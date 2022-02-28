США запретили американцам все операции с ЦБ и Минфином России

Все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России запрещены гражданам США, это «обездвижит» любые активы Центробанка, говорится в заявлении министерства финансов США.

«Сегодня офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США запретил гражданам США проводить операции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ и министерством финансов РФ», – говорится в заявлении на сайте американского минфина, передает РИА «Новости».

Отмечается, что эта мера «обездвиживает» любые активы ЦБ РФ, находящиеся в США или у граждан США, где бы они ни находились.

По словам представителя Белого дома, санкции, которые вводятся против Центрального банка и Фонда национального благосостояния России, лишают их доступа к активам в США или номинированным в американских долларах.

«Они не смогут получить доступ к активам, которые или в США, или в американских долларах... Если у американского финансового института есть активы российского Центрального банка, они ничего с ними сделать не смогут. Они застряли в этом институте. Если институт за пределами США располагает долларами российского Центробанка, они ничего с ними сделать не смогут. Эти средства обездвижены», – отметили в Белом доме.

Уточняется, что после того, как западные страны в субботу объявили о намерении ввести санкции против ЦБ РФ, тот пытается вернуть активы «назад в Россию или переместить их в «безопасные гавани» с тем, чтобы использовать их для поддержки своей экономики и валюты.

«Сегодняшнее объявление о запрете транзакций с Центробанком и национальным фондом благосостояния существенно ограничит их в возможностях это делать и перекроет доступ к активам на сотни миллиардов долларов», – говорится в заявлении минфина США.

Между тем, США исключили некоторые транзакции, связанные с энергоносителями из-под действия американских санкций против России.

«Минфин издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергосекторе», – заявили в Белом доме.

Отмечается, что США и союзники продолжат работать, чтобы уменьшить эффект от влияния санкций на собственные экономики.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала санкции США против РФПИ.

До этого главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ.

Газета ВЗГЛЯД писала, как скажутся новые санкции на россиянах, не связанных с международным бизнесом, и как России ответить на очередной выпад Запада.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД