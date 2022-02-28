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В Кремле анонсировали совещание Путина по экономическим вопросам
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Президент Владимир Путин проведет в понедельник совещание по экономике с участием представителей правительства, Центробанка и администрации президента, также у него запланирован международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня [президент] будет заниматься вопросами экономики. Экономическая реальность существенно изменилась, поэтому сегодня в Кремль к президенту будут приглашены [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин, [первый вице-премьер Андрей] Белоусов, [глава Минфина Антон] Силуанов, [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина, [глава Сбербанка Герман] Греф, возможно, другие представители администрации президента, чтобы поговорить об экономических делах», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, такое совещание запланировано на середину дня. «Посмотрим, какая часть будет открытая», – отметил пресс-секретарь.
Кроме того, у Путина в начале половины дня запланирован международный телефонный разговор. В остальном в графике президента – контакты непубличного характера, глава государства работает в Кремле. «График весьма и весьма интенсивный», – подчеркнул Песков.
Он также указал, что и в воскресенье у президента было много рабочих встреч, совещаний непубличного характера.
Ранее стало известно, что Минфин подготовил предложение о проведении более масштабной амнистии капитала, чем это происходило в прошлые годы.
Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило ряд экономических мер.
Путин перевел российские силы сдерживания в особый режим
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Президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
«Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства», – сказал Путин на совещании с главой МО РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает РИА «Новости».
Он также указал, что Запад предпринимает не только недружественные действия в экономике: высшие должностные лица НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.
«Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», – сказал Путин.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
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Путин сообщил о готовности к переговорам с Украиной
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Россия готова вести переговоры с Киевом на высоком уровне, заявил глава российского государства Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.
«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», – передает слова Путина РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.
«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», – сказал он.
В делегацию войдут представители Минобороны, МИДа, а также администрации президента.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – передает его слова ТАСС.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский врет, заявляя о готовности обсуждать нейтральный статус страны.
Политолог и публицист Владимир Корнилов сказал газете ВЗГЛЯД, что «договариваться о нейтральном статусе Украины можно было неделю назад, а сейчас единственный вариант для Киева – пойти на более жесткие условия России».
В США предсказали «унизительный удар» России по Западу
Американские СМИ напомнили, что «Путин никогда не проигрывал войны» и предсказали «унизительный удар» России по Западу.
Издание Newsweek опубликовало статью о ситуации на Украине с заголовком «Путин никогда не проигрывал войны. Вот как он победит на Украине». Издание ожидает «падения Киева», после которого должно начаться политическое урегулирование и утверждение на Украине дружественного России правительства. После возможных переговоров с Украиной Россия сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу. При этом со ссылкой на разведку США утверждается, что в течение ближайших дней в Киеве может быть сформировано новое правительство, передает РИА «Новости».
Newsweek подчеркивает, что теперь Украина точно никогда не станет участником НАТО. Кроме того, события на Украине станут предупреждением для всех постсоветских стран. По версии издания, США снова «втянуты» в Восточную Европу, где на протяжении веков было пролито «много крови», а Путин привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. Россия же демонстрирует военную мощь и подтверждающей свой статус великой державы. Как отмечает Newsweek, неизвестно, сильно ли повлияют на нее санкции, потому что Путин считает, что сделал страну «защищенной от санкций».
Издание пишет, что после СССР, хаоса и предательства Запада Путин якобы хочет отомстить за плохое обращение с Россией и сформировать «новую Российскую империю». При этом, по версии Newsweek, президент России рассчитывал углубить «трещины» в НАТО, но альянс стала более сплоченным.
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Если события будут развиваться так, как сейчас ожидают военные аналитики, конфликт относительно быстро закончится урегулированием путем переговоров, в результате чего Россия может получить часть территории, а в Киеве установится новая дружественная России власть. Для Путина ситуация с Украиной, скорее всего, станет финальной точкой в его стремлении восстановить «империю», а если это не произойдет, то может начаться «перестрелка» между двумя ядерными державами – Россией и США, заключило издание.
