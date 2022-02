Трамп обвинил администрацию Байдена в разрушении США Архивисты обнаружили в имении Трампа «любовные» письма Ким Чен Ына 7 февраля 2022, 16:21 Текст: Кристина Цыцура

Сотрудники американского Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-главы США Дональда Трампа во Флориде ящики с переписками, включающими письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына. По данным газеты Washington Post, которая сообщает со ссылкой на источники, изъято послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику и письма Ким Чен Ына, которые сам Трамп однажды описал как «любовные», передает РИА «Новости». Это было сделано в соответствии с Законом о президентских документах, согласно которому все официальные документы президента представляют собой общенациональное достояние. Он был принят в 1978 году после Уотергейтского скандала. Эксперты считают, что привлечь к ответу в суде Трампа за нарушения закона о хранении президентской документации будет сложно. Один из бывших сотрудник Белого дома заявил, что злого умысла в действиях экс-президента не было.

«Лукашенко понял, что отношения с Киевом не восстановить, и первым решился поджечь оставшиеся мосты между государствами», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и пригрозил Киеву энергетическими санкциями. «После того, как Зеленский присоединился к рестрикциям Запада против Белоруссии, отношения Киева с Минском охладели и практически перестали существовать после санкций, связанных с Протасевичем. Поэтому то, что Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» – просто ожидавшаяся жирная точка в отношениях двух государств», – сказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, Лукашенко возможно перешел грань, предопределяемую для заявлений на таком высоком уровне, но в то же время он понимает, что уже ничего не теряет, поэтому может позволить себе говорить, что думает. «Думаю, момент был не то чтобы сознательно выбран Лукашенко – просто он понял, что Киев окончательно отказался восстанавливать отношения, и белорусский лидер, скажем так, первым поджог мост между Белоруссией и Украиной. Причем, возможно, не без соответствующего совета со стороны Москвы», – отметил эксперт. Теперь, прогнозирует собеседник, политические и дипломатические отношения Киева и Минска можно считать прекратившимися – останутся только отдельные линии партнерства в бизнесе и экономике. «Был момент, когда Лукашенко искал близкое к Европе «плечо», потому что не хотел делать Белоруссию российским федеральным округом. По его замыслу, Киев мог стать для Минска мостом на Запад и адвокатом на международной арене. Но Украина пошла по другому пути – повелась на британскую интригу и сломала белорусскому лидеру политическую многоходовку», – напомнил аналитик. При этом, отметил Бондаренко, Лукашенко в недавнем выступлении перед парламентом заявил: Белоруссия не собирается воевать. «Я думаю, ни экономического, ни военного противостояния ждать не нужно», – резюмировал эксперт. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают. «И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live». По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса. «Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса. Чуть ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев. До этого Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки. Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии. {video2} Китай в ООН пригрозил США ожогами 7 февраля 2022, 10:07

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на военные преступления и геноцид коренного населения в Соединенных Штатах Америки, комментируя слова американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, заявившей о геноциде уйгурского меньшинства в Китае и коснувшейся проблемы Тайваня. Чжан Цзюнь назвал обвинения беспочвенными и добавил, что «неоднократная ложь США о «геноциде» в Синьцзяне уже опровергнута фактами», передает РИА «Новости». По его словам, в этом регионе люди разных национальностей живут «мирной, гармоничной и счастливой жизнью». Касаясь темы Тайваня, Цзюнь призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая. «США должны прекратить поощрять и поддерживать силы «независимости Тайваня», они должны следовать истинной политике единого Китая... В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам», – сказал он. Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что встреча лидеров России и Китая укрепила решимость США «продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру». Американский разведчик описал сценарий войны России и США 6 февраля 2022, 21:58 Текст: Вера Басилая

Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством: она не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Разведчик отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой «зонтик» постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию. «Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», – написал Риттер в статье для RT. Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер, напомнив решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса. «Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», – продолжил Риттер. Офицер пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер. «Короче говоря, это будет разгром», – подчеркнул он. Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил. Кроме того, по словам Риттера, американским вооруженным силам не хватит численности для противостояния и выживания в любом длительном сражении и компании. Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик. По его словам, разгром ждет и американские ВВС, учитывая российские силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер. В 1980-х годах армию США готовили к продолжению боя даже при потере 30-40% личного состава. Офицер пояснил, что в войне с СССР американцы могли взять количеством, однако сейчас это невозможно: российская артиллерия просто не даст противнику приблизиться к своим позициям. Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям. «Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – подытожил Риттер. Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США заявили о «суверенитете» Японии над Южными Курилами 7 февраля 2022, 11:55

Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют северными территориями, заявил посол США в Японии Рам Эмануэль. «В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен – Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий», – цитирует ТАСС дипломата. Он также поддержал усилия Москвы и Токио по решению территориального спора и заключению мирного договора. Эмануэль высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение Россией суверенитетом другого государства не является чем-то новым. Он упомянул обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам. Ранее правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов. До этого Япония получила уведомление от России о проведении c 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов. В четверг российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества». Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии». Напомним, 25 января на Сахалине и Курилах началась проверка готовности войск. Минобороны Украины открестилось от планов нападения на Крым, Луганск и Донецк 6 февраля 2022, 18:00

Сиюминутных военных угроз со стороны России нет, Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк, чтобы не подвергать опасности живущих там украинцев, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica. «Рано или поздно это [якобы вторжение] может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», – приводит ТАСС слова министра. Так он прокомментировал «прогнозы» ряда западных спецслужб. «Мы не будем сражаться, но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся», – добавил он. По словам Резникова, Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк, поскольку там «живут украинцы, и они оказались бы в опасности». Кроме того, по словам министра, встреча Путина и Зеленского возможна, однако для этого необходимо посредничество и гарантии соблюдения соглашений. Резников предположил, что местом встречи могли бы стать Женева, Берлин или Варшава. Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кандидат в президенты Франции по-русски обратилась к жителям России 7 февраля 2022, 01:58

Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу». Пекресс заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости». Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. J #Pecresse2022 pic.twitter.com/DZOFfbr5A0 — (@vpecresse) February 6, 2022 Боррель заявил о «сложностях» с поставками российского газа 6 февраля 2022, 22:47

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства по поставкам газа, но заявил при этом о «сложностях с поставками». Боррель заявил, что «цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне». Он подчеркнул, что «цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад». Это «создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе». Как заявил Боррель, «если цены на энергию останутся высокими в течение 2022 года, стимулируя инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление (экономики) от пандемии». Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией». Боррель указал на необходимость «работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов». «Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», – приводит его слова РИА «Новости». Он подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке». Боррель считает, что «в условиях тяжелого кризиса» в отношениях с Россией, стоит «вопрос безопасности поставок». В связи с этим он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия». Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ. Также он подчеркнул необходимость лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок. При этом ЕС намерен работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети. Исходя из его слов, ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США. Напомним, как заявлял Боррель, ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России. Эксперт оценил идею ЕС и НАТО о замене российского газа испанским транзитом 7 февраля 2022, 11:50

«Европа не сможет заменить российский газ. Ни Алжир, ни азиатские страны ей в этом не помогут», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал на Пиренейский полуостров как на регион, не зависящий от поставок газа из России. «Судя по всему, Боррель имел в виду, что Испания и Португалия «научат» остальную Европу быть энергетически независимыми от России. Но их сценарий для других стран не подходит, поэтому заявление главы дипломатии ЕС спекулятивно», – сказал ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в энергетической независимости Пиренейского полуострова от России нет политики, а есть только экономическая логика – «для Испании запитываться из алжирского трубопровода рентабельнее, чем покупать российский газ, а для Португалии получать энергоноситель через СПГ-терминалы тоже выгоднее, чем вести газопровод из России». «Испания и Португалия не добывают газ, в Европу они могут его только транзитировать. Но тут возникает сразу несколько трудностей. Во-первых, Алжир поссорился с Марокко – в итоге оказался перекрыт один из двух газопроводов в Испанию. Кроме того, сам Алжир снижает экспорт, поскольку у него растет внутреннее потребление голубого топлива, а добыча остается на прежнем уровне», – отметил собеседник. Помимо этого, эксперт указал еще на одну странность заявления Борреля – у других стран Европы так же, как и у Португалии, есть СПГ-терминалы, например у Франции, Великобритании, Нидерландов, Бельгии. Причем терминалы используются, как правило, на 25–30% «Поэтому, причины, по которым испанский еврочиновник выделил именно Пиренеи, для меня загадка», – сыронизировал аналитик. Что касается вероятности подключения Германии к идее Борреля о замене российского газа, то она тоже нулевая, подчеркнул Юшков. «Если Европа вдруг перестанет получать российский газ в ситуации с раскручиванием санкционного маховика, то все страны будут загружать свои терминалы исключительно для внутренних нужд, и Германии ничего не останется», – отметил эксперт. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок. Кроме того, он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия». Дипломат подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке». Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией». Боррель также подчеркнул: Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа. В воскресенье газета Vanguardia сообщила, что НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшее время. «Новое транспиренейское соединение для отправки в Центральную Европу газа из Алжира и сжиженного газа, который смогли бы хранить и обрабатывать восемь предприятий по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», – отмечает издание. В Турции заявили о необходимости признать Крым российским 7 февраля 2022, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Турции необходимо принять воссоединение Крыма с Россией, заявил генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. Он также считает большой ошибкой поставки беспилотников Bayraktar Украине. «Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России», – передает РИА «Новости» слова Перинчека. Он заявил: «Поставка Турцией беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой, наша партия неоднократно об этом заявляла. Это вооружение в конечном счете будет использовано не только против России, но и самой Турции». Перинчек отметил, что расширение НАТО на восток приведет к «смерти» Североатлантического альянса. «На самом деле расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведет к его «смерти». Там яма, пропасть для НАТО. Визиты (президента России Владимира) Путина в Китай и Турцию – это своего рода «могила» для НАТО, поэтому он исторически важен», – считает политик. «Визит президента России Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание. Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Черном море, Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе. Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток. Расширение НАТО на восток является угрозой России, Турции, Ирану и Китаю», – заявил Перинчек. Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. СМИ сообщали, что он предложил главам России и Украины провести саммит Россия – Турция – Украина. Ряд греческих СМИ написал о том, что Россия и Турция якобы обсуждают сделку, по которой страны признают Крым и Турецкую республику Северного Кипра. В российском МИДе назвали фейком подобные заявления. МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает воссоединения полуострова с Россией. У российских хоккеисток после матча с канадками на Олимпиаде обнаружили коронавирус 7 февраля 2022, 12:25

