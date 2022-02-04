В Кремле заявили о несоответствии «кровной мести» федеральным законам

Косачев ответил на обвинение Нуланд об утечке ответа США по гарантиям безопасности

«Своим «мы почти уверены» США снова перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд обвинила Москву в утечке конфиденциального документа США по гарантиям безопасности в испанскую газету El Pais.

«Я очень хорошо знаком с тем, как работает российская дипломатия. И когда наши дипломаты о чем-то договариваются с партнерами, они всегда эти договоренности выполняют. В данном случае мы получили четкую просьбу от американской стороны не предавать гласности эти документы, и у меня нет ни малейших сомнений в том, что Россия приняла эту просьбу к исполнению и не имеет никакого отношения к соответствующим инсинуациям», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Для меня история с пометками звучит довольно странно. Пусть американцы объясняют свою версию прежде, чем излагать ее публично. Тем более в коннотации «мы почти уверены», – полагает сенатор. – Это «почти» выдает американскую сторону с головой – на самом деле они ни в чем не уверены и лишь пытаются в очередной раз переложить ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».

В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.

«Да, в действительности наше изначальное предложение, которое российская сторона теперь предала огласке – оно вчера (в среду) появилось в [испанской газете] El Pais, – весьма конкретно затрагивает тему неделимости безопасности. Так что во втором письме [американской стороны] министру [иностранных дел России Сергею] Лаврову на это обратили внимание. И сделали акцент на том, чтобы сказать: давайте сядем за стол переговоров, давайте решим это посредством деэскалации, давайте решим это посредством дипломатии, давайте укрепим систему безопасности между нами. Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов, нам это не нужно. Нужно концентрировать внимание на подлинной злобе дня», – заявила дипломат.

На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».

При этом она утверждает, что Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.

«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.

«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.

«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.

Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч [военнослужащих] направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.

«Нам, – повторила Нуланд, – этого не нужно». «Нам нужно работать над ковидом, над [масштабной социально-экономической программой] Build Back Better, над миром и безопасностью, над неделимостью безопасности, как вы говорите», – добавила заместитель госсекретаря.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

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