«Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи

Взгляд
1 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
Разделы

Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Центробанк держит санкционный удар Мария Девахина/РИА Новости
Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Болсонару совсем недавно подтвердил интерес Бразилии в партнерстве с Россией Михаил Метцель/РИА Новости
Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию? Подробности...
Перейти в раздел…

Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Ракетные удары по Харькову и Киеву нанесла Украина

Результаты обстрела силами ВСУ центра Харькова кадр из видео
Западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Однако количество однотипных фейков растет. Возможно ли случайное попадание высокоточным оружием по жилым районам и кто фабрикует ложь о «военных преступлениях» ВС РФ на Украине?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если кабатчик в гневе бьет прежде купленные им бутылки с русской водкой, такой его гражданственный поступок допустим, ибо вредит только его кошельку. Но ведь народный гнев этим может не ограничиваться. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Новая демократия – это расизм

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированному эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам. Подробности...

Бигтех перестал скрывать агрессию к России

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Meta демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский объявил об отзыве послов Украины из Грузии и Киргизии
    Кремль пожелал россиянам спокойствия на фоне санкций В ДНР рассказали о зверствах ВСУ в Донбассе Киев попросил международные организации обнулить долги Украины Эксперт оценил перспективы членства Украины в ЕС
    Украинские СМИ узнали о предъявленных требованиях России на переговорах В Европу с Украины прибыли более 660 тыс. беженцев Грузинский эксперт объяснил решение Зеленского отозвать посла из Тбилиси Генсек НАТО заявил о нежелании конфликта с Россией
    Эксперты объяснили согласие Зеленского вести переговоры в Гомеле В ООН попросили прекратить нападки на россиян за рубежом из-за ситуации на Украине Фридман и Авен решили оспорить санкции Евросоюза Попавшим под санкции российским банкам запретили выпускать карты Visa и Mastercard

    Главная тема


    Ракетные удары по Харькову и Киеву нанесла Украина

    Западная угроза


    Шойгу назвал главную задачу операции на Украине

    информационная война


    В Госдуме предложили способ борьбы с военными диверсиями в интернете

    «буйные фантазии»


    В России оценили заявление ВСУ об использовании боевой авиацией аэродромов в Польше

    Видео

    раздача оружия населению


    Зеленский заставил украинцев стрелять друг в друга

    Язык, Крым и флот


    Как Украина тридцать лет портила отношения с Россией

    «Никаких санкций»


    Кто в мире воздержался от нападок на Россию

    санкционный удар


    Запад намерен лишить Россию авиации

    Уничтожение мостов


    Украина взрывает себя напоказ ради Европы

    НеРоссия


    Дмитрий Юрьев: Запад продолжает на Украине дело Ленина

    переговоры под Гомелем


    Герман Садулаев: Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

    санкционное цунами


    Владимир Прохватилов: В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

    на ваш взгляд


    Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?

    «Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи

    1 марта 2022, 14:41

    Первый отряд медиков отправлен в ЛНР для помощи жителям. В ближайшее время на Донбасс также отправится специализированная бригада детских специалистов, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

    Первая группа медиков на добровольческой основе отправилась в Луганскую народную республику. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе и сам вошел в состав бригады.

    «Накануне я общался с руководством Луганского республиканского госпиталя. Они рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются и врачи, и жители республики сейчас. В первую очередь, нужны грамотные специалисты для помощи тяжелым пациентам на селе и в городе», – приводятся слова Хубезова на сайте ЕР.

    Он рассказал, что в качестве добровольцев едут кардиолог, анестезиолог, хирург, реаниматолог с опытом работы в «красной зоне», где сейчас находятся тяжелые пациенты.

    «Несколько десятков врачей, в числе которых депутаты «Единой России» различных уровней, уже выразили готовность нам помочь. В ближайшее время закончим формировать бригады, которые направятся на Донбасс», – сказал Хубезов.

    Партия организует доставку и транспортировку медиков на территории народных республик, а также предоставит им все необходимое для жизни и работы.

    Оказывать помощь готовы и детские врачи из российских клиник. Они проведут необходимые обследования нуждающихся в лечении детей, сообщила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    «Такая бригада уже сформирована. Мы остаемся на постоянной связи с Донбассом и совместно определяем потребность в медицинской помощи детям, предметах ухода, для тех, кого не вывезли в Россию и тем, кому тяжело переезжать по состоянию здоровья. По-прежнему часть детей остаются под огнём, в том числе сироты. Большая часть беженцев с Донбасса - дети. Через общественные приемные «Единой России» в регионах организована правовая и консультативная поддержка, оказывается медицинская помощь. Коллеги-депутаты вместе с Минпросвещения помогают с организацией обучения, добровольцы МГЕР – с организацией досуга», – отметила Кузнецова.

    Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик. Также партия запустит на Донбассе «поезда здоровья», на которых в населенные пункты ЛДНР будут выезжать специалисты – окулисты, лоры, педиатры.

