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Авиавласти продлили закрытие воздушного пространства на юге до 20 марта
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Авиавласти России продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта, сообщил источник в Минтрансе.
«До 20 марта, 3.45 мск», - сказал он.
Ранее закрытие аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика продлили до 14 марта.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Юрий Подоляка: Россия подготовилась к войне с США за передел мира
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«Россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию России на Украине как локальный эпизод войны России с США, как третью Отечественную войну, но в другом формате», – сказал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка.
«События в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине. Киев «закидывает» в головы украинцев мысль, что в апреле в России произойдут события, которые приведут к свержению власти в России. Таким образом Украина надеется выиграть войну. Но то, что я реально вижу в России – это небывалый патриотический подъем», – рассказал украинский блогер Юрий Подоляка.
По его словам, многие россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию ВС РФ на Украине как необходимую – для освобождения украинского государства от той клики, которая развязала войну в 2014 году. «Украинцы предпочитали восемь лет не замечать бойню. А война имеет свойство приходить к тебе, если ты ее не замечаешь. Впрочем, происходящее на Украине – это только локальный момент войны России и США за передел мира. И главные события еще впереди. Они произойдут после окончания операции на Украине», – уверен эксперт.
По его словам, мир ждет мощнейший экономический кризис. «Обращает на себя внимание, что Россия очень хорошо готова к этой войне, в том числе на экономическом фронте. Главный этап этой подготовки с успехом идет начиная с 2014 года, это с удивлением и ужасом признают даже западные эксперты. Именно поэтому россиян не пугает ни курс доллара, ни другие факторы. Да, россияне будут жить финансово хуже, как и весь мир. Но это не тот эффект, на который рассчитывал Запад», – подчеркнул аналитик.
Блогер отметил: Запад рассчитывал, то россияне, привыкшие жить хорошо, при ухудшении финансового положения начнут бороться с властью.
«Вводимые санкции говорят о том, что Запад совершенно не понимает русской ментальности и того, чем живет русское общество. Пример: в России очень позитивно восприняли санкции против российских олигархов, а также уход ряда западных компаний и их национализацию. Санкции Запада развязали руки российскому руководству: оно проводит реформы, которые население просило два последних десятилетия. Все в России приветствуют суверенизацию, национализацию и изживание института олигархии», – заметил Подоляка.
Блогер также заметил, что некоторые регионы, например – Прибалтику, ужасает то, что происходит на Западе, поскольку жители Латвии, Литвы и Эстонии понимают: кризис придет и к ним.
«Критическая точка, скорее всего, будет пройдена в 2023 или 2024 году. И то, как Россия, Украина и Запад ее пройдут, будет зависеть от их подготовки. Я хочу, чтоб все украинцы и россияне понимали: украинская операция – всего лишь эпизод в борьбе, результатом которой станет новый мир. Старого привычного мира уже не будет. На Украине он разрушился в одночасье, в России – рухнет в ближайшие недели или месяцы, а остальной мир эта «ужасная правда» начнет накрывать к концу нынешнего года», – спрогнозировал Подоляка.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
В Минэкономразвития РФ предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий.
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Лавров отреагировал на заявление Кулебы об отсутствии договоренности о прекращении огня
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не собиралась договариваться о прекращении огня.
Лавров заявил, что у него не вызывают удивления слова Кулебы о том, что «не удалось договориться о прекращении огня», так как «никто и не собирался» договариваться об этом, передает РИА «Новости».
Министр также заявил, что Россия не собирается создавать параллельный трек по урегулированию на Украине, как этого, вероятно, хотел бы Киев – «они всегда предпочитают подменять конкретную работу по выполнению договоренностей созданием новых форматов, которые обязательно должны занимать главное место в новостях».
Ранее Лавров заявил о безальтернативности переговоров с Украиной в Белоруссии.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров, что достичь решения по прекращению огня пока не удалось.
Разговор продлился 90 минут. Контакт состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.
На Невзорова предложили завести уголовное дело за пост о канадском снайпере
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«На Невзорова нужно заводить уголовное дело об экстремизме за то, что он рекламирует убийцу», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Так парламентарий прокомментировал запись журналиста Александра Невзорова в соцсетях, где он в восторженных тонах рассказал о прибытии на Украину канадского снайпера «Вали», считающегося одним из лучших в мире.
