В ЛНР рассказали об украинском «концлагере» в колбасном цеху в Донбассе Украинские войска обстреляли Донецк минами 10 марта 2022, 08:03 Текст: Александра Юдина

Украинские войска 10 марта обстреляли Донецк, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). ВСУ в 07.30 утра 10 марта обстреляли Донецк, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров. Обстрел производился со стороны населенного пункта Марьинка, пишет РИА «Новости». Накануне, 9 марта, украинские войска выпустили семь гранат из СПГ по Горловке в ДНР. Напомним, в среду Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года.

Опубликованы доказательства подготовки Киевом нападения в Донбассе 9 марта 2022, 09:15

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины». Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины», – передает ТАСС его слова. Генерал подчеркнул, что «на документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины». По его словам, «в приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе». «Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове», – разъяснил официальный представитель Минобороны. Конашенков добавил, что «в соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины». «Обращаю внимание – целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией», – отметил он. Также представитель МО подчеркнул, что заместителю командующего нацгвардией по кадрам было приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование», при этом обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач». Он также обратил внимание на то, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску». Генерал добавил, что согласно приказу «все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» в Донбассе». Как подчеркнул Конашенков, в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем», пишет РИА «Новости». «Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», – заявил генерал. Конашенков заявил, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. При этом, по словам Конашенкова, вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным. «Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине», – сказал он. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска 9 марта 2022, 11:55 Текст: Александра Юдина

Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска, звук был слышен во всех районах города, ощущалась сильная взрывная волна. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются, пишет ТАСС. Отмечается, что вскоре после этого в городе резко ухудшилась работа местного мобильного оператора связи «Лугаком». Ранее на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кремль озвучил требования России по Крыму, ДНР и ЛНР 9 марта 2022, 14:15 Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является российским регионом, это Украине надо признать де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные государства. Песков отметил, что Крым - российский регион, «нужно знать это и де-факто, и де-юре». Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны Россией, передает РИА «Новости». «Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», – сказал Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. Говоря по поводу признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос. Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В ЛНР рассказали об украинском «концлагере» в колбасном цеху в Донбассе 9 марта 2022, 22:59 Текст: Антон Антонов

В освобожденном селе Половинкино обнаружен «реальный концлагерь», созданный в колбасном цеху, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. Сорока возглавляет межведомственную рабочую группу по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе. Она сообщила, что в ЛНР создана «специальная комиссия по фиксации преступлений военного политического руководства Украины, Вооруженных сил и формирований Украины». Комиссия создана, чтобы «общественники, совместно с МВД, генеральной прокуратурой могли идти за армией, которая освобождает один за одним населенные пункты и фиксировать все свидетельские показания потерпевших», передает РИА «Новости». Так, общественная организация из ЛНР «Мемориал» обнаружила в поселке Трехизбенка пыточную в подвале военного городка украинских силовиков. Кроме того, о подобных местах сообщали жители населенных пунктов Крымское, Муратово, Гречишкино, Счастье и других. В населенном пункте Половинкино, откуда восемь лет поступали «страшные свидетельские показания потерпевших, которые находились там в качестве узников некого концлагеря, оборудованного в колбасном цеху одного из предприятий», найден «реальный концлагерь, похожий на концлагеря нацистской Германии». Как заявила Сорока, «это казематы, помещения в полу, расположенные в бывших камерах, где вероятно ранее коптили колбасу». «Камеры размером 1,8 на 0,8 метра, а сверху решетки», – рассказала она, добавив, что «очень холодно, сыро». По ее словам, «одна из потерпевших, которая там находилась, к сожалению, она уже умерла от тех заболеваний, которые там она получила, говорила, что людей при таких условиях содержания еще и поливали сверху ледяной водой, чтобы они не имели шансов на выживание». Накануне сообщалось, что власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино. В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших. Борец с фейками в соцсетях: Кадры из Косова выдают за свежие снимки с Украины 9 марта 2022, 21:21

