается самих переговоров, то сейчас нужно посмотреть, заинтересует ли американцев достигнутый там прогресс – с учетом наших условий. Подчеркну: процесс идет. Лавров сказал, что мы готовы к продолжению контактов, и я могу это только подтвердить. Но для успеха должна быть проявлена коллективная воля, а не только воля России», – сказал политик.
Сенатор уверен, что Соединенные Штаты сохраняют контроль над киевскими властями. «Украина давно утратила свой суверенитет. Там по сути введено внешнее управление и экономикой, которая, кстати, уже накрылась медным тазом, и, что главное – политикой. При этом в Киеве усиливается влияние неонацистов, а одной из причин этому послужили поставки американского оружия», – отметил Долгов.
Как отмечает сенатор, в последние дни, благодаря действиям российских военных, вскрылись новые факты о сотрудничестве США и киевского режима. «Вспомните сообщения о разработке биологического оружия на Украине в нарушение международных конвенций. Вспомните также попытки «сломать» Будапештский меморандум, чтобы в руках украинского режима появилось ядерное оружие. Становится все более очевидным, что Украина, к сожалению, все последние годы использовалась для подготовки различных провокаций против Москвы», – заключил он.
В пятницу президент Владимир Путин заявил, что в переговорном процессе с Украиной «есть определенные позитивные сдвиги». Об этом глава государства сказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, прибывшим в Москву.
Ранее российские власти обвинили Киев в затягивании переговоров. Как сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров, на последнем, третьем раунде переговоров Москва представила конкретные предложения по урегулированию. «И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ», – подчеркнул глава МИД.
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Украинская полиция застрелила экс-замначальника главка СБУ по Киеву
Бывший заместитель начальника главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Демьяненко убит украинской полицией, сообщают в соцсетях.
Его машина была расстреляна сотрудниками полка полиции особого назначения «Миротворец» во время попытки задержания. В украинских Telegram-каналах сообщается, что автомобиль Toyota не остановился на блокпосту в Киеве.
Напомним, сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Волновахи
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«Волноваха – один из важнейших городов ДНР, и нахождение там украинских силовиков значительно сковывало действия войск ДНР на южном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска ДНР освободили город Волноваху.
«Теперь – после занятия Волновахи войсками Донецкой народной республики – мариупольской группировке ВСУ не приходится рассчитывать на какую-то помощь извне», – подчеркнул директор Центра евразийских исследований, донецкий политолог Владимир Корнилов.
Кроме того, высвобождение сил на этом направлении дает возможность военным ДНР повернуть на север. Теперь силы республики могут приступить к блокировке той группы украинских силовиков, которая до сих пор обстреливает Донецк и Горловку, отметил эксперт.
«Освобождение Волновахи – это своеобразный «экватор» для войск ДНР, дающий возможность развивать наступление на южном и северном направлениях», – резюмировал собеседник.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ДНР освободили Волноваху.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Глава разведки США раскрыла назначение биолабораторий на Украине
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что на Украине 12 биолабораторий, которые обеспечивают «биологическую безопасность».
«В рамках биологической безопасности вы думаете о таких вопросах, как средства профилактики здравоохранения, которые помогут вам справиться с пандемией, вспышкой [заболевания] в вашей стране и тому подобное, <...> что предотвращает распространение пандемий и других связанных со здравоохранением проблем, <...>», – заявила Хейнс в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о том, имеются ли на Украине какие-либо исследовательские центры, занимающиеся созданием биологического оружия, передает ТАСС.
По е словам, Украина не стремится к разработке ни биологического оружия, ни ядерного оружия.
Ранее Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что ВС России в ходе спецоперации на Украине обнаружили биолабораторию. Стало известно, что там реализуется военно-биологическая программа, которая финансируется США.
Также Минобороны распространило документ о том, что США на территории Украины изучали возможности переноса опасных инфекций мигрирующими птицами.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину
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Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша.
Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».
Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.
Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Украинский беспилотник Ту-141 разбился в Хорватии
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Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 «Стриж», принадлежащий, вероятно, Украине, разбился в столице Хорватии – Загребе.
Издание The Drive пишет, что на данный момент единственным известным эксплуатантом данного беспилотника является Украина.
Видео с места инцидента опубликовано в Twitter.
Отмечается, что «Стриж», вероятно, вышел из строя, в результате чего летящий с Украины аппарат пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и оказался в Хорватии, преодолев не менее 560 километров.
Допускается, в частности, что Украина могла пытаться использовать данный беспилотник в качестве «приманки» для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что беспилотник был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, передает ТАСС.
«Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами – членами НАТО, и никто этого не замечает (...) В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо», – сказал он.
По его словам, «Стриж» летал над Венгрией больше 40 минут, в хорватском воздушном пространстве он был не меньше семи минут, «это серьезный инцидент».
По данным электронной энциклопедии «Викпедия», Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева, аппараты производили в 1979-1989 годах.
В 2014 году министерством обороны Украины было принято решение о повышении эффективности ведения авиаразведки. Одним из запланированных мероприятий стало открытие опытно-конструкторских работ по модернизации оставшихся в наличии беспилотных летательных аппаратов ВР-2 «Стриж».
Ранее полиция Хорватии сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе.
Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию против россиян
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Из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.
Reuters сообщает, что речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президентов России и Белоруссии. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам, передает РИА «Новости».
Reuters уточнило, что призывать к смерти лидеров России и Белоруссии разрешат пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша, если в заявлениях не будут указаны «место или метод» насильственных действий.
Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.
Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам». При этом Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией. До этого Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.
ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
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Войска ДНР освободили Волноваху
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Войска ДНР освободили город Волноваха, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Кадыров обещал наказать «шайтанов» на Украине за ложь семьям российских военных
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«Бандеровские банды» и «чеченоговорящие шайтаны» звонят родственникам российских военных с ложными сообщениями о гибели военнослужащих, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в соцсети «ВКонтакте», что «бандеровские банды уже ослабли морально и физически» и «принялись за самые мерзкие и низкие методы психологического воздействия». В частности, они, пользуясь «общедоступными базами телефонов», звонят семьям военных, заявляя о гибели военнослужащих.
«Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь. Какое-то время родственники остаются в неведении», – рассказал глава Чечни.
Он «сравнил такие методы с фашистскими», отметив, что «это в очередной раз доказывает истинную сущность бандеровщины». Кадыров привел чеченскую поговорку: «Побоявшийся подраться с конем подрался с седлом». По его словам, таков «боевой дух нациков и (не удивляйтесь) шайтанов, которые разговаривают по телефону на чеченском языке». «Ответьте только на один вопрос: вы действительно считаете себя после этого мужчинами?» – заявил он.
Кадыров отметил, что «в век цифровых технологий невозможно совершить подобный гнусный поступок, не оставив следы». «У нас есть логи и другие данные, которые позволяют вычислить телефонных чеченоговорящих шайтанов, и спрос с них будет спрошен. А чеченцы умеют спрашивать и через десятки лет», – заявил он.
Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии».
Зеленский объяснил биолаборатории на Украине советским наследием
Украина – «адекватная страна», она не разрабатывает химическое или иное оружие массового поражения, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что большинство лабораторий «осталось с советских времен», они «занимаются обычной наукой», а не «военными технологиями». «Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский заверил, что не рассматривал предложение американцев покинуть страну и продолжает находиться на Украине: «Мое местонахождение на Украине, в Киеве, это не секрет». Он призвал Запад усилить санкции против России, так как «если бы санкции были достаточными, наступление бы уже закончилось», но «но нефть и газ из России продолжают покупать», передает ТАСС со ссылкой на Zeit.
Тем временем официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил: «Правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Точка. Точно так же, как мы это делали в других странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности. Этим деятельность исчерпывалась».
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что «настоятельно рекомендовала» Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях, чтобы предотвратить их возможную утечку.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
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Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное западное вооружение ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик.
«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это», – передает ТАСС слова главы государства.
Путин добавил, что если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять.
Отмечается также, что Шойгу предложил Путину передать вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие.
«У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону», – сказал министр обороны.
Ранее российский лидер согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Раскрыта тактика спецподразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей
Обнародована новая порция документов, предположительно, из украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) – специального подразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей, расположенного в небольшом городе Бровары рядом с Киевом.
Согласно новым данным, в ряды бойцов информационного фронта призываются добровольцы. Им рекомендуют как можно активнее нагнетать истерию вокруг темы западных санкций и распространять слухи о скором объявлении в России мобилизации. «По таким лекалам шьет фейки тайная фабрика Украины», – передает RT со ссылкой на создателей Telegram-канала Beregini.
Так, в новой порции документов, принадлежащих, как утверждают авторы канала, спецподразделению ВСУ, обозначены основные темы, на которые следует обращать внимание добровольцам-дезинформаторам. Инструкция также очерчивает аудиторию в 60-70 млн россиян – потенциальных реципиентов фейков, по мнению составителей документа.
