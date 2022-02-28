В Кремле анонсировали совещание Путина по экономическим вопросам

Президент Владимир Путин проведет в понедельник совещание по экономике с участием представителей правительства, Центробанка и администрации президента, также у него запланирован международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня [президент] будет заниматься вопросами экономики. Экономическая реальность существенно изменилась, поэтому сегодня в Кремль к президенту будут приглашены [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин, [первый вице-премьер Андрей] Белоусов, [глава Минфина Антон] Силуанов, [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина, [глава Сбербанка Герман] Греф, возможно, другие представители администрации президента, чтобы поговорить об экономических делах», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, такое совещание запланировано на середину дня. «Посмотрим, какая часть будет открытая», – отметил пресс-секретарь.

Кроме того, у Путина в начале половины дня запланирован международный телефонный разговор. В остальном в графике президента – контакты непубличного характера, глава государства работает в Кремле. «График весьма и весьма интенсивный», – подчеркнул Песков.

Он также указал, что и в воскресенье у президента было много рабочих встреч, совещаний непубличного характера.

Ранее стало известно, что Минфин подготовил предложение о проведении более масштабной амнистии капитала, чем это происходило в прошлые годы.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило ряд экономических мер.