Песков: Киев предложил провести переговоры с Россией в Варшаве, но затем ушел со связи
Украинская сторона предложила российской стороне провести переговоры по урегулированию конфликта вместо Минска в Варшаве, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Помощник главы отметил, что после озвученного предложения Киев на связь больше не выходит.
«После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи, взяли паузу», – сообщил журналистам представитель Кремля, передает ТАСС.
Путин согласился на переговоры с Киевом о нейтральном статусе Украины, но украинская сторона взяла паузу, подчеркнул Песков.
«Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», – сказал Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что в ходе обращения украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Позже от него поступило предложение Путину сесть за стол переговоров.
СМИ: Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил президента России Владимира Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщили турецкие СМИ.
«На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация на Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир. «В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации», – цитирует президента Турции телеканал TGRT Haber.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.
В посольстве России в Турции заявили, что не получали никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей.
До этого в Киеве потребовали от Анкары закрыть черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.
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США и ЕС ввели санкции против Путина
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США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина.
Минфин США сообщил, что Вашингтон «в координации с союзниками и партнерами продолжил давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину». США «ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», передает ТАСС.
ЕС включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и других представителей российской власти. Соответствующие нормативные акты опубликованы в Официальном журнале ЕС. Всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии.
Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. В частности, в черный список попали «Сухой», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», Калашников, «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш».
Евросоюз запрещает поставки товаров в Россию для использования в авиационной или космической промышленности, а также поставки товаров и технологий для нефтепереработки. ЕС запрещает принимать депозиты от российских граждан свыше 100 тыс. евро, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
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Британия ввела санкции против Путина и Лаврова
Санкции вводятся в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, следует из обновленного санкционного списка Великобритании.
Как сообщают британские власти, санкции предполагают заморозку счетов, если таковые есть, передает ТАСС.
Лондон сообщает, что против Путина санкции вводятся, поскольку он отвечает за политику правительства России и за вооруженные силы страны, «а в феврале 2022 года дал приказ войскам начать вторжение на Украину». Лавров же, говорится в заявлении британских властей, является одним из ключевых лиц, принимающих решения в России. Поэтому министр «вовлечен в дестабилизацию и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины». При этом въезд в Великобританию им не запрещен, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции против Путина и Лаврова – это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада. Она также заявила: «Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».
В канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО заявили, что Великобритания очень скоро введет санкции против Путина и Лаврова из-за ситуации на Украине. Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.
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СМИ: ЕС согласовал санкции против Путина и Лаврова
Евросоюз согласовал персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, сообщил немецкий телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на источники в ЕС.
Телеканал уточняет, что речь идет о заморозке активов. Главы МИД ЕС примут формальное решение в пятницу, однако СМИ утверждает, что «ЕС на это уже согласился», передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе.
Страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, Москва подготовила ответный пакет санкций против стран Запада, которые ввели рестрикции в отношении России в связи с военной операцией на Украине.
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Псаки анонсировала санкции США против Путина и Лаврова
США введут санкции в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что Вашингтон присоединятся к санкциям ЕС «и введет санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности». Псаки «полагает», что «запрет на поездки» станет «частью американских санкций». По ее словам, подробности будут опубликованы позднее в пятницу, передает РИА «Новости».
Отношения России и США сейчас не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, заявила Джен Псаки. Однако США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией, несмотря на разногласия. По ее словам, разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина в данный момент не кажется Вашингтону своевременным.
США не исключают возможности введения санкций против энергетического сектора России. При этом она подчеркнула, что война с Россией не в интересах США. Псаки заявила, что США готовы в случае необходимости принять у себя беженцев с Украины и поддерживают контакт со своими партнерами в Европе по данному вопросу.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции против Путина и Лаврова – это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада. Она также заявила: «Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова. Как сообщают британские власти, санкции предполагают заморозку счетов, если таковые есть. При этом въезд в Великобританию Путину и Лаврову не запрещен. В ЕС в санкционный список также решили включить Лаврова и Путина.
Путин отметил героизм бойцов Сил спецопераций России в ходе операции по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь Дня Сил специальных операций. Глава государства отметил героическое выполнение ими воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
«Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что Силы специальных операций всегда с честью выполняют воинский долг по защите страны и граждан.
