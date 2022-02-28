Госдеп призвал граждан США воздержаться от поездок в Россию

Госдепартамент призвал граждан США воздержаться от поездок в Россию из-за событий на Украине, угрозы терроризма и ограниченности авиасообщения с внешним миром.

Кроме того, американцам, которые уже находятся в России, предложено задуматься о немедленном отъезде, пока для этого сохраняются транспортные возможности, сообщает РИА «Новости».

«Не ездите в Россию из-за неспровоцированной и неоправданной атаки российских вооруженных сил на Украине, возможности преследования граждан США со стороны сотрудников российских правительственных структур безопасности, ограниченной возможности посольства оказывать содействие гражданам США в России, COVID-19 и сопутствующих ограничений на въезд, терроризма, ограниченных полетов в Россию и из нее, произвольного применения местного законодательства», – говорится в рекомендации.

Госдепартамент напомнил, что ранее в понедельник был разрешен добровольный отъезд членов семей дипломатов, работающих в России, и неосновного персонала.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.