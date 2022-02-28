Эксперт спрогнозировал отток российской аудитории из Facebook

«Когда Facebook стал блокировать материалы наших СМИ, мы не стали блокировать его в ответ, а применили достаточно мягкие меры – замедление. Это абсолютно оправданно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов, комментируя отток российской аудитории из Facebook после замедления его трафика Роскомнадзором.

«Поведение Facebook и компании Meta Platforms Inc. в целом всегда отличалось нежеланием следовать российским законам и простой этике. У нас всегда был повод посмотреть, как Facebook работает с цензурой, и всегда было ощущение, что это необъективная платформа», – заявил замглавы думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

По его мнению, Facebook – «достаточно ангажированная площадка», в предвзятой позиции которой немалую роль играет происхождение: соцсеть сделана в США. «Заметьте, когда она стала блокировать материалы наших СМИ, мы не стали блокировать ее в ответ, а применили достаточно мягкие меры – замедление. Это абсолютно оправданно», – считает парламентарий.

«Мы целый ряд таких механизмов закрепили в законодательстве, чтобы Роскомнадзору, как официально уполномоченному органу исполнительной власти, ответственному за цифровой сегмент рынка, было чем отвечать и как реагировать на ту или иную предвзятость и неэтичное, а где-то, может, даже противозаконное поведение IT-гигантов», – отметил он.

«Понятно, что нормальные люди не хотят, чтобы соцсеть, которой они пользуются, работала плохо, медленно. Поэтому после замедления Facebook часть российской аудитории будет уходить на другие площадки, например, во «ВКонтакте». Либо в иные соцсети, которые просто больше подходят с точки зрения этики», – добавил собеседник.

Кирьянов обратил внимание, что меры Роскомнадзора не только юридически, но и морально обоснованы. «Мы же не можем допустить проявления цензуры, навязывания определенной точки зрения, попадания фейков в информационное поле, блокировок по надуманным и политическим причинам», – указал законодатель.

«Здесь с точки зрения морально-этических норм Роскомнадзор абсолютно адекватен. Роскомнадзор – это официальный инструмент, который действует в рамках законодательства РФ, принимаемого депутатами, советующимися с общественностью и экспертами. В плане оформления законов мы сделали возможным, чтобы официальные органы принимали правильные и четкие решения», – подытожил он.

Ранее РКН частично ограничил доступ к соцсети Facebook из-за блокировки ряда российских СМИ. Частичное ограничение доступа представляет собой замедление трафика, пояснили в ведомстве. Так Роскомнадзор ответил на игнорирование его требований: на прошлой неделе интернет-компания Meta Platforms (в нее входит FB) отказалась разблокировать подвергшиеся цензуре материалы ряда СМИ, которые освещали события на Украине. Более того, глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что социальная сеть в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе.



Кроме того, в понедельник Роскомнадзор потребовал от компании Google ограничить доступ к недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads. «Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины», – говорится в сообщении ведомства.

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