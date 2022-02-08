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В Госдуме поздравили ученых с Днем российской науки
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Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поздравил ученых с Днем российской науки, отметив их достижения и поблагодарив за вклад в будущее страны.
Метелев написал в Telegram, что «история наглядно показывает – тот, кто инвестирует в развитие науки сегодня, будет впереди других завтра».
«Молодые ученые – это про перспективы вдвойне. Насколько мы вложимся в их поддержку сейчас, настолько сильная наша страна будет через 10 лет. В России работает больше 154 тыс. молодых ученых. Их исследования – основа технологического прорыва и достижения национальных целей развития России (...) Наши достижения вызывают гордость», – указал он.
Он поздравил ученых с праздником и добавил, что они создают «будущее, в котором мы будем жить».
Ранее в Москве открылась выставка портретов ученых и популяризаторов науки.
Глава МИД Германии назвала причину отмены встречи с Зеленским
Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, отметив, что встреча не являлась самоцелью.
«Встречи не являются самоцелью», – цитирует ее РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N24.
По словам Бербок, изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.
Ранее стало известно, что запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся. Встреча была отменена по инициативе украинской стороны.
Лидер преступного мира России призвал авторитетов сплотиться
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Захарий Калашов, известный в определенных кругах, как главный вор в законе России Шакро Молодой, назвал положение в криминальном мире коллапсом и призвал сплотиться.
В своем обращении, опубликованном «Прайм Крайм», Шакро, являющийся, по версии Следственного комитета (СК), лидером преступного мира страны, заявил, что к такой ситуации привели поспешные решения и самоуправство.
«Нарушены все жизненные устои, за которые наши предки проливали кровь. Нет общего единства», – заявил авторитет в своем послании.
Калашов пишет, что на нынешнее поколение воров в законе легла миссия сохранения продолжения воровского дела. А потому важно пересмотреть титулы всех принятых в воровскую семью в одностороннем порядке авторитетов. Имена так называемых навязанных воров он опубликовал в постскриптуме под посланием. Там указаны Сергей Асатрян, Камчи, Сухач, Гия Свердловский и множество авторитетов, включая родственников самого Шакро.
По его словам, он пытался наладить диалог в криминальном мире, когда находился на свободе, но до конца в этом вопросе не преуспел.
«Возможно, что-либо упустил?! Недосмотрел... Я не снимаю с себя ответственности и готов первый и громко просить прощения у всех братьев», – заявил Шакро.
В настоящее время Шакро отбывает почти десятилетний срок за вымогательство.
Неоднократно судимый вор в законе Калашов был арестован в 2008 году в Испании, признан виновным в отмывании преступных доходов и осужден. Выдачи Шакро Молодого добивалась Грузия, где он заочно осужден на 18 лет за убийство.
Ранее в Москве задержали 48-летнего криминального авторитета Георгия Акоева, известного как Гия Свердловский, в момент задержания он находился в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе.
Москва закрыла вопрос о миротворцах ООН в Донбассе
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Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, на данный момент развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт, заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
Ильичев заявил, отвечая на вопрос, считает ли Москва нужным вводить миротворцев ООН на российско-украинскую границу, что «не нужно», так как «миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте, украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР», передает РИА «Новости».
По его словам, вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается.
«Обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится», – добавил дипломат.
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Ранее в МИД заявили о готовности Запада выдумать повод для санкций против России.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха». Днем позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские санкции в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение России на Украину».
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Путин Зеленскому: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица
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Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
«Что касается Минских соглашений – живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, – я считаю, что другой альтернативы просто нет», – приводит слова Путина ТАСС.
Путин обратил внимание на неоднозначную позицию киевских властей, которые «то говорят, что будут соблюдать [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну». «Президент [Украины] действующий (Владимир Зеленский) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», – процитировал глава российского государства. – Надо исполнять, по-другому не получится».
«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей», – сказал глава российского государства, отметив, что пока нет подвижек по многим принципиальным вопросам, в частности, по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.
Российский лидер отметил, что украинские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. При этом в Минских соглашениях зафиксировано, что определенные вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. «Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое черное, а на черное – белое, и работать», – считает Путин.
Он указал, что руководство Украины шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путем. «Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить», – добавил Путин.