Тесты на коронавирус российских хоккеисток Виктории Кулишовой, Ангелины Гончаренко и Елены Дергачевой дали положительный результат, сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико. «Дергачева, к сожалению, попала в ковид-протокол. Еще Вика Кулишова и сегодня рецидив у Ангелины Гончаренко, у всех трех положительный тест», – передает ТАСС слова Бобарико. Форвард женской сборной России по хоккею Александра Вафина между тем заявила, что ей было тяжело дышать в медицинской маске во время матча олимпийского турнира с командой Канады в Пекине. «К маске было трудно привыкнуть, мы не тренировались в таких условиях, а тут пришлось играть. Не было времени адаптироваться. Но ничего невозможного не бывает, потом привыкли. Было тяжело из-за недостатка кислорода. Сыграли в масках два периода, потом сняли. Наша сторона сделала все что угодно. Решение играть спустя час приняли люди из высшего руководства. Сейчас самое важное – предотвратить распространение вируса», – передает РИА «Новости» слова Вафиной. «Очень удивилась, когда канадки не вышли на матч. Первый раз такое вижу. Мы старались приободрить друг друга, поддержать словами. Чтобы снять стресс, шутили между собой. Конечно, в голове проскакивали мысли об отмене игры, но мы приехали сюда играть. Это наша главная задача. Тесты в пять утра? Я не знаю. Как скажут, так и будет. Ничего плохого в тестах нет, это быстрая ситуация. Маски мы должны надевать правильно, поверх носа. Замечания судей по ходу игры – это норма, канадки увидели, сказали. Готовы хоть в защитных костюмах играть, хоть в визорах с сеткой, главное – играть. Мы настраиваемся на победы. Думаю, девочки, которые сейчас на карантине, смогут к нам присоединиться и помочь», – добавила Вафина. Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала, что играть в маске в матче Олимпиады в Пекине против канадок было тяжело. «Не очень приятно играть в масках, воздуха не хватает. Прибегаешь на смену и оттягиваешь маску, чтобы подышать. От нас эта ситуация не зависит. Китайцы в лаборатории были, видимо, не готовы к такому количеству тестов, раз не смогли проверить вовремя. Мы утром все сдали, поехали на игру. Насколько я знаю, у одной канадки положительный тест. У нас отрицательные. Нам сказали выйти в масках – мы вышли», – сказала Шибанова. «Это очень непонятная ситуация. На раскатке канадки были без масок, мы – в масках. Затем думали, что они выйдут на матч, а их не было. Насколько мы знаем, если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают техническое поражение. Я не знаю, какие у них правила. Видимо, какие-то другие. Но из-за пандемии все подстраиваются. Как я поняла, в связи с пандемией организаторы сами принимают решения. Канадкам даже малый штраф не дали. Непонятные решения. Мы ничего не поняли», – продолжила Шибанова. Хоккеистка отметила, что в организации олимпийского турнира есть накладки. «Мы пытались решить вопрос. Вряд ли кто-то говорил об отмене или техническом поражении. Сидеть полчаса в раздевалке мы тоже не хотели. Мы хотели сыграть. Не знаю, можно ли говорить, что организация безобразная, но неприятны такие ситуации. Мы сидели и думали, а если бы наши мужики так играли? Такого бы тоже, наверное, не было бы. Но ничего страшного, все были в равных условиях. Канадки ведь тоже ждали, тоже в масках играли», – добавила россиянка. «Проблема была в том, что наши результаты ПЦР-тестов не были готовы к старту игры, а у канадок были. Поэтому попросили выйти нас в масках. Мы могли отказаться. Решено было сыграть в масках до того, как придут наши результаты. Тесты пришли после второго периода, у нас у всех были отрицательные, поэтому мы доигрывали без масок. Канадки приняли решение играть в них дальше», – заключила Шибанова. Как рассказала голкипер сборной России Мария Сорокина, игра в медицинских масках в матче сборных России и Канады на Олимпиаде в Пекине могла угрожать здоровью всех участвовавших во встрече хоккеисток. «Возможно, игра в масках угрожала здоровью спортсменок: и наших, и канадских. Но было принято такое решение, мы были готовы играть при любых условиях. Мы сдавали тесты в штатном режиме, как положено, ничего особенного. Пришли сегодня на раскатку, размялись. Канадки были без масок. Потом вдруг мы вышли на матч, а они – нет. Мы даже не знали об их решении. Только после выхода на лед стало ясно, что что-то идет не так. Мы спортсмены. Что нам скажут, то и будем делать», – сказала Сорокина. «Нас попросили выйти в масках, и мы согласились, чтобы никого не смущать. На третий период нам разрешили играть без масок благодаря отрицательным тестам, результаты которых пришли по ходу игры. Обычно информация о новых правилах доходит до тренерского штаба и администрации. Мы же люди подневольные, у нас была задача только играть. Дышать в масках тяжело. Если уж когда просто в ней ходишь, то дышать трудно, то представляете, каково играть в них, когда хочется больше воздуха, а его не хватает. Еще неудобно, что маска на глаза налезает. Но все в таких условиях. Необычная Олимпиада, с такими событиями она войдет в историю», – заключила Сорокина. Между тем тренер канадской сборной Трой Райан сообщил, что хоккеистка сборной Канады Эмили Кларк была изолирована перед матчем группового этапа олимпийского турнира в Пекине с командой России из-за сомнительного результата теста на коронавирус. После игры Райан, комментарий которого приводится на странице в Twitter журналистки Radio-Canada Кристин Рожье, заявил, что Кларк, принимавшая участие в тренировках команды, была исключена из состава в последний момент из-за сомнительного результата теста на коронавирус, но причиной задержки матча стало не это. Как сообщила пресс-службы ФХР, матч между женскими сборными России и Канады в рамках группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине был проведен в соответствии с регламентом. «Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира, до 09.00 по местному времени, – говорится в заявлении. – Однако к назначенному времени начала матча (12.10) данные из лаборатории не поступили. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вместе с директором организации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовали на арене и приняли решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных». «Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды Олимпийского комитета России узнали о нем на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лед. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку. Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с IIHF применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках», – добавляется в релизе ФХР. Женская сборная России со счетом 1:6 проиграла команде Канады в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды. Российские хоккеистки вышли на третий период матча с канадками без масок. Лидер преступного мира России призвал авторитетов сплотиться 7 февраля 2022, 14:04