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

«Создатели фейков порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Молодая республика» ДНР Кирилл Макаров. Ранее он с коллегами запустили сетевой тренд, посвященный борьбе с фейками о российской спецоперации по защите Донбасса. «В тот же день, когда президент объявил о начале спецоперации на Украине, все руководство нашей организации, в том числе и я, заметили, как в Сети возникло огромное количество фейков, началось огромное информационное давление. Мы столкнулись с огромным потоком угроз и оскорблений в адрес жителей Донбасса и россиян. Создатели фейков одновременно максимально старались дискредитировать и российскую, и нашу республиканскую армию», – сказал лидер движения «Молодая республика», депутат Народного совета ДНР Кирилл Макаров. «Мы видели откровенное вранье, когда, к примеру, кадры, сделанные когда-то в Косово, выдавались за свежие снимки с Украины. Такое вранье вызывало у нас поначалу недоумение, а затем – и гнев. Мы прекрасно видели: те, кто создавали и пытались распространять эти фейки, порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа. Это нас особенно возмущало!», – сообщил Макаров. «В ответ мы решили принять участие в тренде #РазоблачителиФейков. Ребята, в том числе простые школьники, включились в эту акцию, поскольку мы считаем нужным донести до людей максимально правдивую информацию. Наши ребята опубликовали уже более 100 постов по этому поводу, они тем самым лично включились в историю. Мы живем в Донбассе и понимаем: каждый из нас знает по себе, что значит, когда мины и снаряды летают над головой. При этом мы понимаем, что информационный фронт – одно из важнейших направлений конфликта. И на этом фронте все наши ребята хотели быть полезными. К нашему тренду постепенно подключается все больше и активных блогеров, и обычных рядовых пользователей», – рассказал Макаров. «У нас есть связь с военкорами, которые находятся близ боевых позиций. Они оперативно передавали нам свои данные, в том числе и военные, которые находились рядом с ними. Кстати, очень быстро наши активисты заметили, что наше движение попытались пресечь администраторы сети Instagram. Похоже, правда была им неугодна», – отметил лидер движения. Макаров напомнил, что многие блогеры ДНР и раньше сталкивались с запретами, которые вводили администрации социальных сетей, – не только Instagram, но и Facebook, Twitter. «Уже много раз наши акции блокировались, наши аккаунты сносились, – напомнил Макаров. – Поэтому мы рады, что Facebook перестал работать в России. В последнее время эту сеть можно было назвать информационной помойкой». На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

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По мнению собеседника, деятельность «разоблачителей» оказалась важна особенно сейчас – на фоне широкого резонанса вокруг событий на Украине. «Среди наших активистов возникло мнение, что пора формировать кибер-корпус, что-то вроде кибер-полиции, который будет в дальнейшем профессионально разоблачать фейки, ведь их производство приобретает чуть ли не мировой, стихийный характер», – пояснил лидер движения. «Нам ясно: для большинства тех, кто готовит фейки, главное – навести ужас, заставить наших людей сомневаться в правильности действий России, изменить политические взгляды. Поэтому наши разоблачения, наша работа несет в себе здравую, благородную миссию. Мы помогаем успокоить людей, избавить их от ужаса, который им пытаются внушить. Мы хотим, чтобы правда восторжествовала», – заключил Макаров. Ранее активисты из общественной организации «Молодая республика» в Донецкой народной республике запустили движение #РазоблачителиФейков. Его цель – вести борьбу с недостоверной и провокационной информацией о специальной операции по денацификации и демилитаризации, которую Россия проводит на Украине. Организация насчитывает около девяти тысяч активистов. К их движению присоединяются все больше блогеров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам 8 марта 2022, 10:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщили в пресс-службе кабмина. «Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина. Отмечается, что люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной. Добавляется, что по прогнозной оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тыс. человек. Ранее во вторник постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине заявил, что Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима. Войска ЛНР нашли пыточную на оставленных позициях ВСУ 7 марта 2022, 14:48 Текст: Алексей Дегтярёв

В освобожденном населенном пункте Кряковка у Трехизбенки найдена пыточная камера, она расположена в подвале жилого дома, где расквартировались украинские военные, сообщили в Народной милиции ЛНР. «В этом подвале была, так скажем, импровизированная пыточная камера, откуда накануне мы забрали замученного местного жителя. На полу следы крови. Судя по состоянию тела, он убит накануне отступления (украинских войск)... выстрелом в голову», – сказал представитель ведомства РИА «Новости». Отмечается, что под потолком в помещении нашли обрывки веревки. Перед убийством жертву, по предварительным данным, связали. Также пыточную камеру сняли на видео, сообщает Пятый канал. На записи зафиксировано помещение с двумя кроватями, рядом с одной из них – лужа запекшейся крови. Отмечается, что в помещении людей держали насильно, для этого снаружи приварены петли, на которые вешался замок. Генпрокуратура ЛНР сообщала, что начала проверку по факту обнаружения тела неизвестного в районе Трехизбенки. Мужчина, по версии следствия, был убит участниками украинских формирований еще 25 февраля при отступлении. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупреждал, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над людьми на Украине. В Донецке началось прощание с погибшим командиром «Спарты» 7 марта 2022, 13:00 Текст: Алексей Дегтярёв

