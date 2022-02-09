Путин: Россияне при обращении в суд должны получать быстрое и справедливое решение В Турции допустили визит Путина 14 февраля Путин рассказал о постоянном совершенствовании судебной системы в России 9 февраля 2022, 14:52 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов заявил, что судебная система в России не является «бездушной машиной», она постоянно совершенствуется. «Конечно, судебная система в любой стране, и в Российской Федерации в частности, это огромная машина, огромный механизм. Но в России это не бездушная машина, и, судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше», – цитирут его ТАСС. По словам Путина, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев изложил свои предложения об изменении действующего законодательства по тем или иным направлениям. Глава государства пообещал, что инициативы будут изучены и внедрены в практику при участии депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, судебного сообщества. Кроме того, он указал на масштаб деятельности судов, заметив, что их работа находится под постоянным вниманием правозащитного движения. Ранее Путин заявил, что россияне, обращаясь в суд, должны получать быстрое и справедливое решение.

Погребинский: США не дадут Макрону изменить подход Зеленского к Минским соглашениям 8 февраля 2022, 23:00

Фото: Zuma/ЕВ/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

«Владимир Путин отдает себе отчет в том, что у Эммануэля Макрона нет достаточного влияния на Владимира Зеленского, чтобы снять того с крючка, на котором его держат США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Во вторник прошли переговоры президентов Франции и Украины, которым предшествовала встреча Макрона и Путина. «Я думаю, что Владимир Владимирович делает вид, что ему понравились идеи Макрона, утомившего его вопросами за шесть часов разговоров. По-моему, было видно, что Путин не без иронии отнесся к энергичности французского лидера», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По мнению собеседника, предложения, который Эммануэль Макрон изложил Владимиру Путину и далее повез в Киев, могут сработать, только если на Владимира Зеленского надавят американцы. «Но для США выполнение Украиной Минских соглашений будет означать победу Путина. Возможно, поэтому в Вашингтоне объяснили киевским властям, что Украина может действовать по своему усмотрению. Киев попросили не поддаваться на давление и заверили, что их никто ни к чему не может принудить», – считает Погребинский. При этом вряд ли Макрон сумеет предложить Зеленскому что-то, что может перезапустить процесс минских переговоров, и реанимировать «нормандский формат». «Даже если дать Зеленскому несколько недель на размышление, все упирается в «разные интерпретации» Минских соглашений. Есть буквальная трактовка, которой придерживаются Россия и Донбасс. А есть надуманные, когда говорят, что «Минск-2» – это документ, который можно наполнить разным содержимым», – пояснил собеседник. «Соединенные Штаты хотят и будут добиваться изменения Минских соглашений – последовательность выполнения каких-либо их пунктов. Если Вашингтон будет давить в эту сторону – это полный тупик. Единственная возможность выполнения «Минска» появится, когда американцы посчитают, что у США нет другого выхода и дешевле будет договориться с Путиным. Тогда Украина будет исполнять соглашения», – уточнил Погребинский. При этом Киев пытается вести собственную игру на американском треке, добавил собеседник. «Сейчас наш клоун полагает, что в США якобы есть много людей, которые готовы его поддержать против Джо Байдена. А как иначе понимать то, что говорит Зеленский: «Перестаньте пугать нас вторжением России! Его не будет!»? Вызывающее непослушание, даже смешно», – отметил эксперт. «У Байдена, конечно, много аргументов, чтобы поставить Зеленского на место, но есть большая часть конгрессменов, которая спит и видит, как поставить подножку своему президенту. Если Байден допустит слабину, то есть, к примеру, будет заставлять Зеленского делать то, что просит Путин, – это удар по позициям главы Белого дома, и так плохим на сегодняшний день», – рассуждает Погребинский. Что касается собственно встречи Макрона и Зеленского, то, по мнению киевского политолога, одним из главных ее результатов стало украино-французское соглашение по сотрудничеству в реформировании «оборонки» Украины. По мнению эксперта, это могло бы быть взаимовыгодной сделкой, но «все равно в первую очередь выгоду получит французский капитал». То же касается и сделки на 1,2 млрд евро о поставке на Украину французских локомотивов и пожарной техники. «После этого Макрон вернется в Париж, и может считать себя молодцом. Он побывал у нашего клоуна и получил массу заказов на свои локомотивы на миллиарды», – констатировал Погребинский. Напомним, переговоры президентов Макрона и Зеленского прошли во вторник в Киеве. По их итогам на совместной пресс-конференции украинский президент заявил, что ключевым вопросом разговора был мирный процесс. Также Зеленский сказал, что рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в ближайшее время. Помимо этого, президент Украины, что концерн «Укроборонпром» подписал с французской стороной соглашение о сотрудничестве и совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины. Макрон, в свою очередь, отметил, что в этот четверг планируется встреча политсоветников «нормандского формата». Кроме того, по словам французского лидера, Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять Минские соглашения. Накануне Макрон побывал в Москве, где провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств беседовали несколько часов, после чего дали большую пресс-конференцию. На ней в числе прочего Путин прокомментировал высказывание Зеленского, который «недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений». Президент России подчеркнул, что «Минск-2» нужно исполнять, потому что альтернативы этим соглашениям нет», и процитировал фразу: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Путин: Отказываться от углеводородов пока рано 8 февраля 2022, 17:41

