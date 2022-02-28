В Финансовом университете рассказали о выигрыше банков от послаблений заемщикам

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов рассказал об эффекте, который предложенные Центробанком послабления попавшим под санкции Запада заемщикам окажут на банковскую систему России.

По словам Бадалова, новые послабления должникам банков, как ни странно, в нынешних условиях пойдут кредитным организациям только на пользу, передает «Ридус».

«Банковское регулирование достаточно своеобразно. Если у заемщика банка возникают трудности – он не может погасить долг или у него другие проблемы, то для кредитора это чревато тем, что он должен создавать дополнительные резервы. Соответственно, ограничивать возможности своего капитала и подпадать под двойную нагрузку: ты не можешь получить деньги и вынужден отвлекать из своего капитала ресурсы», – заметил Бадалов.

По мнению Лазаря Бадалова, меры, предложенные 28 февраля Банком России, как раз позволят банкам меньше ресурсов из капитала отвлекать на заемщиков, оказавшихся под международными санкциями. Впрочем, доцент Финансового университета затруднился оценить примерное число организаций, охваченных новыми послаблениями, так как список санкций против РФ все расширяется.

«Сейчас уже проще сказать, кто остался не под санкциями», – добавил Бадалов.

Он отметил, что для российской экономики в таких мерах нет ничего нового и экстраординарного: Центробанк уже прибегал к ним после введения санкций, вызванных присоединением Крыма, в 2014 году.

Напомним, ЦБ России рекомендовал банкам реструктурировать долги, не назначать пени и штрафы и не увеличивать резервы по кредитам, если финансовое положение их заемщиков ухудшилось из-за западных санкций.

Под действие ограничительных мер попал и сам Центробанк: теперь любая страна – член Европейского союза, планирующая сотрудничество с Банком России или организациями, действующими от его имени, должна в обязательном порядке проинформировать о своем решении партнеров по ЕС.