    Помимо этого, «Единая Россия» передала первую партию медикаментов на Донбасс и проработает вопрос бесперебойных поставок медицинских препаратов в народные республики.


    Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе

    26 февраля 2022, 21:57

    Текст: Вера Басилая

    Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «

    отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (88)
    Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
    		    28 февраля 2022, 12:13
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

    Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.

    «Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.

    Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.

    В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

    Коментарии (25)
    Эксперт: В переговорных позициях Москвы и Киева есть существенные расхождения
    		    28 февраля 2022, 23:20
    Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    «Задача России и Украины сейчас – остановить кровопролитие, то есть достичь некого перемирия, чтобы потом превратить его в устойчивый переговорный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее представители обеих сторон заявили, что нашли общие точки по итогам первого раунда переговоров.

    «Прекращение огня в качестве заморозки конфликта было бы очень большим достижением – общей точкой, к которой могли прийти стороны. После этого можно будет обратиться к более сложным, потенциально взрывоопасным проблемам, ведь между сторонами по-прежнему существуют принципиальные разногласия», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта по-прежнему возможна: «У России требования по денацификации, перезагрузки украинской государственности, невступления Украины в НАТО. У Киева, в свою очередь, есть требования немедленного вывода российских войск, отказа от признания ДНР и ЛНР и, может быть, выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом, есть основания говорить о существенном расхождении позиций».

    По его мнению, в контексте переговоров интересны слова члена украинской делегации Михаила Подоляка, который после встречи в числе прочего рассказал о возможностях «имплементации логистических решений». «Думаю, речь может идти о восстановлении украинской инфраструктуры, которая сейчас в плачевном состоянии, и контроля над городами, оказавшимися отрезанными от транспортной логистической сети в результате спецоперации», – предположил эксперт.

    «Что касается решения делегаций уехать в столицы после разговора вместо того, чтобы созвониться с Москвой и Киевом напрямую, то это можно объяснить накалом страстей. Поэтому очень важно сначала вернуться к руководству, подробно доложить, проконсультироваться, получить одобрение и только потом продолжить работу», – резюмировал он.

    В понедельник на границе Белоруссии и Украины состоялся первый раунд российско-украинских переговоров по поводу спецоперации РФ, проводимой на территории Украины. Он продлился примерно пять часов. По его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». «Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», – добавил он и уточнил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.

    В свою очередь член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что основной целью переговоров «было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий». «Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти логистические решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», – уточнил он.

    Напомним, место для первого раунда переговоров было выбрано накануне. Мединский заявил, что Киев согласовал проведение переговоров с Москвой в Гомельской области Белоруссии, неподалеку от украинской границы. Россия была готова к разговору еще вчера, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, однако два вертолета украинской делегации прибыли только в понедельник утром. По словам Мединского, задержка могла быть вызвана «очень сложной логистикой».

    Интересно, что на переговоры такого уровня один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел в кепке и так ее и не снял. Глава Минобороны Украины Алексей Резников был одет в свитер. В Кремле тем временем указали на компетентность российской делегации, особенно ее лидера – Мединского. «Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», – пояснил Песков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (44)
    Пушилин заявил об опережающем темпе спецоперации

    1 марта 2022, 11:12

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Специальная операция на Украине, проводимая силами Донецкой и Луганской народных республик, идет с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Темпы с учетом всех тех составляющих достаточно высокие и мы идем где-то даже с опережением графика», – сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

    Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.

    Коментарии (9)
    Взрывы прогремели в Ровеньках в ЛНР

    26 февраля 2022, 22:16

    Текст: Антон Антонов

    В Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, позднее прогремел второй взрыв, сообщили представитель властей ЛНР, а также местные жители.

    Представитель властей ЛНР сообщил, что причины взрыва устанавливаются, это могла быть «ракетная атака по нефтебазе», передает РИА «Новости».

    Позднее местные жители сообщили о втором взрыве, передает «Луганский информационный центр».

    Сообщается, что произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива.

    Напомним, в жилой дом рядом с центром Донецка попал снаряд. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе.

    Коментарии (9)
    Офис Зеленского назвал главную цель переговоров с Россией

    28 февраля 2022, 13:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Основной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе президента Владимира Зеленского.

    В сообщении офиса говорится, что «ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», передает РИА «Новости».

    Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Делегация украинской стороны прибыла на место. Украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.

    Коментарии (19)
    В ДНР объявили о приостановке мобилизации

    28 февраля 2022, 09:41

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В Донецкой народной республике решили приостановить мобилизацию в армию, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

    «Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Он добавил, что подразделения ВСУ в ходе отступления стараются нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

    «Причем они не считаются, какое количество гражданских вынуждено выживать практически в этих условиях», – отметил глава ДНР.

    Также продолжаются обстрелы территории республики, за последние сутки погибли трое гражданских, ранены шесть человек.