«До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и известная формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в Минские договоренности и пошли на определенные уступки», – указал президент России, обратив внимание, что «даже эти позиции <…> не исполняются».
«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», – подчеркнул Путин.
По его словам, он в целом обратил внимание Макрона на нежелание сегодняшних киевских властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в нормандском формате, в том числе достигнутые на саммитах в Париже и в Берлине. Кроме того, отметил российский лидер, он указал президенту Франции на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. «В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов», – пояснил Путин.
«Что меня больше беспокоит, это то, что [на Украине] на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения, которому отказано как в признании его коренным народом, собственно говоря, на его родной земле, так и в использовании родного языка», – подчеркнул Путин. Российский лидер назвал чрезвычайно странным то, что это «никак не отражено в какой-то позиции со стороны европейских стран». В связи с этим он выразил надежду, что Макрон по итогам состоявшейся встречи также обсудит вопросы обеспечения гарантий безопасности и стабильности в Европе и внутриукраинского урегулирования с киевскими властями в ходе своего визита на Украину.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать
диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают
возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил
возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Москва предложила Минску сотрудничество в Сирии
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД России провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, благодаря которому Минск может отправить в Дамаск военный контингент.
«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом России, Следственным комитетом России и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства России указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет об отправке в Сирию подразделения численностью до 200 человек для оказания гумпомощи арабской стране, передает «Sputnik Беларусь». Это предусмотрено проектом соглашения о сотрудничестве России и Белоруссии.
«Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий», – говорится в проекте документа.
Ранее отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.
Напомним, 18 января ВС России по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.
Блогер из Подмосковья избил девушку в прямом эфире
Блогер и треш-стример из Одинцова, 27-летний Кирилл Зырьянов (VJLink), предположительно, избил девушку за кадром во время прямой трансляции.
В соцсетях подписчики сообщают, что мужчина несколько раз плюнул в пострадавшую, а затем пропал из поля зрения камеры. После этого были слышны звуки ударов, а девушка позже начала кричать. Блогер в это время оскорблял девушку и заставлял ее замолчать, сообщила «Газета.ru».
Запись закончилась тем, что пострадавшая звала на помощь. Также блогер заявил о необходимости вызвать скорую помощь. Зырьянов под конец трансляции появился с порезанной щекой.
Напомним, в октябре 2020 года полиция возбудила уголовное дело против блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Девушка позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Она сначала отказывалась писать заявление на стримера, но позже все таки решилась.
В сентябре 2021 года блогер получил шесть месяцев исправительных работ, отрабатывал он их в должности менеджера по закупкам.
Порошенко ответил на предложение Путина об убежище в России
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Депутат Рады, бывший украинский президент Петр Порошенко ответил на предложение российского лидера Владимира Путина о предоставлении политического убежища в РФ «по гуманитарным соображениям» словами «разберемся сами».
Порошенко назвал свое уголовное преследование желанием президента Украины Владимира Зеленского «сделать подарок Путину». Парламентарий призвал украинского президента «направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», на защиту страны. «А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».
Ранее Путин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что предлагал Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
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Путин предупредил о последствиях военного конфликта России и НАТО
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Если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет, заявил президент Владимир Путин.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
«Я [уже] говорил [ранее], но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» – заявил Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. «Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», – подчеркнул Путин.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Глава государства заверил, что не хочет развития событий, которое приведет к конфликту с НАТО. «Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пять [Североатлантического договора]. Господин президент [Франции], конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», – сказал российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в Москву.
«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», – добавил глава российского государства. Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».
Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».
Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.
Журову «испугало» лидерство сборной России в медальном зачете Олимпиады
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На зимних Олимпийских играх в Пекине особенно порадовал результат лыжника Александра Большунова, фристайлистки Анастасии Смирновой и выступление фигуристки Камилы Валиевой, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя лидерство России в медальном зачете Олимпиады в Пекине. По словам Журовой, достигнутые успехи «даже немного пугают».
На зимних Олимпийских играх в Пекине в медальном зачете лидирует российская сборная: спортсмены заработали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали, передает TACC. Второе место заняла команда США, третьими стали олимпийцы из Японии.
