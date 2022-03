Джонсон обещал Зеленскому ужесточить санкции против России В МИД Британии рассказали о судьбе «Челси» попавшего под санкции Абрамовича 10 марта 2022, 13:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Санкции, введенные британским правительством против российского предпринимателя Романа Абрамовича, не должны помешать принадлежащей ему команде Chelsea участвовать в матчах Английской премьер-лиги, говорится в заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства. В правительстве выдали клубу специальную лицензию, разрешающую определенные виды деятельности. «Она включает разрешение участвовать в матчах и осуществлять другую деятельность, связанную с футболом, что защитит премьер-лигу, футбольные структуры, преданных болельщиков и другие клубы», – передает ТАСС заявление МИД Британии. Ранее в четверг Абрамович и еще шесть российских бизнесменов попали под британские санкции.

В Минобороны России сообщили об интенсивной перегруппировке украинских войск 9 марта 2022, 19:46

В Министерстве обороны России сообщили, что на всех направлениях гуманитарных маршрутов 9 марта отмечена интенсивная перегруппировка украинских войск и нацбатальонов, а также перемещение техники. «С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», – заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС. Украинская сторона ведет непрерывный огонь по позициям ВС России в пригородах, а также обстреливает гуманитарные коридоры, которые сама же попросила открыть. «С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», – заявил Мизинцев. Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. В Белом доме заявили об ответе в случае конфискации в России активов западных компаний 9 марта 2022, 21:40

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России. «Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС. Ранее в МЭР предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места. В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Позже в Кремле прокомментировали это предложение. В McDonald's оценили ежемесячные потери от ухода с российского рынка 9 марта 2022, 18:39

Потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц, об этом заявили в самой корпорации. Финансовый директор компании Кевин Озан заявил, что в McDonald's намерены выплачивать заработную плату 62 тыс. сотрудникам в России, также расходы будут связаны с арендованными площадками и цепочками поставок, передает Reuters. «Это очень сложная и трудная ситуация для такой глобальной компании, как мы», – добавил он. На ваш взгляд Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России? С радостью

С безразличием

С огорчением

Напомним, McDonald's ранее объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине. Вслед за ним о приостановке работы ресторанов в России объявили в KFC. Военная прокуратура выяснит, почему к операции на Украине привлекли срочников 9 марта 2022, 17:50

В Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания Владимира Путина категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины. «До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, «в связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания». Ранее Минобороны сообщило, что среди военнослужащих, учавствоваших в спецоперации на Украине, было обнаружено несколько срочников. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Однако на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – сообщил представитель Минобороны. Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Россия в ООН разоблачила фейк об ударе по больнице в Мариуполе 10 марта 2022, 08:25

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк о том, что якобы мирные граждане подверглись удару в больнице в Мариуполе. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения». Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. На комментарий генсека отреагировал Полянский. «Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», – передает РИА «Новости» слова Полянского. На заседании СБ ООН 7 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что вооруженные силы Украины, «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, оборудовали в нем огневую позицию». Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов. Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима. Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке 10 марта 2022, 02:58

Бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане. Как сообщает Fox News, «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине». При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт. Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News. Watch the latest video at foxnews.com Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах. Минобороны: Украинские националисты совершили провокацию против Чернобыльской АЭС 9 марта 2022, 20:07

Украинские военные силы нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС, сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков. «Украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Панкова. Отмечается, что сейчас украинская сторона не выполняет никаких ремонтных работ. Белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения. «В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов», – добавил Панков. Милиция ДНР предложила украинским националистам в Мариуполе сдаться или умереть 10 марта 2022, 09:27

Украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя, им придется сдаться или умереть, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин на канале «Россия 24». «Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. У них только два варианта – или умереть, или сдаться», – передает РИА «Новости» его слова. При этом он добавил, что сейчас в Мариуполе находятся минимум 400 тыс. мирных жителей. «По моим подсчетам, это минимум 400 тыс. человек – это в Мариуполе. Если они изъявят желание, поверьте, мы найдем средства и способы. Плюс помощь, которая от Российской Федерации, потому что граница от Российской Федерации там 40 километров, от того места, где есть у нас эвакуационный лагерь. Я думаю, и транспорт могут предоставить, если что», – сказал он. По словам Басурина, «если будет грандиозный наплыв, обратимся к Российской Федерации, думаю, они нам обязательно помогут». Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. В России создали перечень из 60 компаний-претендентов на национализацию 10 марта 2022, 09:05 Текст: Наталья Ануфриева

В правительство и Генпрокуратуру направили список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Перечень подготовила «Общественная потребительская инициатива», в список вошли, в частности, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M, пишут «Известия». «К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», – пояснил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его словам, у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России. Он напомнил, что ранее о подобных сценариях развития отношений с иностранными партнерами говорил вице-премьер Андрей Белоусов, о возможной национализации заявлял и секретарь «Единой России» Андрей Турчак. «Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», – пояснил Павлов. Ранее в Белом доме заявили об ответе в случае конфискации в России активов западных компаний. Напомним, в МЭР предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места. Позже в Кремле прокомментировали это предложение. Китай выразил готовность к жестким мерам в ситуации вокруг Тайваня 10 марта 2022, 07:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Китайская армия готова предпринять решительные действия в защиту национального суверенитета в связи с обострением тайваньского вопроса, заявил на парламентской сессии в Пекине представитель делегации Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции У Цян. «Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», – передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа» слова представителя армейской делегации. Китайские военные, подчеркнул он, «никогда не потерпят» сепаратистские действия по реализации «независимости Тайваня» и вмешательство внешних сил. В то же время У Цян отметил, что связанные с этим учения и боевая подготовка НОАК ни в коей мере не направлены против тайваньских соотечественников. «Действия администрации тайваньской Демократической прогрессивной партии и их сговор с внешними силами суть основная причина нынешней напряженности и пертурбаций в Тайваньском проливе», – сказал У Цян. Тайваньский вопрос, резюмировал он, «является внутренним делом Китая, которое не терпит внешнего вмешательства». Напомним, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины». До этого Ван И заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. Войска ДНР взяли под контроль несколько кварталов в Мариуполе 10 марта 2022, 11:28

Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Продолжилась операция по освобождению города Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон Западный, – цитирует РИА «Новости» Конашенкова. По его словам, группировка войск ДНР «взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла». «Продвижение составило четыре километра», – уточнил он. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Граждан с вкладами от 1 млн рублей предложено освободить от НДФЛ на доход с процентов 9 марта 2022, 15:21

Правительство России предлагает освободить граждан с банковскими вкладами более 1 млн рублей от НДФЛ с процентами по ним за 2021-2022 годы, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Кроме того, власти планируют повысить планку налога на роскошь для владельцев автомобилей с 3 до 10 млн рублей. Он также сообщил, что правительство предлагает повысить планку «налога на роскошь» для автомобилей до 10 млн рублей с нынешних 3 млн рублей, передает РИА «Новости». «Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как это было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», – сказал он. Премьер также сообщил о выделении дополнительно 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, а также 2,5 млрд для компенсации части затрат производителям хлеба. «Кроме заботы о будущем урожае, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров, для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия», – сказал Мишустин. Он также рассказал о мерах поддержки строительной отрасли. По словам главы правительства, «в текущих условиях наша главная задача – не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса». Мишустин рассказал, что правительство разработало план действий для стабилизации экономики в непростых условиях, правительство работает над повышением устойчивости экономики страны на фоне санкций, обсудит набор дополнительных мер для облегчения работы бизнеса в текущей ситуации. «Мы продолжаем работу по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций. Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности», – сказал он на заседании правительства. Мишустин отметил, что будут рассмотрены отдельные законопроекты, которые дадут возможность упростить порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах, расширить функционал особых экономических зон, часть мер коснется таможенной сферы, строительной отрасли, авиаперевозок и других. Мишустин поблагодарил российских парламентариев за оперативное принятие мер против санкций. «На прошлой неделе по поручению президента правительство оперативно подготовило и приняло решения, которые необходимы для того, чтобы максимально снизить влияние санкций недружественных стран и защитить наших граждан. Также быстро действовали и наши коллеги-законодатели. Они одобрили целый ряд мер, в том числе кредитные каникулы, упрощение государственных закупок, новую амнистию капиталов, возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в текущем году и IT-компаний на ближайшие три года», – сказал Мишустин. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз подготовит новый пакет санкций в отношении более 100 представителей российской власти. Россия отказалась участвовать в Совете Европы 10 марта 2022, 10:29

Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе, заявили в Министерстве иностранных дел. Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают «линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», пишет ТАСС. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», – отметили в министерстве. Кроме того, Россия не намерена мириться с подрывными действиями коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах», взамен международного права. «Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах», на замену попираемого США и их сателлитами международного права», – подчеркнули в ведомстве. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Минобороны примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину 9 марта 2022, 17:02

В частях ВС России, участвующих в спецоперации, обнаружились несколько военнослужащих срочной службы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – цитирует Конашенкова РИА «Новости». Он пояснил, что на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – заключил представитель ведомства. Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники. Блинкен назвал непонятным решение Польши передать МиГ-29 Украине через США 9 марта 2022, 20:32

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США. «Предложение польских властей о передаче Украине истребителей МиГ-29 вызывает серьезную обеспокоенность для всего Североатлантического альянса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова политика. Вылет с американской базы НАТО в Германии в воздушное пространство над Украиной, где действуют ВС России, вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса НАТО. Поэтому мы должны проработать конкретные вопросы. Напомним, на минувшей неделе пресс-служба украинских ВМС сообщила, что Болгария, Польша и Словакия отправят на Украину 70 военных самолетов. Позже Польша предложила сначала передать самолеты США. Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Отмечается, что перспектива того, что истребители, находящиеся в распоряжении правительства США, отправляются с базы США/НАТО в Германии на Украину, вызывает лишь беспокойство.