    «Люди сидят без света, без тепла, <...> без продуктов питания, поэтому наши военнослужащие оказывают [помощь] им по мере того, как к ним получают доступ», – сказал он.

    В освобождаемых территориях фиксируется дефицит медикаментов, в ДНР недостатка в них нет.

    Ранее в ДНР сообщили, что в республике утром зафиксирован массированный обстрел Горловки со стороны украинских войск, также обстреливается школа в поселке Зайцево и завод «Кераммаш». Под обстрел также попал сам глава ДНР Пушилин.

    Коментарии (0)
    Все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России

    1 марта 2022, 09:43

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Представители ОБСЕ в Луганске оставили свой офис и выдвинулись по направлению к территории Российской Федерации, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

    Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ намерены пересечь контрольно-пропускной пункт (КПП) «Успенка» на границе с Россией, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) РИА «Новости».

    «Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», – уточнили там.

    Очевидцы сообщили, что офис ОБСЕ в Луганске заморожен.

    До этого СММ ОБСЕ сообщала, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске намерены эвакуироваться через территорию России.

    В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

    Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.

    Коментарии (4)
    СК возбудил дела по фактам гибели мирных жителей в Донбассе

    26 февраля 2022, 17:25

    Текст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе, сообщили в ведомстве.

    «По имевшимся по состоянию на вчерашний день сведениям, сотрудниками ГСУ СК России уже возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», – говорится в сообщении СК.

    В ведомстве пояснили, что речь идет о гибели в Горловке учителей школы, а также гибели мирных жителей в Кировске. По данным СМИ, всего погибли семь человек.

    Напомним, двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой народной республике.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    В «Единой России» рассказали о подготовке пакета мер для поддержки российских компаний

    27 февраля 2022, 19:30

    Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам уже начал работу с правительством, и в самые кратчайшие сроки будут представлены конкретные меры поддержки российских отраслей и компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций, сообщил глава комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

    Также, по его словам, «Единая Россия» разработает предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях, говорится на сайте партии.

    Пакет мер, который представят в кратчайшие сроки, поможет минимизировать экономические потери. Над решением этого вопроса также работает Центробанк – он будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, что обеспечит бесперебойную работу банкоматов и отделений банков, сообщил глава думского комитета по бюджету.

    «Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации отделений банков и банкоматов. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские карты всех банков, включая тех, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории нашей страны», – отметил Макаров.

    Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам подчеркнул, что несмотря на трудности из-за отключения некоторых банков от международной системы SWIFT, внутри страны передачу финансовых данных при любом сценарии развития событий обеспечит система передачи финансовых сообщений.  

    Коментарии (4)
    Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

    27 февраля 2022, 15:24

    Текст: Ольга Иванова

    Группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО «Град» во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя), пострадавших нет.

    Огневой налет произошел в 14.32. Было выпущено не менее 10 ракет. Рядом оказались репортеры РИА «Новости», «Звезды» и ТВЦ, передает РИА «Новости».

    Журналисты успели покинуть территорию и выйти из зоны удара. Отмечается, что после обстрела российских журналистов в ДНР в небе замечен украинский беспилотник, он мог корректировать новый удар.

    На ваш взгляд

     
    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  185 комментариев

    Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

    Коментарии (0)
    ЛНР заявила об обстреле Ровеньков со стороны украинских войск из ТРК «Точка-У»

    27 февраля 2022, 07:39

    Текст: Антон Антонов

    Пожар в Ровеньках произошел после применения войсками Украины тактических ракетных комплексов «Точка-У», сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

    Народная милиция ЛНР заявила, что «украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки», передает РИА «Новости».

    Порядка 200 тонн дизельного топлива загорелись в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках, также были повреждены трубы в населенных пунктах Кировск и Первомайск при обстрелах со стороны украинских военных. Всего украинские войска обстреляли ЛНР 10 раз, огонь велся по восьми населенных пунктам.

    Напомним, в Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, позднее прогремел второй взрыв.

    На ваш взгляд

     
    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  185 комментариев

    Коментарии (2)
    Глава ДНР попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя

    28 февраля 2022, 09:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин накануне попал под обстрел в селе Павлополь, которое находится к северо-востоку от Мариуполя.

    «Дело житейское, все в порядке», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире канала «Россия-24».

    Ранее Пушилин заявил, что специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

    Коментарии (0)
    Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 15 населенных пунктов

    1 марта 2022, 09:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила народная милиция.

    «Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное», – передает РИА «Новости» сообщение нродной милиции.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

    Коментарии (0)
    Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

    26 февраля 2022, 16:00

    Текст: Александра Юдина

    Донецк полностью отключен от горячего водоснабжения из-за обстрелов, сообщил мэр города в Донецкой народной республике Алексей Кулемзин.

    «С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в городе Донецке с 14.00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города», – передает «Интерфакс» его слова.

    Ранее сообщалось, что украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •