Перечислены ключевые заслуги Байдена в расширении НАТО после развала СССР

Президент США Джо Байден всю свою политическую карьеру являлся одним из ярых сторонников расширения НАТО, особенно в 1990-х и в 2000-х годах.

В частности, в 1998 году Сенат США поддержал включение Венгрии, Польши и Чешской Республики в НАТО, на тот момент сенатор Джо Байден заявил, что это решение «обеспечит мир еще на 50 лет вперед», передает ТАСС.

За год до этого он отмечал, что США – европейская держава, которую интересуют «не только земли к западу от реки Одра, но и судьба 200 млн человек, проживающих в странах между Балтийским и Черным морями».

Отмечается, что будучи самым влиятельным демократом в комитете по международным делам, Байден указывал, что присоединение к альянсу бывших противников НАТО по холодной войне – это исправление «исторической несправедливости, навязанной полякам, чехам и венграм Иосифом Сталиным».

Газета Tampa Bay Times также писала, что именно «Байден взял на себя ведущую роль в противостоянии мнениям о том, что с распадом Советского Союза и окончанием холодной войны в 1991 году не было никакой реальной необходимости в дальнейшем укреплении НАТО».

Кроме того, в 2002 году сенатор Байден назвал потенциальный рост НАТО ключевым внешнеполитическим интересом для Вашингтона. В 2008 году, когда Байден занимал должность председателя сенатского комитета по международным делам, он отмечал, что именно его парламентская работа способствовала расширению Североатлантического альянса. В то время Байден поддерживал расширение НАТО на Балканах за счет Албании, Хорватии и Македонии.

Желание видеть в альянсе Украину Байден повторял во время личного визита в Киев в 2009 году. В 2016 году во время президентской кампании в США тема НАТО стала важным предметом обсуждения в контексте выборов. Байден заявлял о неизменной приверженности Соединенных Штатов соблюдению пятой статьи, которая рассматривает нападение на одного члена альянса как нападение на всех.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД