Путин оценил возможность окончательно решить вопрос аварийного жилья в Петербурге

Есть уверенность, что возможно окончательно решить вопрос с аварийным жильем в Петербурге и прийти к хорошим результатам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Аварийное жилье [в городе] в таком состоянии, что [этот вопрос] можно решить окончательно и прийти к хорошим, позитивным результатам», – цитирует ТАСС Путина.

Также Путин заявил, что в городе наблюдается самая низкая безработица в стране, и попросил Беглова доложить по вопросам снижения объемов строительства.

«Самая низкая безработица в стране – это, конечно, очень хороший показатель, особенно в пандемийный период. Выше, чем в других регионах, и уровень доходов населения. Хотя, конечно, есть люди, которые и нуждаются, и требуют особого внимания со стороны государства в целом, городских властей. Аварийное жилье в таком состоянии, что его (вопрос) можно решить окончательно и прийти к хорошим, позитивным результатам», – цитирует РИА «Новости» Путина.

«Но я предлагаю сегодня все-таки сосредоточиться на тех вещах, которые заслуживают особого внимания с нашей стороны, с вашей, со стороны федеральных властей. О проблемных вопросах поговорить. Например, один из них, почему-то, или во всяком случае, может быть, это данные устаревшие, но несколько снизилась стройка – объемы строительства. Это так или сейчас уже можно отметить какие-то другие тенденции в этом плане?» – обратился Путин к Беглову.

Путин также отметил, что сеть социальных учреждений в Санкт-Петербурге во многом лучше, чем во многих других субъектах, и эти позиции нельзя терять.

«То, что вы приняли решение строить комплексно, одновременно с социалкой, – это абсолютно верно, иначе людям просто некуда податься, а имеющаяся сеть будет переполнена. Здесь точно ещё есть над чем работать, но в целом сеть социальных учреждений даже чуть помощнее на душу населения, чем во многих других субъектах Российской Федерации», – заявил президент. При этом он отметил, что нужно двигаться дальше.

«Нельзя просто эту позицию терять, потому что, конечно, повторяю еще раз, есть над чем работать, и в будущем ситуация не должна ухудшаться, а наоборот, должна только улучшаться. Я думаю, что за счет этого решения добиться улучшения можно», – подчеркнул Путин.

Ранее была анонсирована новая программа расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, планируется запустить уже в этом году. На нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года.