В новом туре «Лиги Знаний» приняли участие 530 команд

Во втором туре всероссийской интеллектуальной онлайн-викторины общества «Знание» «Лига Знаний» приняли участие свыше 530 команд из 151 города России, сообщили организаторы мероприятия.

Участие приняли жители Барнаула, Владивостока, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Петербурга, Тамбова, Уфы, села Верх-Тарка Новосибирской области, села Чибит Республики Алтай, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Победителем второй отборочной игры стала команда «Попугай Беринга» из Уфы. В топ-20 участников игры также вошли команды из Барнаула, города Балаково Саратовской области, Казани, Москвы, Петербурга, Тамбова. Они примут участие в полуфинале, куда пройдут 100 лучших команд тура.

С 5 февраля в игру входит специальный тематический раунд – на этот раз он был посвящен Дню российской науки, который отмечают 8 февраля. В этом раунде команды отвечали на вопросы из научной сферы – об истории российской науки, открытиях и выдающихся российских ученых. Например, одним из вопросов был – что Михаил Ломоносов называл немым и сравнивал с пятым колесом. Ответ – твердый знак.

«Самым сложным вопросом «научного» раунда был вопрос, в котором необходимо было расположить ученых по годам получения ими Нобелевской премии», – сказал Андрей Кузнецов, капитан команды «Дерзкие училки» из Владивостока.

С ним согласен капитан команды «IQ как у хлебушка» Александр Попцов. Еще одним сложным вопросом он назвал вопрос из раунда «Хардкор», в котором на картинке с героями комиксов (где Железного Человека сбивают с ног мячом) был зашифрован термин из киноиндустрии «пасхалка».

Поделились впечатлениями от игры и новички «Лиги Знаний»: «В викторине «Лига Знаний» я участвую впервые. Тем не менее у меня был опыт игры в различные квизы. И «Лига Знаний» заметно отличается от них качественным подходом к организации игры: от уровня вопросов до формата взаимодействия с игроками. Большое удовольствие получаешь от участия в активности, которая не сделана на коленке, а на которой тебя ждут, готовы оперативно ответить на вопросы в техподдержке и в принципе создать условия для раскрытия интеллектуального потенциала участников», – прокомментировал капитан команды «Журавли Гиляровского» Виталий Сагитов из Москвы.

«Лига Знаний» проходит в формате квиз-чемпионата в течение целого года, в ходе каждого тура проходят четыре отборочные игры – в них можно участвовать онлайн по субботам каждые две недели. В полуфинал тура проходят 20 лидеров каждой отборочной игры и 20 лидеров рейтинга самых активных команд. В финале сразятся 50 лучших, а 10 лидеров финала встретятся в итоговом Гранд-финале, который состоится в Москве в конце сезона. Победители получат ценные призы: смартфоны, планшеты, умные колонки, а также путешествия по самым красивым уголкам России: на Алтай, Камчатку, Байкал, плато Путорана.

Участвовать в «Лиге Знаний» может любой гражданин России, достигший возраста 12 лет. Для этого нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте ligaznaniy.znanierussia.ru. Здесь же можно ознакомиться с расписанием игр сезона. Следующая отборочная игра состоится 19 февраля. Трансляция пройдет в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте.