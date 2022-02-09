Нарушающие законы РФ западные соцсети предложили подвергнуть «обучающим блокировкам»

В западных соцсетях выявлению и удалению опасных материалов должного внимания не уделяется. Но много ресурсов тратится на блокировки контента и аккаунтов российских пользователей, что может трактоваться как цензура и ущемление прав россиян, заявили эксперты на прошедшем в ОП круглом столе «Цензура или модерация: как ограничить произвол иностранных социальных сетей?».

Лидером по блокировке и цензурированию российских аккаунтов являются YouTube (39 случаев таких блокировок), на втором месте Instagram (23 блокировки), на третьем – Facebook (19). 13 инцидентов цензурирования аккаунтов отмечено со стороны Twitter. Эту статистику привел председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, при блокировках соцсети ссылаются на некие «правила сообщества», при этом никаких правил не существует: «Правила сообщества – это решения, принятые советом директоров, в лучшем случае, а в худшем случае – господином Цукерберга и двумя его помощниками. Это называется правила сообщества. На самом деле, это завуалированная форма цензуры. Никакой юридической основы правил сообщества нет. Общественной основы правил сообщества нет, потому что никаких опросов пользователей никогда никто не проводил».

Он отметил, что правила площадок не могут ставиться выше норм национального законодательства и такая схема работы абсолютно недопустима: бигтех должен понимать, что вначале идет национальное – в данном случае российское – законодательство, а только потом уже принципы самой платформы, в том случае, если они этому законодательству не противоречат.



Президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов предложил в этой связи перейти «с пряника на кнут» и перестать щадить зарубежные корпорации, которые навязывют свои правила. «YouTube – это высокотехнологичный, очень высоконагрузочный бизнес, там миллиард часов просмотров в день вообще в мировом масштабе. Заливают туда за сутки на 70 лет видео, и это значит, что просто для того, чтобы мониторить то, что там происходит, нужно либо создавать огромное волонтерское движение, либо создавать какие-то средства мониторинга, которые должны быть достаточно умными и этот контент хорошо распознавать. И, мне кажется, нужно готовиться к тому, что придется все-таки обучающие блокировки проводить, то есть каким-то образом воспитывать владельцев этих цифровых платформ технически, потому что они в определенный момент начнут упираться».

Ему возразил Пушков. По мнению сенатора, блокировка – это крайняя мера и есть иные меры воздействия на IT-гиганты: «Часто спрашивают про блокировки: там до блокировок в законе 236 еще 7 позиций, по которым мы можем оказывать на них воздействие. И, в частности, позиции экономического характера: если они хотят здесь зарабатывать, на нашей территории, пусть будут добры выполнять наше законодательство».

Ранее на круглом столе «Приватность и персональные данные», который состоялся в рамках международного форума по цифровой безопасности Cyber Security Day 2022, эксперты отрасли обсудили необходимость защиты россиян еще от одной манипуляции со стороны бигтеха – навязывания пользователям рекомендательных алгоритмов. Соцсети используют такие сервисы для того, чтобы извлекать максимальную прибыль из рекламы. Но рекомендательные алгоритмы могут использоваться не только во благо пользователя, но и в манипулятивных целях: намеренно выдавая ему определенные публикации или же деструктивный контент.

«Ни одна из соцсетей не сделала никаких шагов, чтобы обеспечить прозрачность рекомендательных алгоритмов. Facebook обещал внедрить кнопку отключения, но это так и осталось обещанием, компания увлеклась ребрендингом и метавселенной и забыла про свои обещания. YouTube выпустил пространное эссе, где они писали, что рекомендательные алгоритмы учитывают миллионы факторов и предоставить вам прозрачность и открытую информацию — это очень сложно, и нужно поверить им на слово. В своих опасениях мы не одиноки, в последнее время и в парламентах США и ЕС активно обсуждают регулирование рекомендательных систем», – заявил зампредседателя rомитета Государственной Думы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Он считает, что государство не должно претендовать на интеллектуальную собственность, на вопросы коммерческой тайны, связанные с рекомендациями, но должно понимать, как с технически это устроено и работает, чтобы предотвратить манипуляции, которые, к сожалению, имеют место.

Основным моментом, по его словам, является именно возможность отключения алгоритмов по желанию самого пользователя. «Люди должны сами решать, хотят ли они получать контент по выбору ИИ или предпочитают простой хронологический порядок. Сервис должен пояснить, как работает его рекомендательный алгоритм и гарантировать отсутствие несанкционированных вмешательств и манипуляций. Мы считаем, что государство не должно вмешиваться в работу рекомендательного алгоритма, но постоянный общественный контроль необходим. Эти правила должны распространяться в первую очередь на социальные сети и видеохостинги, как ресурсы, потенциально оказывающие большое влияние на общественное мнение», – полагает Горелкин.

Напомним, в России с 1 февраля 2021 года соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой. До этого западные корпорации избегали выполнения требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента.

В результате 24 декабря Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации. На компанию Meta за аналогичное нарушение наложен оборотный штраф в размере почти 2 млрд рублей.