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Отказываться от углеводородов пока рановато, но нужно понимать, куда движется человечество, нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в онлайн-режиме. «Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато, 20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу, но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, куда вся планета движется», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент добавил, что приоритетом является экологическое благополучие и качество жизни граждан России. Путин также заявил, что нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне. «Мы много раз об этом с вами говорили, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь к своим коллегам из правительства. Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям, и нам, безусловно, нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты решения этих, безусловно, важнейших вопросов были нам каким-то образом навязаны», – отметил президент. Путин отметил, что для того, чтобы этого не произошло, России надо быть в лидерах по этому направлению. «Нам обязательно нужно двигаться дальше, вперед, тем более что географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать абсолютно любые виды экологически чистой энергии», – подчеркнул президент. По словам Путина, речь идет в том числе об управляемом термоядерном синтезе и инновационных плазменных технологиях, по которым Россия занимает лидерские позиции в мире. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%. Макрон: Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию на Украине 8 февраля 2022, 17:20 Текст: Кристина Цыцура

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что президент России Владимир Путин пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине. По словам французского лидера, это важно. «Мы обменялись вчера с президентом Путиным мнениями по вопросам безопасности и военным вопросам, он мне сказал, что не будет инициировать эскалацию (конфликта на Украине). Я думаю, что это имеет значение», – передает слова Макрона РИА «Новости». Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией. Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин поручил исследовать возможность внедрения альтернативной энергии в регионах 8 февраля 2022, 16:06

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин поручил определить регионы, в которых было бы целесообразнее внедрить альтернативные источники энергии вместо газа, соответствующий пункт имеется в перечне поручений главы государства. «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений определить на основе целевых топливно-энергетических балансов субъекты Российской Федерации, в которых исходя из результатов оценки экономической эффективности природный газ, транспортируемый с помощью Единой системы газоснабжения, не может быть основным источником энергии», – говорится в поручении на сайте Кремля. Ответственным также необходимо представить предложения о мерах по расширению в таких регионах альтернативных экологичных источников энергии с учетом их экономической эффективности вместо газа. Также им нужно будет предусмотреть источники финансирования. Срок исполнения задачи – до 1 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны. Путин поручил регионам обеспечить возможность вызывать врача на дом через госуслуги 8 февраля 2022, 16:38 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить возможность вызывать врача на дом через единый портал государственных и муниципальных услуг, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства. «Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что единая государственная информационная система в здравоохранении будет обновлена – большинство медицинских справок и других документов будут переведены в электронный вид. Путин призвал заранее готовить кадры для новых отраслей 8 февраля 2022, 22:08 Текст: Кристина Цыцура

