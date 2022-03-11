Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением референдума Путин выразил надежду на дальнейшее развитие связей России и Венгрии 11 марта 2022, 14:49 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин поздравил Каталину Новак с избранием на пост президента Венгрии, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество стран, сообщили в Кремле. «Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Венгрии. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-венгерских связей. Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», – говорится в сообщении. Напомним, парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталину Новак: она стала первой женщиной на этой должности

Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине 11 марта 2022, 11:20

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий. Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости». Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС. Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий. Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права. Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Адаптация экономики России приведет к повышению суверенитета страны 10 марта 2022, 18:35 Текст: Кристина Цыцура

Экономика России адаптируется к новой ситуации, а это приведет к повышению независимости и суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 10 марта. «Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям и, в конце концов, все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», – передает ТАСС слова Путина. Ранее глава страны заявил, что российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается. Путин поддержал идею внешнего управления на уходящих из России иностранных предприятиях 10 марта 2022, 18:10

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Нужно действовать решительно в отношении иностранных компаний, уходящих с российского рынка. Поэтому нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия «тем, кто работать хочет», заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Мы сами ни от кого не собираемся закрываться, мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят. Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, – здесь нужно действовать решительно... Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», – цитирует РИА «Новости» Путина. По словам президента, легальных рыночных инструментов для этого достаточно. «Мы найдем легальные решения этих вопросов», – подчеркнул глава государства. Ранее правительство России предложило ввести внешнюю администрацию на предприятиях, если зарубежные собственники необоснованно закрыли производство. Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное западное вооружение ДНР и ЛНР 11 марта 2022, 11:53 Текст: Александра Юдина

Президент Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик. «Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это», – передает ТАСС слова главы государства. Путин добавил, что если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять. Отмечается также, что Шойгу предложил Путину передать вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие. «У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону», – сказал министр обороны. Ранее российский лидер согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий. Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Путин заявил о способности России решить все экономические проблемы 10 марта 2022, 17:32 Текст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что со временем граждане сориентируются и поймут, что «никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нет». «Да, есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания», – подчеркнул глава государства. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса. Согласно закону, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ). Путин: Санкции против России были бы введены Западом в любом случае 10 марта 2022, 18:57 Текст: Вера Басилая

Запад принял бы санкции в отношении России в любом случае, как это было на протяжении многих лет, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг. «Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», – цитирует ТАСС Путина. Он напомнил, что после развала Советского Союза многие ограничения и так называемые кокомовские списки (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны, – прим. ВЗГЛЯД) не прекратили свое действие и были «унаследованы» Россией. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) «Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период», – заметил Путин. Президент подчеркнул, что в настоящий момент санкционное давление носит комплексный характер и создает для России определенные проблемы и трудности. «Санкционное давление было всегда. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации», – уверен Путин. Ранее президент России заявил о способности страны решить все экономические проблемы. Путин назвал просчетом Европы рост цен на энергоносители 10 марта 2022, 17:43 Текст: Алексей Дегтярёв

Рост стоимости энергоресурсов в западных странах связан с их собственными просчетами, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «А цены там растут, но не по нашей вине – это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%. Стоимость газа в Европе побила рекорд. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если Европа перестанет покупать нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать. Путин заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам нефти и газа в ЕС 10 марта 2022, 17:35 Текст: Вера Басилая

Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг. «Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, то мы с вами хорошо знаем, [что] они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них», – цитирует ТАСС Путина. «Это все очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов», – подчеркнул Путин. Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине. В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев. Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером. Путин: Газотранспортная система Украины загружена на 100% 10 марта 2022, 17:39 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу. «[На] сто процентов загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт», – сказал Путин на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через территорию Украины. Путин указал на сохранение Россией экспортного потенциала 10 марта 2022, 17:54 Текст: Алексей Дегтярёв

У России сохраняется экспортный потенциал в поставке продуктов, есть и интерес зарубежных партнеров, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Знаю, что планы на урожай, виды на урожай... в целом прогноз хороший. Уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно. У нас сохраняется и хороший экспортный потенциал», – цитирует Путина РИА «Новости». Он пояснил, что российские партнеры проявляют заинтересованность в поддержании контактов. По словам главы государства, без России некоторым будет трудно решить вопрос с продуктами питания. «Трудно им будет решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия», – подчеркнул Путин. Газета ВЗГЛЯД писала, что мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов, а цены на газ и нефть привели к беспрецедентному дефициту промышленных металлов и стоимости удобрений. Встреча Путина и Лукашенко началась в Кремле 11 марта 2022, 14:18