В Донецке проходит церемония прощания с Героем ДНР и Героем России, командиром батальона «Спарта» Владимиром Жогой, известным под позывным Воха. Церемония проходит в здании «Донбасс Оперы» (Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко), передает Пятый канал. Проводить в последний путь полковника пришло много людей, в том числе сослуживцы и простые жители Донбасса. На нижнюю часть гроба положили флаг батальона «Спарта». Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Ему было 28 лет. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Президент России Владимир Путин также присвоил комбату звание Героя России. Народная милиция ДНР освободила 66 населенных пунктов 9 марта 2022, 09:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) взяла под контроль 66 населенных пунктов, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «На данный момент мы уже освободили 66 различных населенных пунктов. В основном это все происходит на южном направлении», – передает ТАСС слова Басурина в эфире канала «Россия-24». Басурин уточнил, что на данный момент армия ДНР вышла к Запорожской области, наступательная операция разворачивается по северному направлению. Он добавил, что украинские военнослужащие продолжают обстреливать Горловку, Донецк и Докучаевск из реактивных систем залпового огня «Град», а также из тяжелой артиллерии и минометов. Ранее в среду Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года. Украина отказалась пропускать людей через гуманитарные коридоры 7 марта 2022, 14:42 Текст: Ольга Иванова

Население Волновахи и Мариуполя не может воспользоваться организованными Россией гуманитарными коридорами, поскольку этому препятствуют националистические батальоны, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1». «Да, мы в очередной раз объявили о том, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы, опять нацики это сделать не дали. Люди на данный момент еще оттуда не выходят», – цитирует его ТАСС. По словам Басурина, продвижение войск в этих городах по-прежнему затруднено из-за мин и фугасных снарядов, хотя идут не очень тяжелые бои, имеет место очаговое сопротивление. Ранее украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с российским предложением неприемлемо для украинской стороны. МЧС доставило на Украину и в Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи 8 марта 2022, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

МЧС России доставило на территорию Украины и Донбасса порядка 430 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. «8 марта из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России. 25 машин доставили 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса», – передает ТАСС сообщение ведомства. Из Крыма в Каховку Херсонской области Украины еще одна колонна МЧС России из 10 автомобилей доставила порядка 90 тонн груза. В село Липцы Харьковской области из Белгорода 14 грузовиками МЧС перевезена 121 тонна гуманитарной помощи. Из общего груза помощи для Донбасса 10 тонн – это продукты питания, детской гигиены, одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей, находящихся на лечении в Луганской республиканской детской туберкулезной больнице. На Украину доставлены продукты питания, предметы первой необходимости и бытовая химия. «Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», – уточнили в МЧС. Ранее партия «Единая Россия» отправила 400 тонн гуманитарной помощи в составе автоколонны МЧС России на территорию Донецкой и Луганской народных республик. В формировании груза приняли участие 52 региональных отделения партии. В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Докучаевска 7 марта 2022, 10:05 Текст: Алексей Дегтярёв

Минувшей ночью украинские военные провели обстрел города Докучаевск в Донецкой народной республике, сообщило представительство республики в СЦКК. «После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 9:40 – населенный пункт Новотроицкое – населенный пункт Докучаевск: выпущено три мины калибром 120 мм», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости». Ранее утром в понедельник на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны ВСУ. В ЛНР предположили, что это мог быть удар «Точки-У». Украинские войска обстреляли Донецк из миномета 9 марта 2022, 08:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска в 7.50 выпустили две мины калибром 120 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.50 - населенный пункт Марьинка – город Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено две мины калибром 120 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства. Напомним, во вторник украинские войска 39 раз за сутки открывали огонь по ДНР. В ДНР сообщили о новых обстрелах ВСУ 7 марта 2022, 12:23 Текст: Алексей Дегтярёв

Украинские военные провели обстрел Донецка, Верхнеторецкого и Еленовки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Верхнеторецкое (южное)... город Донецк (Кировский район)..., населенный пункт Еленовка», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости». Менее чем за час по населенным пунктам выпустили две гранаты из СПГ, четыре мины калибром 122 миллиметра и 15 ракет из БМ-21 «Град». Между тем мэр города Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что трасса Горловка – Донецк перекрыта в связи с обстрелом ВСУ. Ранее в ДНР сообщали, что минувшей ночью украинские военные провели обстрел города Докучаевска. До этого утром в понедельник на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны ВСУ. В ЛНР предположили, что это мог быть удар «Точки-У». Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР 9 марта 2022, 18:32 Текст: Кристина Цыцура

Власти Абхазии сообщили о принятом решении установить дипломатические отношения с ДНР, об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии. «9 марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Отмечается, что «в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Донецкой Народной Республикой». Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Бжания выразил уверенность, что «все абхазское общество поддерживает это решение». Он подчеркнул «дух дружбы с народами ДНР и ЛНР», а также заявил о намерении Абхазии «быть и в будущем причастной к их судьбе».