Захарий Калашов, известный в определенных кругах, как главный вор в законе России Шакро Молодой, назвал положение в криминальном мире коллапсом и призвал сплотиться. В своем обращении, опубликованном «Прайм Крайм», Шакро, являющийся, по версии Следственного комитета (СК), лидером преступного мира страны, заявил, что к такой ситуации привели поспешные решения и самоуправство. «Нарушены все жизненные устои, за которые наши предки проливали кровь. Нет общего единства», – заявил авторитет в своем послании. Калашов пишет, что на нынешнее поколение воров в законе легла миссия сохранения продолжения воровского дела. А потому важно пересмотреть титулы всех принятых в воровскую семью в одностороннем порядке авторитетов. Имена так называемых навязанных воров он опубликовал в постскриптуме под посланием. Там указаны Сергей Асатрян, Камчи, Сухач, Гия Свердловский и множество авторитетов, включая родственников самого Шакро. По его словам, он пытался наладить диалог в криминальном мире, когда находился на свободе, но до конца в этом вопросе не преуспел. «Возможно, что-либо упустил?! Недосмотрел... Я не снимаю с себя ответственности и готов первый и громко просить прощения у всех братьев», – заявил Шакро. В настоящее время Шакро отбывает почти десятилетний срок за вымогательство. Неоднократно судимый вор в законе Калашов был арестован в 2008 году в Испании, признан виновным в отмывании преступных доходов и осужден. Выдачи Шакро Молодого добивалась Грузия, где он заочно осужден на 18 лет за убийство. Ранее в Москве задержали 48-летнего криминального авторитета Георгия Акоева, известного как Гия Свердловский, в момент задержания он находился в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе. Канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ 7 февраля 2022, 07:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Начало матча олимпийского женского хоккейного турнира между сборными России и Канады отложено, канадки отказались выходить на матч, сообщают информационные агентства. Игра должна была начаться в 07.10 мск. В пресс-службе сборной России ТАСС сообщили, что канадки отказываются выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Игра отложена на неопределенное время. Western Union решила отказаться от денежных переводов внутри России 7 февраля 2022, 02:57

