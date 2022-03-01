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1 марта, вторник | Последнее обновление — 11:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия закрыла небо для Швейцарии
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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Эксперт: Абсолютное большинство граждан поддерживают решение Путина об операции на Украине
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Абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента: соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1), заявил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, выступающий по украинской проблематике, внутренней и внешней политике стран СНГ.
Согласно данным ВЦИОМ, сайт которого подвергается массированным DDoS-атакам, 68% граждан России поддерживают решение президента о проведении спецоперации и лишь 22% относятся к нему негативно. Каждый десятый опрошенный (10%) затруднился сформулировать свое отношение к происходящему, поделился он в своем Facebook.
По словам Асафова, неизбежная информационная война, целенаправленно ведущаяся в медиа и соцсетях, сильно искажает картину реального общественного мнения. При его изучении на основе анализа различных информационных пузырей можно сделать диаметрально противоположные выводы. При этом данные исследования ВЦИОМ наглядно демонстрируют ошибочность этих выводов и отсутствие поляризации общественного мнения.
Политолог отметил, что большинство из опрошенных – 26%, считают, что спецоперация преследует своей целью защиту русскоязычного населения Народных республик Донбасса. 20% граждан считают, что российские войска действуют превентивно, чтобы не допустить размещения военной инфраструктуры НАТО на украинских территориях. Такая же доля опрошенных полагает, что основная цель спецоперации – демилитаризация режима. 7% считают, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины и изменить ее политический курс, 6% – сменить недружественный для России политический режим, 4% – разделить украинские территории с целью установить свое влияние на их части.
Таким образом, по мнению Асафова, абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента. Соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1) свидетельствует о том, что общество в целом единодушно в своей оценке действий руководства.
Эксперт подчеркнул, что осуждающие проведение спецоперации традиционно создают иллюзию своей многочисленности активностью в социальных сетях. По его мнению, их поведение продиктовано иррациональным страхом перед военными действиями и боязнью широкомасштабной войны.
Кроме того, немаловажную роль играет утилитарный бытовой фактор – боязнь потери работы, дохода, санкций. Подобный паттерн поведения регистрируется социологией давно и не выходит за рамки немногочисленной части российского общества, добавил Асафов.
«Безусловно, оценка текущего социального самочувствия будет зависеть от дальнейшего развития событий, однако уже сейчас можно констатировать понимание целей и задач спецоперации большинством граждан», – резюмировал политолог.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта с Украиной
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Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.
Лидеры провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны «были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом».
В Кремле подчеркнули, что президент России обратил особое внимание, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», – отмечено в сообщении.
Путин и Макрон условились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны.
Напомним, в понедельник начались переговоры России и Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
«Ядерная триада» России переведена в особый режим боевого дежурства
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, Дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости».
«Ядерная триада» России обозначает оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы, включающие три компонента: межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическая авиация, атомные подводные ракетоносцы.
Ранее президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Приказ Путина не может иметь двойного прочтения, пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин назвал Запад «империей лжи»
Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая империя лжи – западное сообщество.
«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны», – цитирует его РИА «Новости».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с санкциями Запада
Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», – приводит сообщение РИА «Новости».
Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля.
«Резидентам-участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего указа», – говорится в указе.
Также Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. В указе говорится, что требования об обязательной продаже валюты распространяются на экспертов независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках.
Сообщается, что компаниям разрешается до конца года проводить buyback при условии серьезного снижения средней цены акций с 1 февраля.
Кроме того, с 1 марта Путин запретил зачисление резидентам России иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках. Порядок осуществления продажи иностранной валюты экспортерами устанавливается центральным банком России.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Эксперт: В переговорных позициях Москвы и Киева есть существенные расхождения
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«Задача России и Украины сейчас – остановить кровопролитие, то есть достичь некого перемирия, чтобы потом превратить его в устойчивый переговорный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее представители обеих сторон заявили, что нашли общие точки по итогам первого раунда переговоров.
«Прекращение огня в качестве заморозки конфликта было бы очень большим достижением – общей точкой, к которой могли прийти стороны. После этого можно будет обратиться к более сложным, потенциально взрывоопасным проблемам, ведь между сторонами по-прежнему существуют принципиальные разногласия», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта по-прежнему возможна: «У России требования по денацификации, перезагрузки украинской государственности, невступления Украины в НАТО. У Киева, в свою очередь, есть требования немедленного вывода российских войск, отказа от признания ДНР и ЛНР и, может быть, выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом, есть основания говорить о существенном расхождении позиций».
По его мнению, в контексте переговоров интересны слова члена украинской делегации Михаила Подоляка, который после встречи в числе прочего рассказал о возможностях «имплементации логистических решений». «Думаю, речь может идти о восстановлении украинской инфраструктуры, которая сейчас в плачевном состоянии, и контроля над городами, оказавшимися отрезанными от транспортной логистической сети в результате спецоперации», – предположил эксперт.
«Что касается решения делегаций уехать в столицы после разговора вместо того, чтобы созвониться с Москвой и Киевом напрямую, то это можно объяснить накалом страстей. Поэтому очень важно сначала вернуться к руководству, подробно доложить, проконсультироваться, получить одобрение и только потом продолжить работу», – резюмировал он.
В понедельник на границе Белоруссии и Украины состоялся первый раунд российско-украинских переговоров по поводу спецоперации РФ, проводимой на территории Украины. Он продлился примерно пять часов. По его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». «Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», – добавил он и уточнил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.
В свою очередь член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что основной целью переговоров «было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий». «Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти логистические решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», – уточнил он.
Напомним, место для первого раунда переговоров было выбрано накануне. Мединский заявил, что Киев согласовал проведение переговоров с Москвой в Гомельской области Белоруссии, неподалеку от украинской границы. Россия была готова к разговору еще вчера, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, однако два вертолета украинской делегации прибыли только в понедельник утром. По словам Мединского, задержка могла быть вызвана «очень сложной логистикой».
Интересно, что на переговоры такого уровня один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел в кепке и так ее и не снял. Глава Минобороны Украины Алексей Резников был одет в свитер. В Кремле тем временем указали на компетентность российской делегации, особенно ее лидера – Мединского. «Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», – пояснил Песков.
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Песков сказал, как Путин относится к персональным санкциям
Российский президент Владимир Путин равнодушно относится к введению против него персональных санкций, но сам факт объявления санкций против главы государства абсурден, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что само введение санкций в отношении главы государства абсурдно и недальновидно.
Также представитель Кремля сказал, будет ли Россия вводить персональные санкции в отношении западных лидеров.
«Ответы России, я уже говорил, они будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и наших собственных интересов», – пояснил Песков, отвечая на этот вопрос, передает ТАСС.
Ранее ЕС ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, в их числе оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.
До этого США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента России Владимира Путина.
Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.
«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20%», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, в совещании не принимал участие глава Сбербанка Герман Греф, которого он ранее назвал в числе участников совещания.
Во встрече принимают участие премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов, Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин. В начале совещания Путин предложил обсудить ситуацию в экономике и санкции так называемой империи лжи – западного сообщества.
Ранее Банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом.
Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
США разрешили покинуть Россию сотрудникам американского посольства
Незадействованные в оперативной работе сотрудники посольства США в Москве смогут покинуть Россию, соответствующее разрешение дал Госдепартамент США.
Сотрудники смогут добровольно уехать из России вместе со своими семьями, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа.
Ранее США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента России Владимира Путина.
Офис Зеленского назвал главную цель переговоров с Россией
Основной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе президента Владимира Зеленского.
В сообщении офиса говорится, что «ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», передает РИА «Новости».
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Делегация украинской стороны прибыла на место. Украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.
Кремль объяснил смысл приказа Путина об особом режиме дежурства стратегических сил
Приказ президента Владимира Путина перевести силы стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства не может иметь двойного прочтения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы о поставленных главой государства задачах стратегическим силам, представитель Кремля отметил, что приказ Путина не требует трактовок.
«Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там четко сказано: стратегическим силам сдерживания [перейти к особому режиму несения боевого дежурства]. Это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего», – передает ТАСС слова Пескова.
Вопрос о разных режимах боевого дежурства пресс-секретарь президента переадресовал в оборонное ведомство. «Это не прерогатива администрации президента – рассказывать про режимы несения службы в РВСН», – сказал Песков.
МОК отозвал олимпийские ордена у высокопоставленных россиян
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отзыве Олимпийских орденов у всех лиц, в настоящее время занимающих важные должности в руководстве РФ. В списке оказался и президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе МОК.
«Исполком комитета, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важные должности в правительстве Российской Федерации или иные должности, связанные с государственной властью», – говорится в пресс-релизе МОК, передает РИА «Новости».
В число лишенных орденов вошли президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.
В пятницу МОК призвал спортивные федерации не вывешивать российские флаги на всех соревнованиях.
Ранее бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно запретило проводить в России международные матчи, а также предупредила, что в соревнованиях российская сборная будет участвовать под названием «Российский футбольный союз (РФС)», не используя флаг или гимн своей страны.
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, посвященный боевым действиям на Украине, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.
«В понедельник состоялся разговор президента Республики (Франция Эммануэля Макрона) с президентом России Владимиром Путиным. Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня», – говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА «Новости».
«Президент Республики предложил президенту России оставаться на связи в ближайшие дни, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Президент Путин дал свое согласие», – говорится в тексте коммюнике.
Французский лидер провел также телефонный разговор с президентов Украины Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее в понедельник начались переговоры России и Украины.
Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В освобожденных районах ДНР решили создать военные администрации
В освобожденных от украинского контроля районах ДНР на первое время создадут военные администрации, сообщил советник председателя правительства республики Ян Гагин.
«В настоящий момент еще идут активные боевые действия, операция по освобождению временно оккупированной Украиной территории Донецкой народной республики. Пока, конечно, речи о назначении глав администраций населенных пунктов нет... Там сначала будут организованы военная администрация и комендатуры. И после этого уже будут назначены руководители администраций и, соответственно, выборные, будут проведены выборы», – передает РИА «Новости» слова Гагина.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России
Представители ОБСЕ в Луганске оставили свой офис и выдвинулись по направлению к территории Российской Федерации, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ намерены пересечь контрольно-пропускной пункт (КПП) «Успенка» на границе с Россией, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) РИА «Новости».
«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», – уточнили там.
Очевидцы сообщили, что офис ОБСЕ в Луганске заморожен.
До этого СММ ОБСЕ сообщала, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске намерены эвакуироваться через территорию России.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
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