Программы подготовки кадров для новых, только появляющихся секторов экономики нужно запускать на опережение, заявил президент России Владимир Путин. В День российской науки президент Владимир Путин провел заседание Совета при президенте России по науке и образованию. Основным вопросом повестки дня стала реализация важнейших инновационных проектов государственного значения. «Речь сейчас идет не просто о разработке отдельных уникальных решений. Задача заключается в том, чтобы сформировать в нашей стране принципиально новые направления, а в известном смысле даже, может быть, и отрасли», – приводит слова Путина ТАСС. При этом, по мнению Путина, уже сейчас «необходимо подумать о том, чтобы на опережение запустить программы подготовки научных, инженерных, рабочих кадров для создаваемых секторов экономики». Как считает глава государства, нужно создать собственное передовое оборудование и средства производства, а также наладить их выпуск. Это чрезвычайно важно, чтобы повысить уровень технологической независимости России, пояснил Путин. Кроме того, продолжил он, необходимо провести технологическую модернизацию существующих предприятий, лабораторий и возвести новые, развернуть исследовательские проекты, в том числе с участием соотечественников и зарубежных ученых мирового уровня. Глава государства отметил, что по многим направлениям уже предусмотрены финансирование и работа в целом, и призвал интегрировать эти механизмы. Путин также напомнил, что год назад были приняты знаковые решения для поддержки инноваций, в том числе расширены полномочия Совета по науке и образованию и правительства РФ по управлению научно-технологическим развитием. «Смысл этих решений – в том, чтобы обеспечить единую координацию, четкое распределение ответственности между министерствами и ведомствами, научными центрами, вузами, государственными и частными компаниями. Организовать всю эту работу в рамках технологических контуров - от научного исследования до получения конкретного продукта и масштабирования его производства», – объяснил президент.



Стоит отметить, что в рамках празднования Дня российской науки более 40 выдающихся экспертов – это представители науки, IT-индустрии, бизнеса, образования, а также государственные деятели – на протяжении семи часов рассказывали молодежи о самых перспективных исследованиях и прорывных открытиях в регионах и в стране за последние годы, делились своими знаниями и представлениями о науке будущего. Эти лекици прошли в рамках марафона «Знание» о науке будущего», которое провело общество «Знание» сразу в мультимедийных лекториях в нескольких российских регионах: Вологде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Туле. Всего общество «Знание» открыло девять таких лекториев в разных регионах РФ. Планируется соединить их в единую систему, управляемую из одного центра в Москве. Во время прямых эфиров лектории смогут связываться между собой. «Это такие точки притяжения для молодежи, которая тянется к знаниям», - сказал генеральный директор общества Максим Древаль, добавив, что лектории являются и «трибунами для талантливых лекторов, ученых, просветителей, которые хотят такими знаниями делиться». «Российская наука подарила миру огромное количество легендарных имен и величайших открытий. Что очень важно, она продолжает стремительно развиваться и вписывает в свою историю новые имена», – подчеркнул Древаль. Песков: Серия международных встреч не отразилась на здоровье президента 8 февраля 2022, 18:55 Текст: Кристина Цыцура

Плотная серия международных встреч не отразилась на здоровье президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. «Все хорошо. Здоров», – передает ТАСС со ссылкой на слова Пескова, который ответил на вопрос о здоровье Путина, так как тот кашлял во время заседания Совета по науке и образованию. За последнюю неделя президент России провел несколько личных встреч в Кремле с руководителями Венгрии, Аргентины, Франции. Через несколько дней планируется встреча с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава МИД Турции рассказал о дате визита Путина 8 февраля 2022, 16:56 Текст: Вера Басилая

Информация о дате визита российского лидера Владимира Путина в республику будет озвучена в ближайшие дни, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Предложение по дате [визита Владимира Путина] еще не озвучено. Оно поступит в ближайшие дни», – утверждает турецкий министр, чьи слова приводит телеканал ТРТ, передает ТАСС. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. Путин поручил бесплатно подавать газ на Вечные огни 8 февраля 2022, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить бесплатную подачу газа для Вечных огней и Огней памяти, соответствующий пункт есть в перечне поручений главы государства. «Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», – говорится в поручении на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – до 1 мая 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Газпрома Алексей Миллер. Ранее на совещании президента России с членами правительства вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к Путину с предложением нормативно установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для Вечных огней, и отметил, что такой подход согласован с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Макрон не обсудил с Путиным визит в Киев 9 февраля 2022, 13:39 Текст: Наталья Ануфриева