«В данный момент времени мы выигрываем как раз те медали, на которые и рассчитываем. Эти две золотые медали, можно сказать, были в таком жестком плане. Несомненно, мы надеялись на золото в биатлоне, но там бронза. Но, в принципе, мы были очень близки к победе, была серьезная борьба», – говорит Журова.
Она подчеркивает, что воодушевляет и то, что норвежцы, которые ранее лидировали в зимних видах спорта, на данный момент завоевали очень мало медалей (две золотых и одну бронзовую, оказавшись на втором месте в медальном зачете).
«Норвежцы уже многое упустили, должны были завоевать больше золота. Но я в начале Олимпиады говорила, что, скорее всего, и другие страны подрастащат медали. Например, Австралия неожиданно себя показала, другие страны взяли медали, которые никто не ждал. Спорт развивается», – рассуждает депутат.
Восхитил собеседницу результат лыжника Александра Большунова, который принес российской сборной первую золотую медаль, завоевав ее в скиатлоне. Также неожиданным стал результат фристайлистки Анастасии Смирновой, завоевавшей бронзу в могуле – в женском могуле медалей не было с 1994 года. Особенное удовольствие Журовой принесло выступление фигуристки Камилы Валиевой, занявшей первое место. По ее словам, фигуристка является олицетворением россиян в творчестве, культуре.
«Обычно, мы долго запрягаем, а потом быстро едем. Поэтому наша ситуация сейчас даже немного пугает. Главное, не расслабляться, потому что пока это радость, хорошее настроение. Но когда кураж и позитив, а у нас так было в Сочи в 2014 году, мы можем многое», – считает Журова.
Кроме того, она замечает, что результаты, которые показывает российская сборная на данный момент, должны откинуть все упреки в допинге. Россия продемонстрировала, что весь мир заблуждался, спортсмены могут выступать и дело вовсе не в допинге.
«Ну и такие результаты, конечно, придают нашим ребятам уверенности. Я там же была, и знаю, как все реагируют на позитивные новости, даже не в своем виде спорта. Все же живут вместе в деревне, может, и общаются меньше, но все равно все следят. Ну и хотелось бы пожелать нам больше медалей, потому что впереди у конькобежцев 12 возможностей завоевать медали. Мне хотелось бы, чтобы какое-то количество мы взяли», – заключила собеседник.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина рассказал, что те российские спортсмены, которые на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине завоюют золотую медаль получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряных и бронзовых медалистов также ждет денежная награда – по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
На Украине объяснили покос травы под снегом заботой о мышах
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Сотрудникам «Львовской железной дороги» на Украине поручили косить траву и обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на сугробы выше колена, чтобы уберечь от стресса мышей, при этом эксперты утверждают, что от этого животные могут остаться без пищи и погибнуть.
В руководстве компании такое решение объяснили стремлением уберечь от стресса мышей и ежей. «Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну», – заявил спикер «Львовской железной дороги» Андрей Везденко, сообщает «National Geographic Россия».
Кроме того, добавил он, в период с весны по осень рабочие ремонтируют сами пути и на кошение им не хватает времени.
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Экоактивист и блогер Жора Каваносян рассказал изданию, что такая методика причиняет вред окружающей среде.
«Когда ежи зимуют, они спят, и их температура тела падает до 2–3 градусов. Если их потревожить и разбудить, они погибнут, потому что не найдут пропитания. Мыши не впадают в спячку, но им тоже не хватает еды под снегом – если на их территорию вторгнется человек и начнет что-то уничтожать, вытаптывать, они могут заблудиться, не найти свои норы. Совсем не похоже на заботу о них», – пояснил эксперт.
По словам эксперта, в действиях украинских железнодорожников нет никакой логики: косить траву и обрезать кусты гораздо удобнее летом, как это обычно и делают. При этом сами рабочие пожаловались журналистам, что тоже не понимают, зачем облагораживать территорию под снегом, и им тяжело работать в таких условиях. Задание они получили в январе, когда в Закарпатье начались сильные метели, а к началу февраля рабочие прошли с косилками вдоль путей почти 10 км. До весны им необходимо пройти еще 70 км.
Ранее в городе Троицке на территории Новой Москвы произошла массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Посол России обратил внимание на ситуацию с русским языком в Казахстане
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Официальный статус русского языка в Казахстане закреплен на конституционном уровне, и в республике не собираются это менять, заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью «Независимой газете».
