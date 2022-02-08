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У ведущей Екатерины Гордон украли ювелирные украшения
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Телеведущую Екатерину Гордон обокрали, у нее украли ювелирные украшения, проводится проверка, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
У Гордон обокрали квартиру в Москве на Нахимовском проспекте, передает Пятый канал со ссылкой на собеседника.
Правоохранительные органы начали проверку, устанавливаются личности и оценивается размер ущерба.
Отмечается, что три недели назад Гордон вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. Компания предпринимателя занимается поставкой музыкальных инструментов в Россию. Церемония бракосочетания проходила в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
У Гордон это третий брак.
Шарий: Путин троллит Зеленского и Порошенко, потому что их судьба предрешена
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«Макрон постарается продавить в Киеве вопрос исполнения Украиной Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также предстоящий визит французского лидера на Украину.
«Слова Путина о предоставлении убежища Порошенко – это чистый троллинг. Не стоит бывшему украинскому президенту ехать в Россию. Как раньше говорили: «вам обеспечено чистое постельное белье и горячий чай, но на зоне». Поэтому понятно, что его ждет в России», – прогнозирует политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«С другой стороны, Путин этим четко показывает, что он ничего не говорит просто так. Он дает понять, что судьба всех правителей Украины новейшей истории предрешена. То же касается и Зеленского. Того Путина, которому Зеленский когда-то казался приятным и договороспособным, больше нет», – добавил эксперт.
По мнению собеседника, Макрону очень нужна поездка в Киев – не для того, чтобы помочь Украине, а чтобы выиграть президентские выборы во Франции. «Для этого ему нужны Минские соглашения и «нормандский формат». Поэтому, скорее всего, он будет заниматься тем же, чем занимаются все остальные европейские политики, которые катаются в Киев: что-нибудь продаст Украине, одолжит ей немного денег в обмен на исполнение «Минска-2», – предполагает Шарий.
«Французский лидер постарается убедить Зеленского в том, что лучше сотрудничать с ним, так как две его главные конкурентки на выборах – Марин Ле Пен и Валери Пекресс – настроены пророссийски, Киеву с ними будет сложно взаимодействовать», – указал политик.
«Что касается ответа Путина на слова Зеленского о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений, то это просто великолепно, – добавил эксперт. – «Минск-2» – это краеугольный камень российской политики в отношении Украины. Уже даже Соединенные Штаты намекают на то, что неплохо было бы Украине их выполнить, так как одно дело – противостояние России и Запада, а другое – украинский кризис, с которым уже надо что-то решать».
«В случае чего, на Западе Зеленского разменяют на раз-два. Он для них в принципе никто. Если проблема исполнения Минских соглашений будет заключаться только в нем, то, как говорится: «нравится, не нравится, терпи моя красавица». А нет, тогда тебя снесет тот же Запад», – резюмировал Шарий.
В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, которые продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи. Известно, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также российские предложения по гарантиям безопасности.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин в свою очередь прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что после переговоров с Путиным Макрон привезет в Киев невыгодные для Украины инициативы.
Также российский лидер заявил, что предлагал бывшему украинскому президенту Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям». В ответ Порошенко заявил: «Разберемся сами».
Напомним, что на Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году.
Российский лидер также заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
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Глава МИД Германии назвала причину отмены встречи с Зеленским
Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, отметив, что встреча не являлась самоцелью.
«Встречи не являются самоцелью», – цитирует ее РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N24.
По словам Бербок, изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.
Ранее стало известно, что запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся. Встреча была отменена по инициативе украинской стороны.
Путин Зеленскому: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица
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Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
«Что касается Минских соглашений – живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, – я считаю, что другой альтернативы просто нет», – приводит слова Путина ТАСС.
Путин обратил внимание на неоднозначную позицию киевских властей, которые «то говорят, что будут соблюдать [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну». «Президент [Украины] действующий (Владимир Зеленский) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», – процитировал глава российского государства. – Надо исполнять, по-другому не получится».
«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей», – сказал глава российского государства, отметив, что пока нет подвижек по многим принципиальным вопросам, в частности, по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.
Российский лидер отметил, что украинские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. При этом в Минских соглашениях зафиксировано, что определенные вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. «Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое черное, а на черное – белое, и работать», – считает Путин.
Он указал, что руководство Украины шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путем. «Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить», – добавил Путин.
«До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и известная формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в Минские договоренности и пошли на определенные уступки», – указал президент России, обратив внимание, что «даже эти позиции <…> не исполняются».
«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», – подчеркнул Путин.