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве. Об этом сообщает БелТА. Лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине. Это вторая очная встреча президентов России и Белоруссии в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Москве в середине февраля, за прошедшее время также неоднократно контактировали по телефону. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, контакты сторон – это хорошая возможность продолжить обсуждение интеграционных процессов, передает ТАСС. «Прежде всего – это тот базис тем для взаимодействия, который определен двадцатью восемью союзными программами. Кроме того, это, конечно же, возможность обменяться мнениями по Украине, по санкционной проблематике и так далее. Важный контакт», – добавил он. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Лукашенко «постоянно сверяют часы», «этот процесс тесного союзнического общения продолжается». Песков также сообщил, что во второй половине дня в графике президента России запланирован международный телефонный разговор. Он напомнил, что Путин в пятницу уже провел оперативное совещание с членами Совбеза, где был озвучен ряд инициатив и предложений министра обороны Сергея Шойгу и даны соответствующие поручения главы государства. Ранее сообщалось, что в планах российского и белорусского лидеров обсудить союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку вокруг Украины. Президент ЮАР выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям России по Украине 10 марта 2022, 16:14 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамапосой обсудил ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. «По просьбе Сирила Рамапосы президент России информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также о ситуации на переговорах с представителями украинских властей», – приводится сообщение на сайте Кремля. Сообщается, что «президент ЮАР выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям». Лидеры подтвердили, что намерены и далее развивать стратегическое сотрудничество между странами. «Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и ЮАР и подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-южноафриканского стратегического партнерства», – говорится в сообщении. В частности, отмечена готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Правительство предложило сократить число бюрократических процедур для бизнеса 10 марта 2022, 17:27 Текст: Алексей Дегтярёв

Российское правительство предлагает максимально уменьшить число процедур для предпринимателей и продлить сроки действия лицензий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании под руководством президента Владимира Путина. «Для снижения издержек бизнеса предлагаем максимально сократить число избыточных процедур. Подготовлено постановление правительства о продлении сроков действия лицензий и иных видов разрешительных документов, их упрощенном получении и переоформлении», – цитирует Мишустина ТАСС. По его словам, эта мера затронет свыше 120 видов подобных разрешений, их общее число насчитывает более 2,5 млн. Ранее Мишустин заявлял, что в России нужно не дать остановиться строительству жилья, потому будут упрощены процедуры в этой сфере. В Турции заявили о возможности встречи Путина и Зеленского 11 марта 2022, 13:01 Текст: Наталья Ануфриева

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна в ближайшем будущем, есть основания так считать, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Калын заявил телеканалу A Haber, что «встреча возможна в ближайшем будущем», и «есть основания полагать, что это произойдет» рано или поздно, передает РИА «Новости». Он добавил, что Анкара продолжит играть «содействующую роль». Калын также заявил, что «человек, который скажет последнее слово по этому вопросу, – это президент (России Владимир) Путин». Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, отметив, что такой контакт не должен быть «встречей ради встречи». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: СССР в условиях санкций добивался колоссальных успехов 11 марта 2022, 14:32 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин заявил, что СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов. Путин отметил, что санкции – это время возможностей для укрепления своего экономического и технологического суверенитета. Вместе с тем он признал, что по экономике России наносится массированный удар, и есть «проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями», передает ТАСС. Президент указал, что «попытки ограничить наше развитие, сдержать его предпринимались всегда», однако сейчас они предпринимаются «в большем масштабе». «Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными», – сказал президент, передает РИА «Новости». По его словам, «в конечном итоге это пойдет на пользу – так, как это было в предыдущие годы». «Практика последних лет показала, что там, где «западники» ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. Это все работает, и мы, конечно, стали в этом смысле сильнее», – сказал российский лидер. Путин согласился со словами Лукашенко о позитивной стороне санкций: «Здесь вы правы, это как раз – так и можно сказать – время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета». Президент Белоруссии заявил, что санкции «более масштабные, но мы уже к этому западному свинству привыкли». «Это все нелегитимно, незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров», – подчеркнул он. Напомним, в пятницу проходит встреча Путина и Лукашенко в Кремле. Сообщалось, что лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине. В Кремле заявляли, что контакты сторон – это хорошая возможность продолжить обсуждение интеграционных процессов.