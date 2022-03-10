Среди героев спецоперации на Украине впервые оказалась девушка

В Министерстве обороны продолжили рассказывать о российских военнослужащих, совершающих героические поступки в ходе специальной операции на Украине. На этот раз впервые в списке героев оказалась девушка-фельдшер. Кроме нее, героизм на поле боя проявили двое офицеров, командующих мотострелковыми подразделениями, и двое танкистов.

Фельдшер хирургического отделения прапорщик Екатерина Иванова самоотверженно оказывает помощь раненым бойцам и командирам с первого дня проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, передает «Российская газета».

В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими националистами она под пулями выносила раненых с поля боя. Собрав группу раненых, прапорщик Иванова приступила к их эвакуации в госпиталь. Но по дороге санитарный автомобиль подвергся минометному обстрелу со стороны неонацистов. При этом один из вражеских снарядов взорвался рядом с автомобилем медиков. Тогда фельдшер Иванова, рассказали в военном ведомстве, «не щадя своей жизни, проявив смелость и отвагу, накрыла собой тяжело раненного военнослужащего, который не мог уже самостоятельно укрыться от огня противника». В итоге жизнь раненого была спасена. Сама Екатерина получила осколочное ранение. Санитарный автомобиль своевременно добрался до госпиталя, где всем раненым, была оказана помощь.

Позиции подразделения мотострелков под руководством старшего лейтенанта Алексея Акимова и его заместителя лейтенанта Игоря Корнеева подверглись массированной атаке со стороны украинских националистов. Противник под огневым прикрытием на протяжении суток пытался прорвать оборонительный рубеж. Бой велся в условиях массированного применения врагом средств радиоэлектронного подавления линий связи. «Понимая, что противник многократно превосходит числом, а также, находясь в условиях угрозы срыва управления подразделением, командиры приняли решение на отвод войск к району сосредоточения основных сил бригады, заманивая противника в «мешок». В ходе отхода подразделение Алексея Акимова неоднократно подвергалось нападению групп националистов, но все они были успешно отбиты», – рассказали в Минобороны. Заманив врага в «мешок», мотострелки окружили неонацистов и перешли в контрнаступление.

«Благодаря грамотным действиям старшего лейтенанта Алексея Акимова и лейтенанта Игоря Корнеева было уничтожено около 50 националистов, три единицы военной техники противника. Российское подразделение потерь не понесло», – уточнили в военном ведомстве

Колонна батальонной тактической группы танкового полка двигалась в заданный район, когда подверглась массированному огневому удару со стороны украинских националистов. Российские офицеры капитан Дмитрий Почесный и старший лейтенант Станислав Ким быстро сориентировались в обстановке и умело организовали отражение нападения противника. А в последующем наши танкисты перешли в контрнаступление на подразделения националистов. «В результате грамотных и решительных действий Дмитрия Почесного и Станислава Кима был нанесен значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожены четыре боевые машины пехоты неонацистов», – отметили в Минобороны. При этом после окончания боя 12 украинских неонацистов сдались в плен. Позднее в ходе допроса они сообщили важные сведения о готовящихся провокациях.

«Самоотверженные действия российских офицеров позволили продолжить продвижение войск и выйти в назначенный район в установленное время», – резюмировали в военном ведомстве.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.