По его словам, он в целом обратил внимание Макрона на нежелание сегодняшних киевских властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в нормандском формате, в том числе достигнутые на саммитах в Париже и в Берлине. Кроме того, отметил российский лидер, он указал президенту Франции на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. «В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов», – пояснил Путин.
«Что меня больше беспокоит, это то, что [на Украине] на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения, которому отказано как в признании его коренным народом, собственно говоря, на его родной земле, так и в использовании родного языка», – подчеркнул Путин. Российский лидер назвал чрезвычайно странным то, что это «никак не отражено в какой-то позиции со стороны европейских стран». В связи с этим он выразил надежду, что Макрон по итогам состоявшейся встречи также обсудит вопросы обеспечения гарантий безопасности и стабильности в Европе и внутриукраинского урегулирования с киевскими властями в ходе своего визита на Украину.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать
диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают
возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил
возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Порошенко ответил на предложение Путина об убежище в России
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Депутат Рады, бывший украинский президент Петр Порошенко ответил на предложение российского лидера Владимира Путина о предоставлении политического убежища в РФ «по гуманитарным соображениям» словами «разберемся сами».
Порошенко назвал свое уголовное преследование желанием президента Украины Владимира Зеленского «сделать подарок Путину». Парламентарий призвал украинского президента «направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», на защиту страны. «А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».
Ранее Путин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что предлагал Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
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Москва закрыла вопрос о миротворцах ООН в Донбассе
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Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, на данный момент развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт, заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
Ильичев заявил, отвечая на вопрос, считает ли Москва нужным вводить миротворцев ООН на российско-украинскую границу, что «не нужно», так как «миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте, украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР», передает РИА «Новости».
По его словам, вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается.
«Обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится», – добавил дипломат.
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Ранее в МИД заявили о готовности Запада выдумать повод для санкций против России.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха». Днем позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские санкции в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение России на Украину».
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Политолог: Макрон на Красной площади доказал неверие Запада в войну
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«Встреча Путина и Макрона может стать первым существенным шагом к деэскалации кризиса в отношениях России с Западом и к решению украинского вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее многочасовые переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле в формате один на один.
«На встрече российский президент в очередной раз изложил позицию Москвы относительно европейской безопасности, украинского вопроса, двусторонних отношений, позиции Москвы по ситуации в Африке – что также важно для Макрона, и по другим темам», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом, несмотря на расхождения по некоторым направлениям, тон встречи был примирительный. Обвинений и угроз не звучало.
«Этой встречей с Макроном Путин достаточно последовательно дезавуировал идею Запада о том, что Россия вторгнется на Украину. И французский лидер, судя по всему, склонен соглашаться с этим», – отметил аналитик.
Собеседник отдельно выделил и прогулку лидера Франции по Красной площади. «Это показывает, что Запад в целом также придерживается точки зрения о том, что войны не будет. Если бы было иначе, Макрон не стал бы так подставляться перед своими политическими партнерами и конкурентами, гуляя по центру столицы «страны-агрессора», – подчеркнул Кортунов.
Сама длительность переговоров – а они продолжались по разным данным от пяти до семи часов – также показывает, что сторонам есть что обсуждать и они готовы к диалогу, добавил собеседник. «Это куда лучше, чем недавняя встреча Лаврова с Блинкеном, которая продлилась чуть больше часа», – отметил эксперт.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров также обратил внимание на продолжительность переговоров двух лидеров. «Это говорит о том, что президенты обсуждали перспективные предложения Макрона по деэскалации украинского кризиса, а также по гарантиям безопасности. Вероятно, французский лидер высказал также свои соображения по смещению с мертвой точки «нормандского формата», – полагает эксперт.
Однако, по его словам, прорыва от этих переговоров никто не ждал. «Важность визита Макрона в Москву состоит в самом наличии контакта между Парижем и Москвой по ключевым вопросам международной повестки. Ценно то, что в ходе переговоров присутствовали элементы доверия и желание понять другую сторону, – отметил политолог. – Все это дает легкую надежду на имплементацию Минских соглашений и снижение напряженности вокруг Украины».
«Кроме того, хочется надеяться, что после разговора Владимира Путина с французским лидером наши западные партнеры услышат наши озабоченности по европейской безопасности и сделают хотя бы какие-то шаги навстречу России. При этом сейчас важно дождаться итогов переговоров президентов Франции и Украины, а также заявлений Шольца и Макрона», – резюмировал Федоров.
Встреча лидеров России и Франции прошла
в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.
Президент Франции в свою очередь заявил, что вопрос по Украине является очень важным, в связи с чем Москве и Парижу нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны.
На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Кроме того, Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
В Киеве испугались визита Макрона после встречи с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон, который после переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным должен нанести визит в Киев, привезет невыгодные для Украины инициативы, заявил украинский политолог Юрий Романенко.
«Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Макрон к нам привезет европейскую пустоту и предложения Путина», – передает РИА «Новости» слова Романенко.
В качестве подтверждения своих опасений Романенко сослался на то, что Макрон назвал конфликт в Донбассе «украинским». В чем именно противоречие такого заявления, политолог не уточнил.
Встреча Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским намечена на вторник.
Ранее Путин после переговоров Макроном в Москве прокомментировал недовольство президента Украины Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он говорил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
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Путин предупредил о последствиях военного конфликта России и НАТО
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Если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет, заявил президент Владимир Путин.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
«Я [уже] говорил [ранее], но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» – заявил Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. «Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», – подчеркнул Путин.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Глава государства заверил, что не хочет развития событий, которое приведет к конфликту с НАТО. «Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пять [Североатлантического договора]. Господин президент [Франции], конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», – сказал российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в Москву.
«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», – добавил глава российского государства. Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Посол России обратил внимание на ситуацию с русским языком в Казахстане
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Официальный статус русского языка в Казахстане закреплен на конституционном уровне, и в республике не собираются это менять, заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью «Независимой газете».
«По-русски в Казахстане говорят все. Причем большинство без акцента и грамматических ошибок. Статус русского языка в качестве официального закреплен в казахстанской Конституции, и никто здесь не собирается в этом отношении что-то менять», – приводит слова посла России в Казахстане ТАСС.
Как подчеркнул дипломат, владение русским языком рассматривается в республике в качестве преимущества, а тем, кто им не владеет, сложнее ассимилироваться в обществе и трудно устроиться на квалифицированную работу.
«Уверен, что русский язык в Казахстане сохранит свои позиции и будет впредь востребован хотя бы потому, что казахстанская молодежь стремится поступить в российские вузы, сейчас у нас учится около 60 тыс. ребят из Казахстана. Они не смогли бы этого сделать без знания русского языка», – отметил посол, добавив, что предстоит открытие в республике филиалов российских вузов, преподавание в которых тоже будет русскоязычным.
Говоря о переводе алфавита казахского языка на латиницу, Бородавкин рассказал, что в республике на всех уровнях власти понимают, насколько это «затратная, трудная и неоднозначная инициатива».
Он также заметил, что рост националистических настроений в казахстанском обществе имеет место, а бытовой национализм существует как в Казахстане, так и в России. Тем не менее люди, придерживающиеся русофобских взглядов, во власти в республике не приживутся, подчеркнул посол.
«От тех русских, которые «нашли себя» в Казахстане, мы не слышим жалоб о каких-то целенаправленных притеснениях и дискриминации. Русские и славяне представлены в руководстве всех структур государственной власти: в Сенате, Мажилисе (нижней палате парламента), правительстве, других государственных органах управления, в областных администрациях. Наших соотечественников много среди лидеров общественного мнения, в средствах массовой информации, – рассказал он. – Люди, которые исповедуют крайние националистические и русофобские взгляды, в руководстве казахстанского государства, которое сейчас формирует президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев, не приживутся».
В сентябре 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал попытки запрета русского языка в республике. Напомним, 26 октября 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу, поручив правительству обеспечить поэтапный перевод алфавита до 2025 года. В конце января 2021 года пресс-служба правительства Казахстана сообщала, что переход казахского алфавита на латиницу будет проходить постепенно в 2023–2031 гг.
Появились данные о переброске МиГ-31К с «Кинжалом» в Калининградскую область
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» заметили в небе над Калининградской областью.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как самолет пролетает на небольшой высоте над железной дорогой и автотрассой, по которой едут машины. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Dambiev.
По данным источников, 3 февраля два истребителя Миг-31К совершили перелет с авиабазы Сольцы в Новгородской области на авиабазу Черняховск в Калининградской области под руководством ведущего борта Ту-154Б-2 и в сопровождении истребителей Су-35 Западного военного округа и Су-30 Балтийского флота, сообщает Telegram-канал «Оперативная линия».
Газета ВЗГЛЯД писала, что полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину.
На Украине объяснили покос травы под снегом заботой о мышах
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Сотрудникам «Львовской железной дороги» на Украине поручили косить траву и обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на сугробы выше колена, чтобы уберечь от стресса мышей, при этом эксперты утверждают, что от этого животные могут остаться без пищи и погибнуть.
В руководстве компании такое решение объяснили стремлением уберечь от стресса мышей и ежей. «Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну», – заявил спикер «Львовской железной дороги» Андрей Везденко, сообщает «National Geographic Россия».
