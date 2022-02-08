Проверку начали после сообщения об изнасиловании девочки в больнице в Ленобласти

Путин Зеленскому: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица

Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.

«Что касается Минских соглашений – живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, – я считаю, что другой альтернативы просто нет», – приводит слова Путина ТАСС.

Путин обратил внимание на неоднозначную позицию киевских властей, которые «то говорят, что будут соблюдать [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну». «Президент [Украины] действующий (Владимир Зеленский) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», – процитировал глава российского государства. – Надо исполнять, по-другому не получится».

«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей», – сказал глава российского государства, отметив, что пока нет подвижек по многим принципиальным вопросам, в частности, по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Российский лидер отметил, что украинские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. При этом в Минских соглашениях зафиксировано, что определенные вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. «Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое черное, а на черное – белое, и работать», – считает Путин.

Он указал, что руководство Украины шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путем. «Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить», – добавил Путин.

«До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и известная формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в Минские договоренности и пошли на определенные уступки», – указал президент России, обратив внимание, что «даже эти позиции <…> не исполняются».

«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», – подчеркнул Путин.

По его словам, он в целом обратил внимание Макрона на нежелание сегодняшних киевских властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в нормандском формате, в том числе достигнутые на саммитах в Париже и в Берлине. Кроме того, отметил российский лидер, он указал президенту Франции на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. «В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов», – пояснил Путин.

«Что меня больше беспокоит, это то, что [на Украине] на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения, которому отказано как в признании его коренным народом, собственно говоря, на его родной земле, так и в использовании родного языка», – подчеркнул Путин. Российский лидер назвал чрезвычайно странным то, что это «никак не отражено в какой-то позиции со стороны европейских стран». В связи с этим он выразил надежду, что Макрон по итогам состоявшейся встречи также обсудит вопросы обеспечения гарантий безопасности и стабильности в Европе и внутриукраинского урегулирования с киевскими властями в ходе своего визита на Украину.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.

В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.

В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

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