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон еще не общались после визита французского лидера в Киев, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что лидеры пока не общались, хотя в Москве условились, что «после того, как Макрон пообщается и с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, и с (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, и с другими коллегами, они потом созвонятся и сверят часы», передает РИА «Новости». Песков отметил, что на пресс-конференции Зеленского и Макрона были позитивные сигналы, однако Кремль так и не услышал от украинского лидера слов о том, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что положительно оценивает визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев, однако говорить о деэскалации рано. Макрон заявлял, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине». Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией. Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Инновационные проекты должны помогать укреплять безопасность и суверенитет России 8 февраля 2022, 18:48 Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что результаты реализации инновационных проектов в России должны способствовать укреплению безопасности и суверенитета страны. «Хочу подчеркнуть, важнейшие инновационные проекты, которые получают высокий статус, статус государственного значения, на них нужно обратить и приоритетное внимание. Их результаты должны оказать, без всякого преувеличения, серьезное, большое влияние на укрепление нашей безопасности, нашего суверенитета, на развитие страны, на повышение благополучия и качества жизни наших людей», – приводит его слова ТАСС. По словам главы государства, такие проекты призваны обеспечить принципиально иной уровень защиты здоровья граждан, помогать развивать передовые экологические, безопасные технологии строительства жилья и организации общественного транспорта, а также в целом влиять на современный облик экономики и создавать новые сферы для приложения труда и самореализации граждан, в том числе молодежи. Путин отметил, что отечественным инновационным программам будет оказана поддержка со стороны государства на всех этапах - от получения фундаментальных знаний до выхода продукта на рынок. «В этой связи прошу правительство выстроить четкий, хороший, реализуемый и согласованный со всеми механизм финансирования», – отметил президент. Он призвал в приоритетном порядке профинансировать то, что уже заложено в бюджете на 2022 год, в том числе учесть такие проекты при распределении дополнительных источников финансирования. СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО 9 февраля 2022, 15:37 Текст: Кристина Цыцура

В ходе визита в Москву президент Франции Эммунуэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail. По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию. В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным. «Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве. В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом. Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера. Путин: Россияне при обращении в суд должны получать быстрое и справедливое решение 9 февраля 2022, 14:26 Текст: Елена Мирошниченко

Россияне, обращаясь в суд, должны получать быстрое и справедливое решение, заявил президент Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России. «Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение», – приводит его слова РИА «Новости». Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе, отметив, что, несмотря на пандемию, они работают, не снижая темп. «Я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей - хотел сказать, работы - своей миссии, безусловно. И вот за эту работу с полной отдачей. Когда профессиональный долг выходит на первый план, ставится во главу угла», – сказал он. По его словам, судебная система должна быть полностью готова к широкому применению цифровых технологий, которые включают в себя дистанционное участие в заседаниях и знакомство с материалами дела в электронном виде. Глава государства добавил, что крайне важно обеспечить на самом высоком уровне судебную защиту прав граждан и юридических лиц. Путин также отметил, что мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел, регионам надо выделять средства на обеспечение их работы. Он отметил, что речь идет о законодательном закреплении взаимодействия между региональными властями и региональными советами судей. Ранее сообщалось, что Путин в среду в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Путин не планирует посещать совместные учения России и Белоруссии 9 февраля 2022, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не собирается посещать совместные учения России и Белоруссии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Нет, у президента в планах нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планирует ли глава государства посетить учения «Союзная решимость». По его словам, российско-белорусские учения проходят не первый раз. «Они проводятся там регулярно. Да, могут быть масштабы больше, чем ранее, но и ситуация гораздо более напряженная», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о цели и геополитическом значении российско-белорусских военных учений. Отвечая на вопрос о том, являются ли учения «формальностью» для России, он отметил, что «никакие учения не могут быть простой формальностью». «Да, так можно сказать, конечно, и Россия, и Беларусь тоже сталкиваются с беспрецедентными угрозами, характер и, наверное, концентрация которых сейчас, к сожалению, гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, являются ли для России учения насущным вопросом национальной безопасности, потому что Россия чувствует растущую угрозу со стороны НАТО. Ранее в среду начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях «Союзная решимость». В Турции допустили визит Путина 14 февраля 9 февраля 2022, 15:16 Текст: Александра Юдина

В Турции ожидают, что визит президента России Владимира Путина в страну все же состоится в феврале, возможно, 14 числа, сообщил дипломатический источник. «Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно это будет 14 февраля», – передает РИА «Новости» сообщение собеседника. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.