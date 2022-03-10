Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских Вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы.
Подробности...
Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
«ВКонтакте» зафиксировали новый рекорд активности пользователей
10 марта 2022, 18:39
Последние две недели «ВКонтакте» фиксирует рост видеоконтента, просмотров видео «ВКонтакте», загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах», сообщила пресс-служба соцсети.
Резкий рост показывает видеоконтент – на 40% выросло число просмотров видео «ВКонтакте», в 2 раза – загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах». 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
Также за последние две недели ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 тыс. пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% – количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.
«ВКонтакте» дает возможность как опытным, так и начинающим авторам использовать социальную сеть для популяризации своего контента. Накануне компания запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей. По случаю 8 марта в «Клипах» проходит челлендж совместно с известными блогерами. Победителей ждут ценные призы – 100 умных колонок Маруся, а также возможность снять совместные ролики с популярными авторами клипов.
Также «ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов. Социальная сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
Ранее в МЭР предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
В Минобороны России сообщили об интенсивной перегруппировке украинских войск
9 марта 2022, 19:46
Фото: Константин Сазончик/ТАСС
Текст: Кристина Цыцура
В Министерстве обороны России сообщили, что на всех направлениях гуманитарных маршрутов 9 марта отмечена интенсивная перегруппировка украинских войск и нацбатальонов, а также перемещение техники.
«С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», – заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
Украинская сторона ведет непрерывный огонь по позициям ВС России в пригородах, а также обстреливает гуманитарные коридоры, которые сама же попросила открыть.
«С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», – заявил Мизинцев.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев.
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Юрий Подоляка: Россия подготовилась к войне с США за передел мира
10 марта 2022, 13:14
Фото: кадр из видео
Текст: Рафаэль Фахрутдинов
«Россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию России на Украине как локальный эпизод войны России с США, как третью Отечественную войну, но в другом формате», – сказал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка.
«События в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине. Киев «закидывает» в головы украинцев мысль, что в апреле в России произойдут события, которые приведут к свержению власти в России. Таким образом Украина надеется выиграть войну. Но то, что я реально вижу в России – это небывалый патриотический подъем», – рассказал украинский блогер Юрий Подоляка.
По его словам, многие россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию ВС РФ на Украине как необходимую – для освобождения украинского государства от той клики, которая развязала войну в 2014 году. «Украинцы предпочитали восемь лет не замечать бойню. А война имеет свойство приходить к тебе, если ты ее не замечаешь. Впрочем, происходящее на Украине – это только локальный момент войны России и США за передел мира. И главные события еще впереди. Они произойдут после окончания операции на Украине», – уверен эксперт.
По его словам, мир ждет мощнейший экономический кризис. «Обращает на себя внимание, что Россия очень хорошо готова к этой войне, в том числе на экономическом фронте. Главный этап этой подготовки с успехом идет начиная с 2014 года, это с удивлением и ужасом признают даже западные эксперты. Именно поэтому россиян не пугает ни курс доллара, ни другие факторы. Да, россияне будут жить финансово хуже, как и весь мир. Но это не тот эффект, на который рассчитывал Запад», – подчеркнул аналитик.
Блогер отметил: Запад рассчитывал, то россияне, привыкшие жить хорошо, при ухудшении финансового положения начнут бороться с властью.
«Вводимые санкции говорят о том, что Запад совершенно не понимает русской ментальности и того, чем живет русское общество. Пример: в России очень позитивно восприняли санкции против российских олигархов, а также уход ряда западных компаний и их национализацию. Санкции Запада развязали руки российскому руководству: оно проводит реформы, которые население просило два последних десятилетия. Все в России приветствуют суверенизацию, национализацию и изживание института олигархии», – заметил Подоляка.
Блогер также заметил, что некоторые регионы, например – Прибалтику, ужасает то, что происходит на Западе, поскольку жители Латвии, Литвы и Эстонии понимают: кризис придет и к ним.
