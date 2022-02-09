В МИД порекомендовали Лондону сменить тональность риторики в отношении Москвы

В России оценили претензии «Веймарского треугольника» к Москве

«Переговоры Парижа, Берлина и Варшавы – это разговор ни о чем, потому что на деле их позиции в отношении России и Украины расходятся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры в Берлине, где выступили с критикой и угрозами в адрес России.

«Веймарский треугольник» – довольно старый формат. Он был создан с целью интеграции Польши в евроатлантические структуры, но в каком-то виде сохранился по сей день. Это некая дань уважения Варшаве – такой формат возвышает ее до первой лиги европейских государств, поэтому поляки его берегут», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«В данном случае «Веймарской тройке» необходимо было продемонстрировать некую солидарность в отношении России, украинского кризиса и европейской безопасности, а также послать этот сигнал другим европейским странам, Москве и Киеву. Однако на деле подходы Парижа, Берлина и Варшавы существенно расходятся», – отметил эксперт.

«Польша придерживается наиболее жестких антироссийских позиций, в то время как Германию в Европе и в США обвиняют в слишком мягком подходе к России, неготовности отказаться от «Северного потока – 2» и отказе поставлять оружие на Украину. Париж в свою очередь тоже нацелен на некий конструктив в отношениях с Москвой», – пояснил собеседник.

«На переговорах этой тройки все вновь вертелось вокруг гипотетической угрозы российского «вторжения» на Украину. Поэтому смело можно назвать это разговором ни о чем, – отметил политолог. – Россия не собирается начинать войну с Украиной, соответственно, новые санкции в отношении Москвы выглядят умозрительными. Нет такой ситуации, при которой они могли бы претвориться в реальность».

«Тем не менее, для Шольца это своеобразная подготовка для визита в Россию. А Макрону, вероятно, было что рассказать европейским коллегам о своем многочасовом разговоре с Владимиром Путиным и о поездке в Киев», – предположил Кортунов.

«При этом думаю, что перспектив у «Веймарского треугольника» нет. Это скорее некий политический символизм, нежели практическая политика. Интересы Парижа, Берлина и Варшавы слишком разные. С этим уже ничего не сделаешь. Одно дело – смотреть на Москву и Киев из Парижа и Берлина, и совсем другое – из Варшавы. Расхождение тут неизбежно. С определенной натяжкой их можно назвать лебедем, раком и щукой Европейского союза», – заключил политолог.

Во вторник вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.

Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках «Веймарского треугольника» заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.

«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда перед встречей с лидером Франции и канцлером ФРГ призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.

«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.

По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.

Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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