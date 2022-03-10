Войска ДНР взяли под контроль несколько кварталов в Мариуполе В ДНР отчитались об освобождении 78 населенных пунктов «Единая Россия» анонсировала открытие гуманитарного центра в Луганске 10 марта 2022, 11:42 Текст: Александра Юдина

Секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя совета Федерации федерального собрания РФ Андрей Турчак вместе с гуманитарным конвоем доставил в освобожденную станицу Луганская предметы первой необходимости, продукты и лекарства. «В Луганске будет открыт наш гуманитарный центр, из него будет организован развоз по всем территориям. Для этого мы привезли транспорт, чтобы организовать всю логистику. Но самое главное сейчас – возвращаться к мирной жизни. Понятно, что невозможно передать словами, что происходило 8 лет. Но надо просто страницу эту перевернуть и двигаться дальше. Мы с вами были, есть и будем. И возврата к прошлому не будет», – передаются его слова на сайте «Единой России». Также принял участие глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Глава станицы Альберт Зинченко отметил, что с момента освобождения территории уже решен ряд проблем. Полностью закрыт вопрос лекарственного обеспечения. Организован подъезд автобусов, завезена дрезина и укладываются шпалы, чтобы обеспечивать доставку продуктов питания и топлива. «Мы уже организовали наших предпринимателей по поставкам розничной продукции. Из Луганска привозят молочные продукты, мясо, бакалею. Топливо завозится по цене почти в два раза дешевле. Разница на газе – на 24 рубля дешевле, чем раньше продавался», – отметил он. Также по словам главы, решается вопрос по прокладке оптоволокна и подключению к интернету. В том числе, и для организации банковских платежей по социальным обязательствам. «Будет два пути поступления средств – почтой и через банк. До 15 марта будут отработаны пенсионные и социальные платежи – льготникам, многодетным», – пояснил Зинченко. При этом Турчак отдельно остановился на организации обучения детей и отметил, что по договоренности с Минпросвещения России освобожденные территории будут полностью обеспечены учебной литературой, тетрадями и канцелярскими принадлежностями. «Мы будем помогать всем, чем можем», – заключил секретарь генсовета «Единой России». Кроме того, Турчак посетил республиканскую клиническую больницу, передал партию медикаментов и встретился с местными врачами и бригадой российских медиков, которые под руководством председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова («Единая Россия») уже почти две недели оказывают помощь луганским коллегам. Во время посещения больницы он также пообщался с военнослужащими Народной милиции ЛНР, раненными в ходе проведения спецоперации. Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался на территориях народных республик. 6 марта в составе гуманитарной колонны МЧС, которую формировали, в том числе, региональные отделения партии, в ЛДНР было отправлено в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, средств гигиены, детского питания, бытовой химии, техники, одежды, учебников и канцтоваров для детей и т.д. Ранее 1300 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже были распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в ПВР по всей стране ежедневно.

Опубликованы доказательства подготовки Киевом нападения в Донбассе 9 марта 2022, 09:15

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины». Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины», – передает ТАСС его слова. Генерал подчеркнул, что «на документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины». По его словам, «в приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе». «Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове», – разъяснил официальный представитель Минобороны. Конашенков добавил, что «в соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины». «Обращаю внимание – целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией», – отметил он. Также представитель МО подчеркнул, что заместителю командующего нацгвардией по кадрам было приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование», при этом обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач». Он также обратил внимание на то, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску». Генерал добавил, что согласно приказу «все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» в Донбассе». Как подчеркнул Конашенков, в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем», пишет РИА «Новости». «Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», – заявил генерал. Конашенков заявил, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. При этом, по словам Конашенкова, вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным. «Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине», – сказал он. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. «Единая Россия» предложила национализировать производства ушедших из России компаний 7 марта 2022, 18:47

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства компаний, которые объявляют о закрытии производств в России во время спецоперации на Украине, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он пояснил, что Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. «Некоторые из них объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий. Из последних об этом заявили финские Valio и Paulig, накануне – Fazer. Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении, цена которого – большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против меда», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР. Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что главная задача – сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри. «Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», – заключил Турчак. Ранее ряд автоконцернов объявил о приостановке поставок в Россию. В частности, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson. Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих. Напомним, в четверг Skoda и ИКЕА приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen. Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска 9 марта 2022, 11:55 Текст: Александра Юдина

Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска, звук был слышен во всех районах города, ощущалась сильная взрывная волна. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются, пишет ТАСС. Отмечается, что вскоре после этого в городе резко ухудшилась работа местного мобильного оператора связи «Лугаком». Ранее на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кремль озвучил требования России по Крыму, ДНР и ЛНР 9 марта 2022, 14:15 Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является российским регионом, это Украине надо признать де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные государства. Песков отметил, что Крым - российский регион, «нужно знать это и де-факто, и де-юре». Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны Россией, передает РИА «Новости». «Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», – сказал Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. Говоря по поводу признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос. Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В ЛНР рассказали об украинском «концлагере» в колбасном цеху в Донбассе 9 марта 2022, 22:59 Текст: Антон Антонов

В освобожденном селе Половинкино обнаружен «реальный концлагерь», созданный в колбасном цеху, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. Сорока возглавляет межведомственную рабочую группу по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе. Она сообщила, что в ЛНР создана «специальная комиссия по фиксации преступлений военного политического руководства Украины, Вооруженных сил и формирований Украины». Комиссия создана, чтобы «общественники, совместно с МВД, генеральной прокуратурой могли идти за армией, которая освобождает один за одним населенные пункты и фиксировать все свидетельские показания потерпевших», передает РИА «Новости». Так, общественная организация из ЛНР «Мемориал» обнаружила в поселке Трехизбенка пыточную в подвале военного городка украинских силовиков. Кроме того, о подобных местах сообщали жители населенных пунктов Крымское, Муратово, Гречишкино, Счастье и других. В населенном пункте Половинкино, откуда восемь лет поступали «страшные свидетельские показания потерпевших, которые находились там в качестве узников некого концлагеря, оборудованного в колбасном цеху одного из предприятий», найден «реальный концлагерь, похожий на концлагеря нацистской Германии». Как заявила Сорока, «это казематы, помещения в полу, расположенные в бывших камерах, где вероятно ранее коптили колбасу». «Камеры размером 1,8 на 0,8 метра, а сверху решетки», – рассказала она, добавив, что «очень холодно, сыро». По ее словам, «одна из потерпевших, которая там находилась, к сожалению, она уже умерла от тех заболеваний, которые там она получила, говорила, что людей при таких условиях содержания еще и поливали сверху ледяной водой, чтобы они не имели шансов на выживание». Накануне сообщалось, что власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино. В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших. Борец с фейками в соцсетях: Кадры из Косова выдают за свежие снимки с Украины 9 марта 2022, 21:21

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

«Создатели фейков порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Молодая республика» ДНР Кирилл Макаров. Ранее он с коллегами запустили сетевой тренд, посвященный борьбе с фейками о российской спецоперации по защите Донбасса. «В тот же день, когда президент объявил о начале спецоперации на Украине, все руководство нашей организации, в том числе и я, заметили, как в Сети возникло огромное количество фейков, началось огромное информационное давление. Мы столкнулись с огромным потоком угроз и оскорблений в адрес жителей Донбасса и россиян. Создатели фейков одновременно максимально старались дискредитировать и российскую, и нашу республиканскую армию», – сказал лидер движения «Молодая республика», депутат Народного совета ДНР Кирилл Макаров. «Мы видели откровенное вранье, когда, к примеру, кадры, сделанные когда-то в Косово, выдавались за свежие снимки с Украины. Такое вранье вызывало у нас поначалу недоумение, а затем – и гнев. Мы прекрасно видели: те, кто создавали и пытались распространять эти фейки, порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа. Это нас особенно возмущало!», – сообщил Макаров. «В ответ мы решили принять участие в тренде #РазоблачителиФейков. Ребята, в том числе простые школьники, включились в эту акцию, поскольку мы считаем нужным донести до людей максимально правдивую информацию. Наши ребята опубликовали уже более 100 постов по этому поводу, они тем самым лично включились в историю. Мы живем в Донбассе и понимаем: каждый из нас знает по себе, что значит, когда мины и снаряды летают над головой. При этом мы понимаем, что информационный фронт – одно из важнейших направлений конфликта. И на этом фронте все наши ребята хотели быть полезными. К нашему тренду постепенно подключается все больше и активных блогеров, и обычных рядовых пользователей», – рассказал Макаров. «У нас есть связь с военкорами, которые находятся близ боевых позиций. Они оперативно передавали нам свои данные, в том числе и военные, которые находились рядом с ними. Кстати, очень быстро наши активисты заметили, что наше движение попытались пресечь администраторы сети Instagram. Похоже, правда была им неугодна», – отметил лидер движения. Макаров напомнил, что многие блогеры ДНР и раньше сталкивались с запретами, которые вводили администрации социальных сетей, – не только Instagram, но и Facebook, Twitter. «Уже много раз наши акции блокировались, наши аккаунты сносились, – напомнил Макаров. – Поэтому мы рады, что Facebook перестал работать в России. В последнее время эту сеть можно было назвать информационной помойкой». На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

