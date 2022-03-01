В ДНР рассказали о зверствах ВСУ в Донбассе

Глава МИД Франции ответил на вопрос о войне ЕС с Россией

Ни Франция, ни Евросоюз в целом не являются сторонами конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM в ответ на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия Украине, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.

«Нет, мы не участвуем в боевых действиях. Мы не являемся стороной конфликта. Мы лишь оказываем поддержку народу, который борется против вторжения», – приводит ТАСС ответ Ле Дриана на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия то, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.

«Нет, солдат [отправлять] не будем», – сказал Ле Дриан в ответ на уточняющий вопрос о возможной отправке военных на Украину. Также он подтвердил призыв к французам покинуть территорию России, но при этом отметил, что они «пока еще не в опасности».

«В наших отношениях, которые сейчас следует иметь с Россией, предварительным условием должно являться прекращение огня. Сегодня на Совете Безопасности ООН мы предложим резолюцию с требованием о прекращении огня. Оно должно позволить обеспечить доставку гуманитарной помощи на Украину – это то, чего мы требуем от [президента РФ Владимира] Путина немедленно. Это бы стало подтверждением необходимого сигнала, но пока его нет», – заявил Ле Дриан.

Так он ответил на просьбу прокомментировать одно из условий урегулирования кризиса на Украине, которое озвучил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник. В частности российский лидер заявил, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание суверенитета РФ над Крымом, решение задач по демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса Украины.

Ранее Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.

Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.

В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.