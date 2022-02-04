Кремль спросили о «трудностях» с посадкой самолета Путина в Пекине

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4 февраля, пятница | Последнее обновление — 14:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Объявлено об уходе Столтенберга с поста генсека НАТО
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Косоворотка Живаго, которую «донашивал» за ним Пол Атрейдес, абсолютно не воспринимается как нечто этническое, деревенское. Это элемент городского костюма, пусть и несколько необычный, уместный только в определенных ситуациях.
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Ученые XX века назвали допетровские русские города – живописными ландшафтными городами с пространственно-модульной планировкой. Именно к такой модели городов должно прийти человечество, если хочет выжить. Ну или хотя бы Россия.
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кремль спросили о «трудностях» с посадкой самолета Путина в Пекине
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Самолет президента России Владимира Путина «покачало» во время посадки в Пекине, соответствующее видео появилось в Сети, сообщают СМИ. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о каких-либо сложностях с посадкой.
В Сети появился ролик, на котором якобы запечатлено, как самолет Путина «покачало» во время захода на посадку в Пекине, передает «Царьград».
Видео вызвало споры среди пользователей. Многим показалось, что во время посадки самолет «махнул крылом».
При этом самолет сел успешно.
«Все хорошо», – сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию о «сложностях» при посадке, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу Путин прибыл в Китай. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня.
Также компания «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока. Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая.
После переговоров Владимир Путин планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Фигурист Кацалапов заявил о претензиях к американцам за поведение на льду
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, что выразил претензии американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью за их поведение на льду во время разминки перед ритм-танцем в командном турнире Олимпиады в Пекине.
Чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца в командном турнире получили 85,05 балла и уступили Мэдисон и Донохью (86,56). Сборная США лидирует в командном зачете с 20 очками, россияне идут вторыми (17).
«Не помню, что конкретно. Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Провокации? Не то чтобы провокации... Просто пять пар на льду на разминке – это достаточно много. И мы, все спортсмены, в раздевалке в танцах всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного на личное перешло», – передает РИА «Новости» слова российского спортсмена.
Кацалапов подтвердил, что претензии у него именно к Хаббелл и Донохью. «Да. На них накипело, потому что началось с утра. Но это все остается только на льду, вне него никаких проблем нет, они классные ребята. Просто это спортивный характер. Это этика такая на льду – мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить», – объяснил россиянин.
Ранее Кацалапов назвал случайностью свою ошибку в ритм-танце. «С таким хорошим настроением ехали... Да, была обидная такая ошибка. Это точно не волнение», – добавила Синицина.
Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Газпром и CNPC подписали договор на крупную поставку газа в Китай
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Компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год, говорится в сообщении российского холдинга.
«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»), – говорится в сообщении Газпрома на сайте холдинга.
«Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что Газпром является надежным поставщиком газа», – заявил глава газового холдинга Алексей Миллер.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Пекин заявил о подготовке нового контракта на крупную поставку газа в Китай.
В конце января Россия сообщила о переговорах по поставкам газа в Китай с Сахалина. Ранее Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Украинский фигурист Никитин заявил о готовности говорить на русском языке
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Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, готов общаться с представителями российских СМИ на русском языке.
Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел ответить по-английски на заданный вопрос на русском языке.
«Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорит на любом языке, на котором хочет. В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, адекватные ответы», – передает ТАСС слова Никитина.
Одним из тренеров украинского дуэта является россиянин Александр Жулин. «Он как постановщик, наш, можно сказать, второй тренер. Он нам помогает, когда есть вопросы. Конкретно эти программы поставил именно Александр Вячеславович и его штаб», – добавил фигурист.
Никитин рассказал, что постановкой программ их дуэт занимался в Москве: «Мы давно [в Москве] не были. Но на время постановки программы мы там были. [Приехать в Москву] достаточно сложно именно из-за антиковидных мер».
Ранее глава киевского отделения партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской выразил возмущение тем, что украинский олимпийский чемпион в лыжной акробатике Александр Абраменко на пьедестале обнимался с представителем российской сборной.
Путин заявил о планах снять ограничения по карантину для контактных лиц
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Власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Также президент добавил, что сейчас нет никаких планов вводить локдаун в России из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с омикроном, с новым штаммом, <...> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», – сказал глава государства.
Он отметил, что накануне он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, кабмин не планирует вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.
«Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения», – добавил Путин.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Ранее сообщалось, что в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном», который считается новой мутацией.