Еще до «Вали» многие иностранные наемники, прошедшие многие горячие точки, бежали с Украины до начала российской спецоперации, говорит политолог, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Нужно понимать, что любой наемник едет не умирать, а убивать. Он привык работать в комфортных условиях. В особенности это касается снайперов – сидеть, прятаться, стрелять», – пояснил собеседник.
«Думаю, в текущей ситуации снайперское искусство «Вали» не пригодится. Может, он где-то успеет разок выстрелить, но, скорее всего, когда будет настоящий бой и настоящее огневое подавление, от него останутся одни ошметки, – полагает парламентарий. – Поэтому пускай приезжает – мы его с удовольствием упакуем».
Ранее журналист Александр Невзоров выложил в Instagram пост, в котором прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом «Вали». Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров. Является ветераном войн в Афганистане и Ираке. «Вали» уже вступил в Интернациональный легион Украины, сообщает канадская телекомпания CBC.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82 может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
«Никогда не питал иллюзий по поводу человеческих качеств Александра Невзорова», – написал на своей странице в Instagram заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. – «Но его последние экзерсисы по поводу операции наших вооруженных сил в Украине, на мой взгляд, переходят всякие границы и тянут, как минимум, на административку».
«Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – считает Манучаров.
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Украинская полиция застрелила экс-замначальника главка СБУ по Киеву
Бывший заместитель начальника главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Демьяненко убит украинской полицией, сообщают в соцсетях.
Его машина была расстреляна сотрудниками полка полиции особого назначения «Миротворец» во время попытки задержания. В украинских Telegram-каналах сообщается, что автомобиль Toyota не остановился на блокпосту в Киеве.
Напомним, сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Глава разведки США раскрыла назначение биолабораторий на Украине
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что на Украине 12 биолабораторий, которые обеспечивают «биологическую безопасность».
«В рамках биологической безопасности вы думаете о таких вопросах, как средства профилактики здравоохранения, которые помогут вам справиться с пандемией, вспышкой [заболевания] в вашей стране и тому подобное, <...> что предотвращает распространение пандемий и других связанных со здравоохранением проблем, <...>», – заявила Хейнс в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о том, имеются ли на Украине какие-либо исследовательские центры, занимающиеся созданием биологического оружия, передает ТАСС.
По е словам, Украина не стремится к разработке ни биологического оружия, ни ядерного оружия.
Ранее Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что ВС России в ходе спецоперации на Украине обнаружили биолабораторию. Стало известно, что там реализуется военно-биологическая программа, которая финансируется США.
Также Минобороны распространило документ о том, что США на территории Украины изучали возможности переноса опасных инфекций мигрирующими птицами.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
Сатановский объяснил желание морпехов США «навести порядок» на Украине, как в Ираке
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«Для американских военных разницы между войной в Ираке и спецоперацией России на Украине нет вообще. В обоих случаях враг для них – это «туземцы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее западные СМИ сообщили, что бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке.
«Если этого бывшего морпеха не убили в Ираке, то почему бы ему не отправиться на Украину? Таких зарубежных экспедиций у американских военных было немало. Только теперь при отправлении на Украину им велено составлять завещание», – отметил политолог и востоковед Евгений Сатановский.
По его словам, для американских военнослужащих, которые воевали в Ираке, порядок – явление относительное. «Есть замечательная история о том, как американских граждан зазывали раньше в армию: «вы посетите разные экзотические страны, познакомитесь с интересными людьми и убьете их». Такой вот специфический американский юмор, который многое объясняет», – рассказал эксперт.
«Сейчас им можно поехать не только на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию или Центральную Америку, но и на Украину. Там тоже можно пострелять и кого-то убить, – саркастически заметил политолог. – Ну и пускай. Уже столько раз разные люди приходили на территорию Украины, кого там только не было – и шведы, и немцы, и турки. И все там похоронены. Я уж не говорю про Вторую мировую войну – там, кроме немцев, было огромное количество других народов».
Политолог также добавил, что для американских военных нет никакой разницы между войной в Ираке и спецоперацией России на Украине. «Для них и там, и тут в лице противника какие-то «туземцы», которых надо убивать, насиловать и грабить. Нам уже давно пора это признать», – заключил эксперт.
В четверг бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане.
Как сообщает Fox News «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине».
При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт.
Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах.
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Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину
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Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша.
Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».
Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.
Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Лавров: Россия преодолеет трудности и избавится от иллюзий о ценностях Запада
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Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
«Что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я уверяю, мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием», – передает ТАСС слова Лаврова.
«У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности», – подчеркнул министр.
Лавров сообщил также, комментируя санкции против России, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев. «Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев», – поинтересовался Лавров.
«Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», – пояснил министр.
По его словам, Россия в состоянии сама позаботиться о своей экономике в условиях санкций.
«Что касается состояния экономики Российской Федерации – мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию против россиян
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Из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.
Reuters сообщает, что речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президентов России и Белоруссии. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам, передает РИА «Новости».
Reuters уточнило, что призывать к смерти лидеров России и Белоруссии разрешат пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша, если в заявлениях не будут указаны «место или метод» насильственных действий.
Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.
Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам». При этом Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией. До этого Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.
Войска ДНР освободили Волноваху
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Войска ДНР освободили город Волноваха, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
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Абрамович, Сечин, Миллер, Костин, Дерипаска, Лебедев и Токарев попали под британские санкции
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Великобритания в четверг расширила введенные против России санкции, включив в черный список еще семерых россиян.
Как говорится в документе, опубликованном МИД королевства, под ограничения попали руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин, глава Газпрома Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, предприниматель Олег Дерипаска (EN+ Group), председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев и глава «Транснефти» Николай Токарев.
Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, что может существенно усложнить для Абрамовича продажу футбольного клуба «Челси» (Chelsea F.С.).
«В рамках усилий правительства Великобритании, направленных на изоляцию [президента РФ Владимира] Путина и его окружения, активы этих олигархов в Великобритании, общая стоимость которых составляет около 15 млрд фунтов стерлингов, будут заморожены. Им запрещено совершать сюда поездки, а британские граждане или компании не могут вести с ними дела», – передает ТАСС сообщение Форин-офиса.
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обещал «нанести России максимальные экономические издержки».
Напомним, Британия ввела санкции против России. Лондон призвал Европу распространить санкции на нефть и газ из России. Британские экономисты считают, что санкции против России снизят уровень жизни в Великобритании на 2500 фунтов стерлингов на семью в год, инфляция останется на уровне 7% до 2023 года.
Украине разъяснили отсутствие ускоренной процедуры вступления в ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 марта объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует, говоря о заявлении Украины.
«Важно то, что Украина попросила о вступлении в ЕС <...>. Ускоренной процедуры по вступлению в ЕС нет», – заявил он по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Версале, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины из-за спецоперации, проводимой на ее территории. Поэтому нужно быть осторожнее, отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
МО: Работы в биолабораториях на Украине схожи с японским проектом биологического оружия
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В Министерстве обороны России заявили, что изучение полученных документов и материалов в биолабораториях Харькова подтвердило факт передачи за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей.
Как рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передаваемыми материалами были летучие мыши, блохи и клещи. Он добавил, что в Пентагоне также интересовались насекомыми переносчиками, которые способны распространять опасные инфекционные заболевания, передает ТАСС.
Подобные исследования в 1940-х годах проводил японский отряд 731, который занимался разработкой биологического оружия, сказал Кириллов.
Один из документов, находящийся в распоряжении ВС России, подтверждает, что все исследования повышенной опасности в украинских биолабораториях проводились под руководством специалистов из США.
По его словам, свидетельством этому стали проанализированные материалы по проекту UP-8, который направлен на изучение вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине.
«[Материалы] наглядно опровергают публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские ученые без вмешательства американских биологов», – указал Кириллов.
Эктопаразиты – паразиты, живущие на поверхности тела и на наружных органах животных и человека. Примером эктопаразитов служат кровососущие членистоногие. Например, комары, вши и клещи. Эктопаразиты часто являются переносчиками инфекционных заболеваний, таких как чума, малярия и болезнь Лайма.
Зеленский объяснил биолаборатории на Украине советским наследием
Украина – «адекватная страна», она не разрабатывает химическое или иное оружие массового поражения, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что большинство лабораторий «осталось с советских времен», они «занимаются обычной наукой», а не «военными технологиями». «Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский заверил, что не рассматривал предложение американцев покинуть страну и продолжает находиться на Украине: «Мое местонахождение на Украине, в Киеве, это не секрет». Он призвал Запад усилить санкции против России, так как «если бы санкции были достаточными, наступление бы уже закончилось», но «но нефть и газ из России продолжают покупать», передает ТАСС со ссылкой на Zeit.
Тем временем официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил: «Правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Точка. Точно так же, как мы это делали в других странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности. Этим деятельность исчерпывалась».
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что «настоятельно рекомендовала» Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях, чтобы предотвратить их возможную утечку.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
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