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По мнению собеседника, деятельность «разоблачителей» оказалась важна особенно сейчас – на фоне широкого резонанса вокруг событий на Украине. «Среди наших активистов возникло мнение, что пора формировать кибер-корпус, что-то вроде кибер-полиции, который будет в дальнейшем профессионально разоблачать фейки, ведь их производство приобретает чуть ли не мировой, стихийный характер», – пояснил лидер движения. «Нам ясно: для большинства тех, кто готовит фейки, главное – навести ужас, заставить наших людей сомневаться в правильности действий России, изменить политические взгляды. Поэтому наши разоблачения, наша работа несет в себе здравую, благородную миссию. Мы помогаем успокоить людей, избавить их от ужаса, который им пытаются внушить. Мы хотим, чтобы правда восторжествовала», – заключил Макаров. Ранее активисты из общественной организации «Молодая республика» в Донецкой народной республике запустили движение #РазоблачителиФейков. Его цель – вести борьбу с недостоверной и провокационной информацией о специальной операции по денацификации и демилитаризации, которую Россия проводит на Украине. Организация насчитывает около девяти тысяч активистов. К их движению присоединяются все больше блогеров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Войска ДНР взяли под контроль несколько кварталов в Мариуполе 10 марта 2022, 11:28

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Продолжилась операция по освобождению города Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон Западный, – цитирует РИА «Новости» Конашенкова. По его словам, группировка войск ДНР «взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла». «Продвижение составило четыре километра», – уточнил он. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам 8 марта 2022, 10:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщили в пресс-службе кабмина. «Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина. Отмечается, что люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной. Добавляется, что по прогнозной оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тыс. человек. Ранее во вторник постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине заявил, что Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима. Войска ЛНР нашли пыточную на оставленных позициях ВСУ 7 марта 2022, 14:48 Текст: Алексей Дегтярёв

В освобожденном населенном пункте Кряковка у Трехизбенки найдена пыточная камера, она расположена в подвале жилого дома, где расквартировались украинские военные, сообщили в Народной милиции ЛНР. «В этом подвале была, так скажем, импровизированная пыточная камера, откуда накануне мы забрали замученного местного жителя. На полу следы крови. Судя по состоянию тела, он убит накануне отступления (украинских войск)... выстрелом в голову», – сказал представитель ведомства РИА «Новости». Отмечается, что под потолком в помещении нашли обрывки веревки. Перед убийством жертву, по предварительным данным, связали. Также пыточную камеру сняли на видео, сообщает Пятый канал. На записи зафиксировано помещение с двумя кроватями, рядом с одной из них – лужа запекшейся крови. Отмечается, что в помещении людей держали насильно, для этого снаружи приварены петли, на которые вешался замок. Генпрокуратура ЛНР сообщала, что начала проверку по факту обнаружения тела неизвестного в районе Трехизбенки. Мужчина, по версии следствия, был убит участниками украинских формирований еще 25 февраля при отступлении. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупреждал, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над людьми на Украине. В Донецке началось прощание с погибшим командиром «Спарты» 7 марта 2022, 13:00 Текст: Алексей Дегтярёв

В Донецке проходит церемония прощания с Героем ДНР и Героем России, командиром батальона «Спарта» Владимиром Жогой, известным под позывным Воха. Церемония проходит в здании «Донбасс Оперы» (Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко), передает Пятый канал. Проводить в последний путь полковника пришло много людей, в том числе сослуживцы и простые жители Донбасса. На нижнюю часть гроба положили флаг батальона «Спарта». Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Ему было 28 лет. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Президент России Владимир Путин также присвоил комбату звание Героя России. Народная милиция ДНР освободила 66 населенных пунктов 9 марта 2022, 09:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) взяла под контроль 66 населенных пунктов, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «На данный момент мы уже освободили 66 различных населенных пунктов. В основном это все происходит на южном направлении», – передает ТАСС слова Басурина в эфире канала «Россия-24». Басурин уточнил, что на данный момент армия ДНР вышла к Запорожской области, наступательная операция разворачивается по северному направлению. Он добавил, что украинские военнослужащие продолжают обстреливать Горловку, Донецк и Докучаевск из реактивных систем залпового огня «Град», а также из тяжелой артиллерии и минометов. Ранее в среду Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года. Украина отказалась пропускать людей через гуманитарные коридоры 7 марта 2022, 14:42 Текст: Ольга Иванова