«По-русски в Казахстане говорят все. Причем большинство без акцента и грамматических ошибок. Статус русского языка в качестве официального закреплен в казахстанской Конституции, и никто здесь не собирается в этом отношении что-то менять», – приводит слова посла России в Казахстане ТАСС.
Как подчеркнул дипломат, владение русским языком рассматривается в республике в качестве преимущества, а тем, кто им не владеет, сложнее ассимилироваться в обществе и трудно устроиться на квалифицированную работу.
«Уверен, что русский язык в Казахстане сохранит свои позиции и будет впредь востребован хотя бы потому, что казахстанская молодежь стремится поступить в российские вузы, сейчас у нас учится около 60 тыс. ребят из Казахстана. Они не смогли бы этого сделать без знания русского языка», – отметил посол, добавив, что предстоит открытие в республике филиалов российских вузов, преподавание в которых тоже будет русскоязычным.
Говоря о переводе алфавита казахского языка на латиницу, Бородавкин рассказал, что в республике на всех уровнях власти понимают, насколько это «затратная, трудная и неоднозначная инициатива».
Он также заметил, что рост националистических настроений в казахстанском обществе имеет место, а бытовой национализм существует как в Казахстане, так и в России. Тем не менее люди, придерживающиеся русофобских взглядов, во власти в республике не приживутся, подчеркнул посол.
«От тех русских, которые «нашли себя» в Казахстане, мы не слышим жалоб о каких-то целенаправленных притеснениях и дискриминации. Русские и славяне представлены в руководстве всех структур государственной власти: в Сенате, Мажилисе (нижней палате парламента), правительстве, других государственных органах управления, в областных администрациях. Наших соотечественников много среди лидеров общественного мнения, в средствах массовой информации, – рассказал он. – Люди, которые исповедуют крайние националистические и русофобские взгляды, в руководстве казахстанского государства, которое сейчас формирует президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев, не приживутся».
В сентябре 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал попытки запрета русского языка в республике. Напомним, 26 октября 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу, поручив правительству обеспечить поэтапный перевод алфавита до 2025 года. В конце января 2021 года пресс-служба правительства Казахстана сообщала, что переход казахского алфавита на латиницу будет проходить постепенно в 2023–2031 гг.
Министр потребовал восстановить на работе уволенную за стихи Хармса учительницу
Минпросвещения намерено проверить сообщение об увольнении петербургского педагога за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Преподавателя нужно восстановить на работе, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию», – цитирует Кравцова ТАСС.
Он призвал административных работников более чутко относиться к учителям.
Ранее петербургская учительница Серафима Сапрыкина заявила, что ее вынудили уволиться из гимназии за то, что она прочитала десятиклассникам стихотворения Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор назвала «пособниками фашистов».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что необходимо проверить сообщения об увольнении учителя.
Хармс и Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году. Последовали тюремное заключение и временная высылка из Ленинграда. В 1941 году повторные аресты привели обоих к гибели.
Хармса обвиняли в распространении клеветнических и пораженческих настроений, доносчики приписывали ему слова о том, что во время уличных боев он якобы будет стрелять не в фашистов, а в своих же. Хармс умер в блокадном Ленинграде в тюремной больнице. Реабилитирован в 1960 году. Введенского арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году. Реабилитирован в 1964 году.
Лукашенко озвучил условие признания Абхазии и Южной Осетии
Независимость Абхазии и Южной Осетии будут признаны президентом Белоруссии только тогда, когда ему дадут понять, что это необходимо, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
Также Лукашенко заявил о готовности признать Крым, но лишь тогда, когда это сделают российские олигархи. На вопрос чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Осетия, Лукашенко спросил, если ли в этом вообще необходимость.
«Как только я пойму и президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) мне скажет, что в этом есть необходимость...», – сказал Александр Лукашенко. Отмечается, что он не уточнил, относятся ли эти слова к Крыму, передает «Коммерсант».
Ранее представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант заявил, что признание Крыма частью России неизбежно, Минск должен налаживать с полуостровом экономические связи, развивать туризм.
В Турции началась подготовка к визиту Путина
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина.
Отмечается, что точная дата визита будет известна в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», – сказал Калын в интервью телеканалу A haber.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Ранее Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.