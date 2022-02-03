Байдена заподозрили в неспособности спуститься со сцены без помощи жены

Кучерена вступился за обвиняемого в превышении полномочий инспектора ДПС из Петербурга

Инспектор ДПС имел полное право настойчиво требовать документы у девушки – оперуполномоченного уголовного розыска, а также произвести ее задержание на основании буйного поведения и отказа показывать удостоверение, заявил газете ВЗГЛЯД глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена, комментируя драку в отделе полиции в Петербурге.

В Санкт-Петербурге в отделе полиции сотрудник ГИБДД вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела из-за того, что девушка отказывалась предъявить служебное удостоверение, подтверждающее разрешение на ношение табельного оружия, которое потребовал инспектор. Также она не стеснялась в выражениях в адрес инспектора, после чего мужчина толкнул ее в грудь, повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В результате сотрудник полиции получила закрытый перелом левой плечевой кости. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Если говорить о девушке-оперуполномоченном, то это абсолютно неправильное поведение, не соответствующее требованиям сотрудника полиции. В данной ситуации она обязана была представиться, показать удостоверение, потому что сотрудник ДПС был в форме, и понятно, что он на службе. И этот сплошной мат со стороны девушки, толкание полицейского – это все абсолютно недопустимо, необходимо наказывать за такое поведение», – говорит Кучерена.

Отметим, что в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям». Однако адвокат предлагает не торопиться с решением уволить всех участников инцидента и предлагает дождаться оценки действий каждого сотрудника.

«Я знаю, что решение уже принято, но, к сожалению, это жесткая позиция Министерства внутренних дел, что за подобное поведение оставлять на службе в органах недопустимо. Но я бы для того, чтобы объективно разобраться, все равно изучил бы поступки каждого из них, чтобы у каждого было наказание именно за те действия, которые они совершили», – считает адвокат.

Судя по видеозаписи инцидента, эксперт видит, что инспектор ДПС абсолютно правильно себя ведет: настойчиво требует документы у девушки, которая представляется сотрудником. При этом удостоверение она представлять отказалась, хотя не является каким-то «особо секретным сотрудником».

«Если она ведет себя так с сотрудником ДПС, то, конечно же, возникает вопрос: а как же она могла себя вести тогда с гражданами в каких-то экстремальных ситуациях. Вот это вызывает тревогу», – делится Кучерена.

Он подчеркивает, что если действия инспектора ДПС были направлены на то, чтобы остановить, «мягко говоря, хулиганские действия», то он имел полное право провести задержание девушки – остановить ее, дабы избежать негативных последствий.

«Когда мы говорим о сотруднике полиции, то на него возлагается огромная ответственность, потому что ему государство вверяет достаточно широкие полномочия. И если сотрудник ведет себя неадекватно, сам нарушает закон, то это, безусловно, бросает тень на сотрудников полиции в целом. Отчасти я понимаю, что такие, мягко говоря, эксцессы, наверное, неизбежны, но главный вопрос – это ответственность руководителей территориальных органов МВД, где служат такие сотрудники полиции, за поведение своих подчиненных», – рассуждает специалист.

Более того, он считает, то эта история увольнениями не закончится, будет дальнейшее разбирательство. Следственный комитет даст правовую оценку каждому из сотрудников полиции. «По линии Общественного совета при МВД РФ я уже взял эту ситуацию на контроль, мы посмотрим, как дальше будет все развиваться. Наша задача, чтобы все вопросы и процессы, которые связаны с дисциплинарными взысканиями, наказаниями, были справедливыми и честными. И обязательно должна быть неотвратимость наказания за действие и поведение конкретного сотрудника полиции», – заключил Кучерена.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД разъяснил, что в каждом отделении полиции существует индивидуальный порядок по предъявлению удостоверений. Однако в драке, по его мнению, виноваты обе стороны.