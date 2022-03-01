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«Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи
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Первый отряд медиков отправлен в ЛНР для помощи жителям. В ближайшее время на Донбасс также отправится специализированная бригада детских специалистов, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».
Первая группа медиков на добровольческой основе отправилась в Луганскую народную республику. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе и сам вошел в состав бригады.
«Накануне я общался с руководством Луганского республиканского госпиталя. Они рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются и врачи, и жители республики сейчас. В первую очередь, нужны грамотные специалисты для помощи тяжелым пациентам на селе и в городе», – приводятся слова Хубезова на сайте ЕР.
Он рассказал, что в качестве добровольцев едут кардиолог, анестезиолог, хирург, реаниматолог с опытом работы в «красной зоне», где сейчас находятся тяжелые пациенты.
«Несколько десятков врачей, в числе которых депутаты «Единой России» различных уровней, уже выразили готовность нам помочь. В ближайшее время закончим формировать бригады, которые направятся на Донбасс», – сказал Хубезов.
Партия организует доставку и транспортировку медиков на территории народных республик, а также предоставит им все необходимое для жизни и работы.
Оказывать помощь готовы и детские врачи из российских клиник. Они проведут необходимые обследования нуждающихся в лечении детей, сообщила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Такая бригада уже сформирована. Мы остаемся на постоянной связи с Донбассом и совместно определяем потребность в медицинской помощи детям, предметах ухода, для тех, кого не вывезли в Россию и тем, кому тяжело переезжать по состоянию здоровья. По-прежнему часть детей остаются под огнём, в том числе сироты. Большая часть беженцев с Донбасса - дети. Через общественные приемные «Единой России» в регионах организована правовая и консультативная поддержка, оказывается медицинская помощь. Коллеги-депутаты вместе с Минпросвещения помогают с организацией обучения, добровольцы МГЕР – с организацией досуга», – отметила Кузнецова.
Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик. Также партия запустит на Донбассе «поезда здоровья», на которых в населенные пункты ЛДНР будут выезжать специалисты – окулисты, лоры, педиатры.
Помимо этого, «Единая Россия» передала первую партию медикаментов на Донбасс и проработает вопрос бесперебойных поставок медицинских препаратов в народные республики.
Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе
Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «
отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
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Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Эксперт: В переговорных позициях Москвы и Киева есть существенные расхождения
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«Задача России и Украины сейчас – остановить кровопролитие, то есть достичь некого перемирия, чтобы потом превратить его в устойчивый переговорный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее представители обеих сторон заявили, что нашли общие точки по итогам первого раунда переговоров.
«Прекращение огня в качестве заморозки конфликта было бы очень большим достижением – общей точкой, к которой могли прийти стороны. После этого можно будет обратиться к более сложным, потенциально взрывоопасным проблемам, ведь между сторонами по-прежнему существуют принципиальные разногласия», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта по-прежнему возможна: «У России требования по денацификации, перезагрузки украинской государственности, невступления Украины в НАТО. У Киева, в свою очередь, есть требования немедленного вывода российских войск, отказа от признания ДНР и ЛНР и, может быть, выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом, есть основания говорить о существенном расхождении позиций».
По его мнению, в контексте переговоров интересны слова члена украинской делегации Михаила Подоляка, который после встречи в числе прочего рассказал о возможностях «имплементации логистических решений». «Думаю, речь может идти о восстановлении украинской инфраструктуры, которая сейчас в плачевном состоянии, и контроля над городами, оказавшимися отрезанными от транспортной логистической сети в результате спецоперации», – предположил эксперт.
«Что касается решения делегаций уехать в столицы после разговора вместо того, чтобы созвониться с Москвой и Киевом напрямую, то это можно объяснить накалом страстей. Поэтому очень важно сначала вернуться к руководству, подробно доложить, проконсультироваться, получить одобрение и только потом продолжить работу», – резюмировал он.
В понедельник на границе Белоруссии и Украины состоялся первый раунд российско-украинских переговоров по поводу спецоперации РФ, проводимой на территории Украины. Он продлился примерно пять часов. По его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». «Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», – добавил он и уточнил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.
В свою очередь член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что основной целью переговоров «было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий». «Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти логистические решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», – уточнил он.
Напомним, место для первого раунда переговоров было выбрано накануне. Мединский заявил, что Киев согласовал проведение переговоров с Москвой в Гомельской области Белоруссии, неподалеку от украинской границы. Россия была готова к разговору еще вчера, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, однако два вертолета украинской делегации прибыли только в понедельник утром. По словам Мединского, задержка могла быть вызвана «очень сложной логистикой».
Интересно, что на переговоры такого уровня один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел в кепке и так ее и не снял. Глава Минобороны Украины Алексей Резников был одет в свитер. В Кремле тем временем указали на компетентность российской делегации, особенно ее лидера – Мединского. «Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», – пояснил Песков.
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Пушилин заявил об опережающем темпе спецоперации
Специальная операция на Украине, проводимая силами Донецкой и Луганской народных республик, идет с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Темпы с учетом всех тех составляющих достаточно высокие и мы идем где-то даже с опережением графика», – сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Взрывы прогремели в Ровеньках в ЛНР
В Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, позднее прогремел второй взрыв, сообщили представитель властей ЛНР, а также местные жители.