С апреля Western Union перестанет осуществлять денежные переводы внутри России, сообщила компания в письме, направленном банкам-партнерам. Подлинность письма подтвердил источник РБК на платежном рынке. Представитель Western Union также подтвердил это. Отказ от переводов внутри России объясняется их низкой востребованностью. На этом рынке Western Union конкурирует с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей. Трансграничные переводы Western Union продолжит осуществлять в штатном режиме. В компании отказались сообщать объем переводов в России. С 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. рублей. С 31 марта перевод внутри России через Western Union будет невозможен, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. Переводы, оформленные до 31 марта, но которые еще не были получены, можно вернуть в отделениях «Почты России». В конце 2021 года сообщалось, что Центробанк решил взять под контроль все денежные переводы между россиянами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные. По версии источников, новая мера поможет в борьбе с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, которые принимает оплату на личные карты. Канадские хоккеистки вышли на матч со сборной России на Олимпиаде после часовой задержки 7 февраля 2022, 08:22

Женская сборная Канады по хоккею вышла на матч с командой России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине на час позже изначально запланированного времени старта игры. Изначально встреча должна была начаться в 12.10 по местному времени, однако канадская команда не вышла на площадку в указанные сроки, из-за чего игра была перенесена, передает РИА «Новости». Сборные России и Канады являются соперниками по группе A. Газета ВЗГЛЯД отмечает, что хоккеисты и судьи матча находятся на льду в медицинских масках. Как сообщает в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды. Канадки по ходу первого периода обыгрывают россиянок со счетом 2:0. До этой встречи в активе сборной Канады было шесть очков, у российской команды – три балла. Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. СМИ: Похороны станут госуслугой 7 февраля 2022, 10:39 Текст: Евгения Шестак

Депутаты в феврале планируют внести в Госдуму проект нового закона о похоронном деле в России, согласно которому похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства должны будут получать разрешение на свою деятельность, сообщили СМИ со ссылкой на источник. По данным газеты «Ведомости», законопроект предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, которая участвовала в работе над указанным документом, отказалась от подробных комментариев. По словам парламентария, инициатива находится на стадии доработки. В свою очередь зампредседателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что необходимость принятия обновленного закона о похоронном деле давно назрела. По словам депутата, среди задач нового закона – защита прав россиян, потерявших близких, «формирование ясного понятийного аппарата», применение достижений цифровизации применительно к отрасли, государственный надзор и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса и так далее. По словам источника в Думе, авторы законопроекта предлагают обязать юрлица и индивидуальных предпринимателей получать разрешение на похоронную деятельность. Выдавать такие разрешения будет уполномоченный орган субъекта Федерации в сфере похоронного дела (к примеру, ГБУ «Ритуал»). Заявки на получение разрешение будут подаваться через региональные порталы госуслуг. Получившие лицензию организации внесут в специальный реестр, где должны будут названы оказываемые ими услуги, а также их цена. Также, по словам источника газеты в нижней палате, планируется и создание специального списка недобросовестных ритуальных служб. В него попадут компании, у которых отзовут разрешение на соответствующие услуги. Согласно действующим сейчас законам, похоронные услуги могут оказывать только специализированные службы, созданные органами местного самоуправления. Однако, как отмечают разработчики законопроекта и участники рынка, на практике эту деятельность может выполнять любой желающий, так как четких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг нет. Упомянутый законопроект также предполагает создание специального реестра с информацией о всех кладбищах и местах захоронения, пишет издание. Авторы инициативы также предлагают расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы таким образом решить проблему брошенных могил. Ответственным, к примеру, могут сделать юрлицо, бывшее работодателем покойного, централизованную религиозную организацию или лицо, занимающееся содержанием государственного или муниципального кладбища. Ранее правительство рекомендовало регионам провести к 2026 году инвентаризацию кладбищ и разместить на порталах госуслуг созданные по ее итогам реестры мест захоронений.