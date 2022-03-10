Эксперт объяснил резкий рост популярности в «ВКонтакте» у российских пользователей

«По сравнению с Telegram, «ВКонтакте» – удобная и понятная для россиян площадка с большими возможностями», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по коммуникациям Василий Черный. В последние недели соцсеть «ВКонтакте» зафиксировала резкий рост активности аудитории и количества пользователей.

«Cистема анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics обнаружила, что за последние две недели соцсеть «ВКонтакте» стала лидером по числу публикаций и активных авторов среди всех подобных платформ в России. Ее главным конкурентом является Telegram, однако в этом мессенджере возросло количество спама», – рассказал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

Он добавил, что все больше пользователей и блогеров стали переходить в Telegram и «ВКонтакте» из Instagram. Они опасаются блокировки иностранной соцсети. При этом, по словам эксперта, у Telegram есть существенные недостатки. «Массовой российской аудитории не совсем понятно, для каких именно целей использовать эту платформу. Даже как мессенджер Telegram был не сильно распространен в России. В этом отношении его традиционно опережал WhatsApp. Хотя сейчас ситуация будет меняться», – считает Черный.

«Кроме того, Telegram как медийная площадка имеет довольно узкий круг тематик. Наиболее популярны там общественно-политическая тематика, бизнес и маркетинг», – добавил он. По сравнению с Telegram, «ВКонтакте» куда более логичная и понятная социальная площадка, полагает эксперт. В этой связи он выделил ряд преимуществ соцсети. «Во-первых, там уже собрана огромная аудитория пользователей. Еще до кризисной ситуации «ВКонтакте» был площадкой номер один в России, а это как раз то, что нужно блогерам», – заметил собеседник.

«Во-вторых, у этой соцсети есть широкий тематический набор и инструментарий. Там хорошо организована видеоплатформа, без которой современные блогеры не могут обходиться. Она позволяет авторам работать не только в привычном видеоформате, но и в формате клипов», – уточнил он.

«В-третьих, музыкальные селебрити могут использовать встроенную музыку в «ВКонтакте». Такого, например, нет в Telegram. Кроме того, блогеры могут быстро и легко запускать конкурсы, в которых так привыкли участвовать российские пользователи», – продолжил эксперт.

«Наконец, для самих блогеров эта площадка привлекательна тем, что здесь монетизирована реклама. В частности, объявленная «ВКонтакте» программа поддержки блогеров предоставляет авторам каналов возможность получать стопроцентный доход от показов рекламы. В ситуации некоторого падения уровня доходов, для блогеров это весьма интересное предложение», – подчеркнул Черный.

«В том же Telegram, например, рекламный инвентарь еще не развит настолько, чтобы им было удобно пользоваться. Нативная реклама, конечно, доступна, но других рекламных инструментов в мессенджере нет. В этом плане «ВКонтакте» – наиболее удобная площадка. Более того, за последнее время соцсеть функционально сильно подтянулась, поэтому сейчас она оживает и подрастает аудиторией прямо на глазах. Это очевидный тренд», – заключил собеседник.

В среду соцсеть «ВКонтакте» объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании: весь доход от инструментов монетизации будет направлен авторам. Таким образом компания решила поощрить производителей контента.

Программа начнет свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца – до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В последние недели соцсеть «ВКонтакте» зафиксировала резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Клипы «ВКонтакте» сообщили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов.

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