Россия и Китай выступили за демократию и против расширения НАТО
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.
Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
В совместном заявлении говорится, что «дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах».
«Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества», – отмечается в документе.
Россия и Китай «едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества». Они «исходят из того, что демократия – это способ участия граждан в управлении собственной страной в интересах повышения благосостояния населения и обеспечения принципа народовластия», демократия «реализуется во всех сферах общественной жизни и в рамках общенационального процесса, отражает интересы всего народа, его волю, гарантирует его права, удовлетворяет потребности и защищает его интересы».
При этом «демократия не строится по трафаретам», и «в зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства», а право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа.
«Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои «демократические стандарты», присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка», – говорится в тексте.
Стороны собираются активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь» в целях углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем в различных областях, повысить уровень взаимосвязанности между Азиатско-Тихоокеанским и Евразийским регионами.
Также Россия и Китай согласились последовательно углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики.
Указывается также, что «стороны намерены «развивать сотрудничество в рамках формата «Россия-Индия-Китай», а также укреплять взаимодействие на таких площадках, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны стран–членов АСЕАН и партнеров по диалогу».
Стороны выступили в поддержку и защиту многосторонней торговой системы, основанной на центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), принимают активное участие в реформе ВТО и выступают «против односторонних подходов и протекционизма».
Стороны выражают обеспокоенность «серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств».
Они выступают против «действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях».
Указывается, что Россия «подтверждает приверженность принципу «одного Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая» и «выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме».
Стороны также считают, что «отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность».
В связи с этим Россия и Китай выступают против расширения НАТО и призывают Альянс отказаться «от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств».
Также они выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность по негативному влиянию влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США, прилагают усилия «в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание».
Там также говорится, что Россия и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS. Такие шаги «противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения».
Подчеркивается, что ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и снижать роль ядерного оружия в политике.
Россия и Китай призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Кроме того, указывается, что военно-биологическая деятельность Штатов представляет угрозу России и Китаю.
Стороны подтверждают, что «Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем системы международного разоружения и ядерного нераспространения, важной частью послевоенной системы международной безопасности, играет незаменимую роль в обеспечении мира и развития на планете», потому международное сообщество «должно содействовать сбалансированной реализации трех опорных элементов Договора, совместными усилиями защищать авторитет, эффективность и универсальный характер этого документа».
Также стороны выступают против политизации проблемы происхождения новой коронавирусной инфекции и считают, что этот вопрос лежит в научной плоскости. Главы государств «положительно оценивают эффективное взаимодействие России и Китая в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам борьбы с пандемией (...), охраны жизни и здоровья населения». Они продолжат совместную работу в сфере разработки и производства вакцин и лекарств от COVID, а также усилят координацию по противоэпидемическим мерам в интересах надежной защиты здоровья, безопасности и порядка при осуществлении контактов между гражданами двух стран.
Россия приветствует совместную работу КНР и ВОЗ «по установлению источника возникновения новой коронавирусной инфекции и поддерживает подготовленный по линии Китай – ВОЗ совместный доклад по этому вопросу».
Отмечается, что денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности.
Вместе с тем китайская сторона заявила, что относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию гарантий безопасности в Европе.
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Кадыров назвал «доброй» встречу с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в повестке встречи с президентом России Владимиром Путиным были острые вопросы, которые требовалось обсудить лично.
Кадыров рассказал о встрече на видео, опубликованном министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.
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Глава Чечни заявил, что «вчера действительно состоялась встреча добрая, президент, как всегда, поддержал нас».
«Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента», – добавил он.
По поручению Путина в четверг планируется встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и министрами.
«Так дальше будем стараться решать острые вопросы», – отметил Кадыров.
Дудаев уточнил, что глава Чечни находится в рабочей командировке в Москве, откуда прислал видеосообщение. На видео Кадыров находится в Доме правительства России.
Ранее сообщалось, что Путин встретился с Кадыровым в Москве, глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в регионе. Политики затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, а также экономические проекты.
Позже в Сети появилось видео, которое Кадыров снял из Кремля.
Хоккеистки сборной России победили команду Швейцарии в первом матче на Олимпийских играх
Женская сборная России переиграла команду Швейцарии в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира.
Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу российской команды, передает РИА «Новости».
Россиянки 5 февраля сыграют против сборной США.
Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Путин прибыл в Китай
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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр – 2022, которая состоится в 15.00 по московскому времени.
Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Стали известны имена знаменосцев российской команды на открытии Олимпиады
На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине знаменосцами сборной России будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина, сообщает ОКР.
Церемония состоится 4 февраля в Пекине.
«Выбор очевидный, он не вызывал ни у кого сомнений», – заявил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков в Telegram-канале.
Шипачев является олимпийским чемпионом Олимпиады-2018 в Пхенчане. Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило российских спортсменов права выступать под флагом России. Также запрещено использовать национальный гимн, эмблему или символы. Россияне будут выступать в Пекине под флагом Олимпийского комитета России.
Звучать вместо российского гимна будет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Санкции действуют до 16 декабря 2022 года.
Губерниев назвал «ублюдком» украинского журналиста в Пекине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпийских играх в Пекине.
Инцидент произошел в пятницу в кафе для журналистов, расположенном в подтрибунном помещении стадиона «Птичье гнездо», где в пятницу пройдет церемония открытия Олимпиады.
«У тебя очень странное имя, чертов лузер. Простите, ваше имя – чертов лузер, фамилия – ублюдок. Окей, я Дмитрий, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Губерниева украинцу.
Позже Губерниев объяснил причину конфликта.
«Я случайно задел перегородку там, в помещении. Вот украинец и начал, абсолютная провокация», – рассказал комментатор.
Ранее украинский фигурист Максим Никитин заявил о готовности говорить на русском языке.
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры, в ходе которых запланировано обсудить широкий круг тем.
По итогам встречи с лидером КНР планируется принять пакет совместных документов, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин после переговоров планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр.
Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Ранее он сообщал, что отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.
Американский генерал назвал Путина «очень сильным лидером»
Генерал-лейтенант американских ВС в отставке Майкл Томас Флинн назвал президента России Владимира Путина очень сильным лидером, который не станет мириться с «бредом», который происходит в Европе, об этом он заявил в интервью Lindell TV.
Флинн с уважением отозвался о президенте России, он отметил, что Путин имеет огромный опыт управления.
«Он давно у власти. И он не собирается мириться с тем бредом, который наблюдает в Европе», – передает слова бывшего военного «Царьград».
Майкл Томас Флинн был директором Разведывательного управления министерства обороны, а также командовал подразделением по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки.
Ранее генерал уже говорил, что Путин – самый могущественный мировой лидер, а США и НАТО беспомощны перед ним.
Напомним, политолог Анатоль Ливен в статье в журнале The Nation рассказал, что СМИ на Западе выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков. Эксперт подчеркнул, что настоящий Путин на деле доказал свою осторожность и уравновешенность на мировой арене.
В Китае оценили предстоящий визит Путина на открытие Олимпиады
Ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине отражает уровень дружбы между лидерами двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам Ван И, ожидается, что в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин и Путин проведут первую за последние два года очную встречу и наметят планы по развитию российско-китайских отношений в постпандемийную эпоху.
«Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Роснефть и CNPC договорились о поставках нефти в Китай на 10 лет
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Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая.
«Соглашение № 3 о внесении изменений в Договор купли-продажи сырой нефти в целях обеспечения поставок на нефтеперерабатывающие заводы западной части Китая от 21 июня 2013 года между «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией», – следует из списка документов, принятых в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай.
В сообщении Роснефти уточняется, что в соглашении идет речь о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.
«Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах», – отмечается в сообщении российской компании.
Кроме того, в ходе визита был подписан меморандум в области низкоуглеродного развития, согласно которому будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов и развитии технологий улавливания и хранения CO2. Под меморандумом о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития подписи поставили глава Роснефти Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян.
«Роснефть и CNPC проработают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития, в частности: сокращение выбросов парниковых газов, в том числе метана, технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS). Стороны также рассмотрят и другие направления потенциального сотрудничества в области низкоуглеродного развития», – говорится в сообщении компании.
Ранее компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год.
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России
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Президент России Владимир Путин в четверг в третьем за неделю телефонном разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном обсудил вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В Кремле добавили, что лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза.
Кроме того, Путин указал Макрону на провокационные заявления и действия украинских властей, противоречащих Минским соглашениям. «Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями», – подчеркнули в Кремле.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов указал на сохранение возможности конструктивного, продуктивного диалога с США и НАТО по безопасности.
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В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Во вторник официальный представитель Госдепартамента США сообщал, что Соединенные Штаты якобы получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины. Однако Москва опровергла утверждение о передаче Вашингтону ответа на предложения по гарантиям безопасности.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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