Также по этой аудитории и планировались основные информационные бомбардировки – сообщениями о грозящем России экономическом упадке, пугающих последствиях западных санкций, «росте цен на еду, бытовую технику, авто, одежду», непосильном ипотечном гнете и так далее. Добровольцам дается четкая установка: «бить в глубину, давить на болевые точки».
В свете этих событий приведены конкретные примеры. «Моя сестра работает в Сбере, он подпал под санкции – они больше не будут выплачивать деньги народу», «нет долларов в банках», «банки блокируют карты» – такими сообщениями в первые дни проведения российской спецоперации на Украине наполнился весь русскоязычный сегмент интернета.
Кроме того, особое внимание в инструкции для волонтеров по фейкам рекомендуется уделить женской аудитории и распространению слухов о возможном «призыве и отправке на войну». Соответствующие слоганы так и называются: «Мамы против войны» и «Мама, забери меня домой». В методичке указывается, что эта тема «заходит шикарно».
Разработчики инструкции уверены, что именно матери «первыми начнут поднимать панику». В качестве примера таких пропагандистских атак предлагается использовать телефонные звонки с воззваниями к помощи от якобы попавших в плен российских военнослужащих.
При этом отмечается, что информационная бомбардировка координировалась с одного адреса – города Бровары, находящегося в Киевской области. Там была выстроена главная украинская фабрика фейков – 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ.
«Было завезено высокотехнологичное оборудование, вложены колоссальные средства. Продумывалось все, от легенды до способов распространения лживой информации», – пояснили создатели канала.
Авторы Beregini добавляют, что украинские специалисты проходили обучение и проводили совместные учения с аналогичными центрами стран НАТО начиная с 2014 года, а представители соответствующих американских служб были частыми гостями в украинских центрах.
«Сейчас террористам из Бровар активно помогают все киберцентры Польши, Прибалтики, Канады, Великобритании и США. Фейки, постановочные видео, атаки на правительственные сайты России – развернута полномасштабная информационная война, и это случилось не в феврале этого года, это произошло намного раньше», – пояснили они.
При этом создатели Beregini заявили, что пофамильно знают тех, кто ведет информационную войну. «У нас более 50 Гб документов, и с каждым днем наша база пополняется все новыми и новыми фактами. Там есть все, чтобы доказать правду. Придет время, и они ответят за свои преступления», – подчеркнули они.
Помимо прочего, авторы канала выделяют особую роль в работе «удара по психотипу». Как пояснил экс-заместитель начальника информационно-аналитического управления ФСБ России генерал-майор в отставке Александр Михайлов, фейки о мобилизации, введении военного положения работают только в отношении самых легковерных или мнительных пользователей Сети, вызывая критическую реакцию у большинства.
«На данный момент, я полагаю, нет никаких оснований прибегать к таким мерам. Если посмотреть на карту военных действий, то понятно, что никакой мобилизации и тем более военного положения России не потребуется», – заявил он.
При этом Михайлов отметил, что информационно противостоять таким вбросам очень сложно. «Все это рассчитано на людей с определенным психотипом, и люди, находящиеся в условиях негативного эмоционального фона, очень плохо воспринимают логику», – отметил эксперт.
Кроме того, как полагает полковник в отставке Виктор Литовкин, тематика мобилизации и призыва резервистов рассчитана прежде всего на женщин России, особенно на тех, у кого есть дети призывного возраста или служащие мужья и сыновья. «Очень хорошо, что президент России, выступая на днях, ясно заявил, что никакой мобилизации не будет», – заключил он, подчеркнув, что такие слухи «необходимо разоблачать».
Как отмечал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка, события в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине.
В Кремле разъяснили привлечение добровольцев к спецоперации на Украине
Привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу «в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии, соответственно, речи о наших согражданах не шло», передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос о том, распространяется ли одобрение президента Владимира Путина на привлечение к спецоперации зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.
В ответ на уточняющий вопрос, есть ли такие планы, Песков добавил, что, «по крайней мере, это никак не звучало». «Мне не известно об этом ничего», – заключил он.
Ранее Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
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Украине разъяснили отсутствие ускоренной процедуры вступления в ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 марта объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует, говоря о заявлении Украины.
«Важно то, что Украина попросила о вступлении в ЕС <...>. Ускоренной процедуры по вступлению в ЕС нет», – заявил он по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Версале, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины из-за спецоперации, проводимой на ее территории. Поэтому нужно быть осторожнее, отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.