Представитель властей ЛНР сообщил, что причины взрыва устанавливаются, это могла быть «ракетная атака по нефтебазе», передает РИА «Новости».
Позднее местные жители сообщили о втором взрыве, передает «Луганский информационный центр».
Сообщается, что произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива.
Напомним, в жилой дом рядом с центром Донецка попал снаряд. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе.
Офис Зеленского назвал главную цель переговоров с Россией
Основной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе президента Владимира Зеленского.
В сообщении офиса говорится, что «ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», передает РИА «Новости».
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Делегация украинской стороны прибыла на место. Украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.
В ДНР объявили о приостановке мобилизации
В Донецкой народной республике решили приостановить мобилизацию в армию, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
«Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», – сказал Пушилин, передает ТАСС.
Он добавил, что подразделения ВСУ в ходе отступления стараются нанести максимальный ущерб гражданскому населению.
«Причем они не считаются, какое количество гражданских вынуждено выживать практически в этих условиях», – отметил глава ДНР.
Также продолжаются обстрелы территории республики, за последние сутки погибли трое гражданских, ранены шесть человек.
«Люди сидят без света, без тепла, <...> без продуктов питания, поэтому наши военнослужащие оказывают [помощь] им по мере того, как к ним получают доступ», – сказал он.
В освобождаемых территориях фиксируется дефицит медикаментов, в ДНР недостатка в них нет.
Ранее в ДНР сообщили, что в республике утром зафиксирован массированный обстрел Горловки со стороны украинских войск, также обстреливается школа в поселке Зайцево и завод «Кераммаш». Под обстрел также попал сам глава ДНР Пушилин.
Все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России
Представители ОБСЕ в Луганске оставили свой офис и выдвинулись по направлению к территории Российской Федерации, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ намерены пересечь контрольно-пропускной пункт (КПП) «Успенка» на границе с Россией, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) РИА «Новости».
«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», – уточнили там.
Очевидцы сообщили, что офис ОБСЕ в Луганске заморожен.
До этого СММ ОБСЕ сообщала, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске намерены эвакуироваться через территорию России.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
СК возбудил дела по фактам гибели мирных жителей в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе, сообщили в ведомстве.
«По имевшимся по состоянию на вчерашний день сведениям, сотрудниками ГСУ СК России уже возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», – говорится в сообщении СК.
В ведомстве пояснили, что речь идет о гибели в Горловке учителей школы, а также гибели мирных жителей в Кировске. По данным СМИ, всего погибли семь человек.
Напомним, двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой народной республике.
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В «Единой России» рассказали о подготовке пакета мер для поддержки российских компаний
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам уже начал работу с правительством, и в самые кратчайшие сроки будут представлены конкретные меры поддержки российских отраслей и компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций, сообщил глава комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Также, по его словам, «Единая Россия» разработает предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях, говорится на сайте партии.
Пакет мер, который представят в кратчайшие сроки, поможет минимизировать экономические потери. Над решением этого вопроса также работает Центробанк – он будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, что обеспечит бесперебойную работу банкоматов и отделений банков, сообщил глава думского комитета по бюджету.
«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации отделений банков и банкоматов. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские карты всех банков, включая тех, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории нашей страны», – отметил Макаров.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам подчеркнул, что несмотря на трудности из-за отключения некоторых банков от международной системы SWIFT, внутри страны передачу финансовых данных при любом сценарии развития событий обеспечит система передачи финансовых сообщений.
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
Группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО «Град» во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя), пострадавших нет.
Огневой налет произошел в 14.32. Было выпущено не менее 10 ракет. Рядом оказались репортеры РИА «Новости», «Звезды» и ТВЦ, передает РИА «Новости».
Журналисты успели покинуть территорию и выйти из зоны удара. Отмечается, что после обстрела российских журналистов в ДНР в небе замечен украинский беспилотник, он мог корректировать новый удар.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
ЛНР заявила об обстреле Ровеньков со стороны украинских войск из ТРК «Точка-У»
Пожар в Ровеньках произошел после применения войсками Украины тактических ракетных комплексов «Точка-У», сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
Народная милиция ЛНР заявила, что «украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки», передает РИА «Новости».
Порядка 200 тонн дизельного топлива загорелись в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках, также были повреждены трубы в населенных пунктах Кировск и Первомайск при обстрелах со стороны украинских военных. Всего украинские войска обстреляли ЛНР 10 раз, огонь велся по восьми населенных пунктам.
Напомним, в Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, позднее прогремел второй взрыв.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Глава ДНР попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин накануне попал под обстрел в селе Павлополь, которое находится к северо-востоку от Мариуполя.
«Дело житейское, все в порядке», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире канала «Россия-24».
Ранее Пушилин заявил, что специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 15 населенных пунктов
Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила народная милиция.
«Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное», – передает РИА «Новости» сообщение нродной милиции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения
Донецк полностью отключен от горячего водоснабжения из-за обстрелов, сообщил мэр города в Донецкой народной республике Алексей Кулемзин.
«С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в городе Донецке с 14.00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города», – передает «Интерфакс» его слова.
Ранее сообщалось, что украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.