Кроме того, добавил он, в период с весны по осень рабочие ремонтируют сами пути и на кошение им не хватает времени.
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Экоактивист и блогер Жора Каваносян рассказал изданию, что такая методика причиняет вред окружающей среде.
«Когда ежи зимуют, они спят, и их температура тела падает до 2–3 градусов. Если их потревожить и разбудить, они погибнут, потому что не найдут пропитания. Мыши не впадают в спячку, но им тоже не хватает еды под снегом – если на их территорию вторгнется человек и начнет что-то уничтожать, вытаптывать, они могут заблудиться, не найти свои норы. Совсем не похоже на заботу о них», – пояснил эксперт.
По словам эксперта, в действиях украинских железнодорожников нет никакой логики: косить траву и обрезать кусты гораздо удобнее летом, как это обычно и делают. При этом сами рабочие пожаловались журналистам, что тоже не понимают, зачем облагораживать территорию под снегом, и им тяжело работать в таких условиях. Задание они получили в январе, когда в Закарпатье начались сильные метели, а к началу февраля рабочие прошли с косилками вдоль путей почти 10 км. До весны им необходимо пройти еще 70 км.
Ранее в городе Троицке на территории Новой Москвы произошла массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Опубликовано видео удара истребителя F-35C о палубу авианосца ВМС США
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В Сети появилось видео, на котором показан удар истребителя F-35C о палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон» (CVN-70 Carl Vincon), при этом сам флот назвал публикацию ролика незаконной и начал расследование.
Генерал-майор Зак Харрелл, представляющий командующего военно-воздушными силами ВМС США, заявил, что видео было снято камерами летной палубы на борту авианосца, передает портал USNI News.
На видео показан как удар, так и высокоскоростное скольжение самолета по палубе авианосца перед падением в Южно-Китайское море.
Неудачная посадка F-35C произошла 24 января, говорится в пресс-релизе военно-морского флота. Пилот смог катапультироваться, семь моряков получили ранения.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил утечку видеоматериалов: «Военно-морской флот не только расследует причину самого несчастного случая, но и публикацию (в Сети) этого видео с палубы».
Отмечается, что разбившийся истребитель собираются поднять со дна моря.
Другое видео инцидента появилось в Сети в конце февраля, однако тогда не было официального подтверждения подлинности кадров со стороны американских военных. Также фотография F-35 Lightning II появилась на Reddit, истребитель был запечатлен плавающем в воде сразу после падения.
Макрон похвастался успехом на встрече с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщает французский телеканал BFM.
«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута», – приводит его слова ТАСС. Макрон добавил, что «доверие к Франции (в мире) выросло».
Французский лидер высказался и о Путине, по его мнению, президент России во время встречи был «менее ироничным, чем обычно». «Напряжение было ощутимым. Он создал условия (...) постоянно возвращался к гарантиям на границе. Он играет на каждой своей неясности», – цитирует Макрона BFM.
Он также подчеркнул, что не ожидал немедленных результатов от переговоров в Москве с Владимиром Путиным.
«Я не рассчитывал ни на какие жесты», – отметил Макрон.
Напомним, переговоры президентов продлились более пяти часов и завершились около полуночи. После них Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Также Путин после встречи с Макроном заявил, что предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».
Макрон в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Министр потребовал восстановить на работе уволенную за стихи Хармса учительницу
Минпросвещения намерено проверить сообщение об увольнении петербургского педагога за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Преподавателя нужно восстановить на работе, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию», – цитирует Кравцова ТАСС.
Он призвал административных работников более чутко относиться к учителям.
Ранее петербургская учительница Серафима Сапрыкина заявила, что ее вынудили уволиться из гимназии за то, что она прочитала десятиклассникам стихотворения Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор назвала «пособниками фашистов».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что необходимо проверить сообщения об увольнении учителя.
Хармс и Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году. Последовали тюремное заключение и временная высылка из Ленинграда. В 1941 году повторные аресты привели обоих к гибели.
Хармса обвиняли в распространении клеветнических и пораженческих настроений, доносчики приписывали ему слова о том, что во время уличных боев он якобы будет стрелять не в фашистов, а в своих же. Хармс умер в блокадном Ленинграде в тюремной больнице. Реабилитирован в 1960 году. Введенского арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году. Реабилитирован в 1964 году.
Появилось видео прогулки Макрона по Красной площади после переговоров с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным решил прогуляться по Красной площади до отправления в отель.
Макрона сопровождал посол Франции в Москве Пьер Леви, а также французские журналисты и военные в мундирах. Президент Франции спустился на Манежную площадь мимо Исторического музея. После прогулки он отправился в расположенный там же отель Four Seasons, передает «Пятый канал».
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи.
Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.