«Критическая точка, скорее всего, будет пройдена в 2023 или 2024 году. И то, как Россия, Украина и Запад ее пройдут, будет зависеть от их подготовки. Я хочу, чтоб все украинцы и россияне понимали: украинская операция – всего лишь эпизод в борьбе, результатом которой станет новый мир. Старого привычного мира уже не будет. На Украине он разрушился в одночасье, в России – рухнет в ближайшие недели или месяцы, а остальной мир эта «ужасная правда» начнет накрывать к концу нынешнего года», – спрогнозировал Подоляка.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
В Минэкономразвития РФ предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий.
Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям
10 марта 2022, 12:56
Фото: Wang Jianhua/Global Look Press
Текст: Алексей Дегтярёв
Китай отказался от поставок запасных частей для самолетов авиаперевозчикам из России, заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
«Насколько я знаю... обратились в Китай... они отказали», – сказал Кудинов, говоря о проблемах с поставками запчастей российским авиаперевозчикам, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что планируется искать источники поставок через другие страны, уточнив, что этими странами, возможно, будут Турция или Индия.
По его словам, каждая компания будет сама договариваться о поставках.
Ранее Минтранс в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг, и платить за них в национальной валюте.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будет перекроен рынок авиаперевозок России в связи с введенными санкциями.
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Россия в ООН разоблачила фейк об ударе по больнице в Мариуполе
10 марта 2022, 08:25
Фото: Global Look Press
Текст: Дмитрий Зубарев
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк о том, что якобы мирные граждане подверглись удару в больнице в Мариуполе.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения». Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. На комментарий генсека отреагировал Полянский.
«Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», – передает РИА «Новости» слова Полянского.
На заседании СБ ООН 7 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что вооруженные силы Украины, «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, оборудовали в нем огневую позицию». Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.
Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке
10 марта 2022, 02:58
Фото: кадр Fox News
Текст: Антон Антонов
Бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане.
Как сообщает Fox News, «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине».
При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт.
Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах.
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Войска ДНР взяли под контроль несколько кварталов в Мариуполе
10 марта 2022, 11:28
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Текст: Дмитрий Зубарев
Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Продолжилась операция по освобождению города Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон Западный, – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
По его словам, группировка войск ДНР «взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла». «Продвижение составило четыре километра», – уточнил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Сатановский объяснил желание морпехов США «навести порядок» на Украине, как в Ираке
10 марта 2022, 13:44
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Текст: Олег Исайченко
«Для американских военных разницы между войной в Ираке и спецоперацией России на Украине нет вообще. В обоих случаях враг для них – это «туземцы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее западные СМИ сообщили, что бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке.
«Если этого бывшего морпеха не убили в Ираке, то почему бы ему не отправиться на Украину? Таких зарубежных экспедиций у американских военных было немало. Только теперь при отправлении на Украину им велено составлять завещание», – отметил политолог и востоковед Евгений Сатановский.
По его словам, для американских военнослужащих, которые воевали в Ираке, порядок – явление относительное. «Есть замечательная история о том, как американских граждан зазывали раньше в армию: «вы посетите разные экзотические страны, познакомитесь с интересными людьми и убьете их». Такой вот специфический американский юмор, который многое объясняет», – рассказал эксперт.
«Сейчас им можно поехать не только на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию или Центральную Америку, но и на Украину. Там тоже можно пострелять и кого-то убить, – саркастически заметил политолог. – Ну и пускай. Уже столько раз разные люди приходили на территорию Украины, кого там только не было – и шведы, и немцы, и турки. И все там похоронены. Я уж не говорю про Вторую мировую войну – там, кроме немцев, было огромное количество других народов».
Политолог также добавил, что для американских военных нет никакой разницы между войной в Ираке и спецоперацией России на Украине. «Для них и там, и тут в лице противника какие-то «туземцы», которых надо убивать, насиловать и грабить. Нам уже давно пора это признать», – заключил эксперт.
В четверг бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане.
Как сообщает Fox News «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине».
При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт.
Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах.
10 марта 2022, 10:29
Фото: Nicolas Roses//Reuters
Текст: Александра Юдина
Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе, заявили в Министерстве иностранных дел.
Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают «линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», пишет ТАСС.
«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», – отметили в министерстве.
Кроме того, Россия не намерена мириться с подрывными действиями коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах», взамен международного права.
«Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах», на замену попираемого США и их сателлитами международного права», – подчеркнули в ведомстве.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минобороны: Украинские националисты совершили провокацию против Чернобыльской АЭС
Украинские военные силы нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС, сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков.
«Украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Панкова.
Отмечается, что сейчас украинская сторона не выполняет никаких ремонтных работ. Белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения.
«В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов», – добавил Панков.
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Милиция ДНР предложила украинским националистам в Мариуполе сдаться или умереть
10 марта 2022, 09:27
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Текст: Александра Юдина
Украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя, им придется сдаться или умереть, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин на канале «Россия 24».
«Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. У них только два варианта – или умереть, или сдаться», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом он добавил, что сейчас в Мариуполе находятся минимум 400 тыс. мирных жителей. «По моим подсчетам, это минимум 400 тыс. человек – это в Мариуполе. Если они изъявят желание, поверьте, мы найдем средства и способы. Плюс помощь, которая от Российской Федерации, потому что граница от Российской Федерации там 40 километров, от того места, где есть у нас эвакуационный лагерь. Я думаю, и транспорт могут предоставить, если что», – сказал он.
По словам Басурина, «если будет грандиозный наплыв, обратимся к Российской Федерации, думаю, они нам обязательно помогут».
Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В России создали перечень из 60 компаний-претендентов на национализацию
10 марта 2022, 09:05
Текст: Наталья Ануфриева
В правительство и Генпрокуратуру направили список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям.
Перечень подготовила «Общественная потребительская инициатива», в список вошли, в частности, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M, пишут «Известия».
«К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», – пояснил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
По его словам, у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России.
Он напомнил, что ранее о подобных сценариях развития отношений с иностранными партнерами говорил вице-премьер Андрей Белоусов, о возможной национализации заявлял и секретарь «Единой России» Андрей Турчак.
«Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», – пояснил Павлов.
Ранее в Белом доме заявили об ответе в случае конфискации в России активов западных компаний.
Напомним, в МЭР предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места. Позже в Кремле прокомментировали это предложение.
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Китай выразил готовность к жестким мерам в ситуации вокруг Тайваня
10 марта 2022, 07:45
Текст: Дмитрий Зубарев
Китайская армия готова предпринять решительные действия в защиту национального суверенитета в связи с обострением тайваньского вопроса, заявил на парламентской сессии в Пекине представитель делегации Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции У Цян.
«Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», – передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа» слова представителя армейской делегации.
Китайские военные, подчеркнул он, «никогда не потерпят» сепаратистские действия по реализации «независимости Тайваня» и вмешательство внешних сил. В то же время У Цян отметил, что связанные с этим учения и боевая подготовка НОАК ни в коей мере не направлены против тайваньских соотечественников.
«Действия администрации тайваньской Демократической прогрессивной партии и их сговор с внешними силами суть основная причина нынешней напряженности и пертурбаций в Тайваньском проливе», – сказал У Цян. Тайваньский вопрос, резюмировал он, «является внутренним делом Китая, которое не терпит внешнего вмешательства».
Напомним, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины». До этого Ван И заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
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Минобороны получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине
10 марта 2022, 10:51
Фото: кадр из видео
Текст: Александра Юдина
Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», – передает ТАСС его слова.
Как подчеркнул Конашенков, в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. «Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», – сказал он.
Также генерал заверил, что ведомство в ближайшее время обнародует пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представит результаты их экспертизы. «В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», – сказал Конашенков.
Ранее стало известно, что националисты готовят на Украине провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном.
В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
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Лавров: Россия преодолеет трудности и избавится от иллюзий о ценностях Запада
10 марта 2022, 14:08
Фото: REUTERS
Текст: Дмитрий Зубарев
Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
«Что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я уверяю, мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием», – передает ТАСС слова Лаврова.
«У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности», – подчеркнул министр.
Лавров сообщил также, комментируя санкции против России, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев. «Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев», – поинтересовался Лавров.
«Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», – пояснил министр.
По его словам, Россия в состоянии сама позаботиться о своей экономике в условиях санкций.
«Что касается состояния экономики Российской Федерации – мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.