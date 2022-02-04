Посол России в Лондоне заявил о готовности Москвы ответить на санкции Британии

России есть чем ответить, если Великобритания введет новые санкции, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Если санкции пойдут действительно против крупных российских руководителей банков и других предприятий, я уверен, что у нас есть чем ответить. У нас есть интересы крупных банков и целого ряда подразделений финансовых организаций. Я недавно встречался с британскими бизнесменами, они бы этого очень и очень не хотели», – сказал Келин.

При этом посол напомнил, что у британской дипломатии длинная история, британских политиков он назвал серьезными и вдумчивыми людьми, которых нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».

Ранее первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Россия не верит британской дипломатии, потому что в последние годы она показала, что не имеет никакой ценности.

«Британская дипломатия очень сильная, она имеете вековые традиции. Я очень много работал в международных организациях, и я знаю, что, как правило, черновики документов, все наиболее приемлемые формулировки выходят из-под пера британских дипломатов», – отметил Келин.

Российский политик отметил интересные предложения, поступающие от дипломатов из Лондона.

«От них всегда бывали очень интересные предложения, поэтому недооценивать их нельзя, это люди серьезные, вдумчивые и, главное, очень целеустремлённые», – подчеркнул посол.

Позже Келин рассказал о желании Великобритании возобновить политический диалог с Россией. По его словам, состояние российско-британских отношений мало изменилось за последнее время, а позитивные тенденции наблюдаются в сфере экономики и гуманитарных связей.

«Однако до сих пор мы имели практически нулевые отношения на уровне политики и отношений с государственными инстанциями. Но сейчас я вижу, что у британской стороны есть определенное желание возобновить политический диалог», – сказал Келин.

Так, во второй половине февраля запланированы визиты глав МИД и минобороны Британии в Москву.

Ранее в Twitter глава МИД королевства Лиз Трасс написала, что у Лондона готов «самый жесткий санкционный режим» для России. Глава британской дипломатии не исключил конфискации собственности «российских олигархов» в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы.

Но при этом он отметил, что за два года товарооборот России и Британии вырос на 5 млрд долларов, составив в 2021 году 27 млрд долларов, а накопленные инвестиции составляют 30 млрд долларов.

В настоящее время Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года предоставляет правительству Великобритании юридическую базу для введения своих санкций и исполнения санкций ООН. Если говорить о санкциях в отношении России, то Британия может вводить их только в отношении тех, кто напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.