Население Волновахи и Мариуполя не может воспользоваться организованными Россией гуманитарными коридорами, поскольку этому препятствуют националистические батальоны, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1». «Да, мы в очередной раз объявили о том, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы, опять нацики это сделать не дали. Люди на данный момент еще оттуда не выходят», – цитирует его ТАСС. По словам Басурина, продвижение войск в этих городах по-прежнему затруднено из-за мин и фугасных снарядов, хотя идут не очень тяжелые бои, имеет место очаговое сопротивление. Ранее украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с российским предложением неприемлемо для украинской стороны. Депутат Кива обвинил главу контрразведки Украины в планировании убийства Медведчука 10 марта 2022, 10:24 Текст: Александра Юдина

Начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, заявил оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива. «Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ», – написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, Поклад входит в группу депутата Юрия Бойко, «недавно совершившего захват руководства партии ОПЗЖ». Кива также добавил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. «Будучи в СБУ (Поклад) был причастен к гибели «главы республики» Александра Захарченко», – отметил он. По словам Кивы, «Поклад сознательно был поставлен (Владимиром) Зеленским для совершения террора и убийств в Украине, чтоб уничтожить у людей волю к борьбе и свободе». Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации. Кроме того, Киеву выдвинут ряд политических условий – закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. МЧС доставило на Украину и в Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи 8 марта 2022, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

МЧС России доставило на территорию Украины и Донбасса порядка 430 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. «8 марта из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России. 25 машин доставили 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса», – передает ТАСС сообщение ведомства. Из Крыма в Каховку Херсонской области Украины еще одна колонна МЧС России из 10 автомобилей доставила порядка 90 тонн груза. В село Липцы Харьковской области из Белгорода 14 грузовиками МЧС перевезена 121 тонна гуманитарной помощи. Из общего груза помощи для Донбасса 10 тонн – это продукты питания, детской гигиены, одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей, находящихся на лечении в Луганской республиканской детской туберкулезной больнице. На Украину доставлены продукты питания, предметы первой необходимости и бытовая химия. «Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», – уточнили в МЧС. Ранее партия «Единая Россия» отправила 400 тонн гуманитарной помощи в составе автоколонны МЧС России на территорию Донецкой и Луганской народных республик. В формировании груза приняли участие 52 региональных отделения партии. ЕР инициировала акцию в поддержку российских военных на Украине 9 марта 2022, 12:24 Партия «Единая Россия» объявила о запуске акции «Zащитникам Отечества», в ходе которой все желающие с помощью общественных приемных смогут направить письма российским военным, участвующим в специальной операции на Украине. Прием писем и рисунков будет проходить в общественных приемных «Единой России» по всей стране. Их можно также отправить обычной почтой или электронной – на адрес общественной приемной в каждом регионе, цитирует председателя комиссии генсовета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову сайт ЕР. «Мы хотим сказать, что верим в наших ребят, благодарны им, что восхищаемся их мужеством. Что знаем: победа будет за нами, потому что правда – на стороне российского солдата», – сказала Кузнецова. Она отметила, что с первых дней спецоперации люди передают слова поддержки военным, приносят свои письма в приемные партии. «Ровно за два месяца до дня Великой Победы, «Единая Россия» запускает акцию «Zащитникам Отечества». Сегодня солдаты и офицеры – на передовой, защищают мирных жителей Украины, Донбасса, России от нацистов. Нам важно быть вместе, быть едиными для того, чтобы выстоять и вернуть долгожданный мир на Донбасс, защитить людей от нацизма», – заключила Кузнецова. Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 6 марта в составе гуманитарной колонны МЧС партия отправила в ЛДНР в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, гигиенических принадлежностей, детского питания, бытовой химии, техники, одежды, учебников и канцтоваров для детей и т.д. В формировании груза приняли участие 52 региональных отделения партии. Ранее 1,3 тыс. тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже были распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно. Также партия отправила три бригады врачей-добровольцев, в их числе и депутаты Госдумы, и передала две партии медикаментов. Прорабатывается вопрос организации бесперебойных поставок лекарств.