«Вы не раз на деле доказывали, что готовы в любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи и всегда с честью выполняете воинский долг по защите родной страны и наших граждан, по обеспечению национальных интересов России», – заявил президент.
Профессиональный праздник Сил специальных операций отмечается 27 февраля.
Канцлер Австрии заявил о решении ЕС внести Путина и Лаврова в санкционный список
Евросоюз договорился о внесении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в санкционный список из-за военной операции на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Важным пунктом дискуссии на саммите Евросоюза был вопрос, как мы можем взять во внимание тех, кто символически несет ответственность за происходящее сейчас, за то, что в обеих руках несут оружие и не готовы вести диалог. Речь о министре иностранных дел Лаврове и президенте Путине. Мы были едины в том, что они будут включены в санкционный список. Их активы будут ограничены, но их передвижение – нет, поскольку это было бы нецелесообразно, если мы хотим дать шанс переговорам», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также подтвердила, что Путин и Лавров будут внесены в санкционные списки Евросоюза.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.
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В новый черный список Евросоюза попали 26 россиян
В новом черном списке Евросоюза оказались 26 россиян, его одобрил 25 февраля Совет ЕС, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания глав МИД.
«26 человек, которые не являются членами Госдумы и правительства, но которые поддерживают правительство. Они извлекают выгоду из событий на Украине», – передает его слова ТАСС.
Боррель не исключил, что в ближайшее время будет обсуждаться отключение России от SWIFT.
«Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки», - сказал он, добавив, что в санкционный список решили включить главу российского МИД Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина.
Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.
Премьер Израиля предложил Путину сотрудничать по Украине
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе разговора Путин проинформировал Беннета «о ходе специальной военной операции по защите Донбасса».
«Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью», – говорится в сообщении.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
В Кремле заявили о получении Путиным информации о спецоперации на Украине онлайн
Президент Владимир Путин как верховный главнокомандующий получает всю информацию о специальной военной операции по демилитаризации Украины в режиме онлайн, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, отвечая на вопрос, на каком этапе руководство спецоперацией осуществляется верховным главнокомандующим, что «Путин является верховным главнокомандующим», и «верховный главнокомандующий в ходе выполнения специальных операций получает в режиме онлайн доклады от военных», передает РИА «Новости».
Он также отметил, что Путин слышит мнения российских граждан по ситуации на Украине, он «понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам.
Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что «спецоперация ВС России против украинских силовиков развивается достаточно успешно, все задачи реализуются в высоком темпе».
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Путин поздравил Татьяну Догилеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Татьяну Догилеву с 65-летием, отметив, что она создала богатейшую галерею разноплановых, запоминающихся работ, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Уважаемая Татьяна Анатольевна! Поздравляю Вас с Днем рождения. Талантливая, самобытная актриса, Вы создали богатейшую галерею разноплановых, но неизменно интересных, запоминающихся работ. Яркий творческий темперамент и профессиональное мастерство снискали Вам признание и искреннюю любовь зрителей», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.
Президент пожелал артистке здоровья и новых успехов.
Актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России Татьяна Анатольевна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в Москве.
Широко известна в качестве киноактрисы, к числу ее киноролей относятся: Света в лирической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота» по одноименной пьесе Леонида Зорина (1982), Надежда в фильме Владимира Бортко «Блондинка за углом» (1984), Лида в мелодраме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987), Катя в драме Владимира Бортко «Афганский излом» (1991, СССР-Италия) и др. Снималась в фильмах и сериалах: «Василий и Василиса» по рассказу Валентина Распутина (1981, режиссер Ирина Поплавская), «Вокзал для двоих» (1982, Эльдар Рязанов), «Прохиндиада, или Бег на месте» (1984, Виктор Трегубович), «Стрелец неприкаянный» (1993, Георгий Шенгелия), «Привет, дуралеи!» (1996, Эльдар Рязанов), «Участок» (2003, Александр Баранов), «118 секунд, до… и после» (2014, Людмила Гладунко и Борис Токарев) и др. В общей сложности исполнила около ста ролей в различных фильмах и сериалах.