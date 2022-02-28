Премьер Болгарии потребовал отставки главы Минобороны из-за оценки действий России

Ресторан в Германии поплатился за отказ обслуживать россиян

Администрация одного из ресторанов в земле Баден-Вюртемберг в ФРГ объявила посетителям о нежелании обслуживать граждан России, объяснив такое решение событиями на Украине; читатели подвергли резкой критике такую «политику», после чего у ресторана упал рейтинг в рекомендательном сервисе.

По имеющимся у портала сведениям, на сайте ресторана было написано, что посетители с российским паспортом «не приветствуются». При этом якобы администратору понятно, что так называемые «нормальные» российские граждане не несут ответственности за действия властей РФ, но «настало время подать сигнал» касательно событий на Украине. Как сообщил портал, ограничение входа для россиян администрация объяснила вкладом в то, чтобы «дети смогли расти в свободной Европе», передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, многие пользователи подвергли резкой критике такую «политику» ресторана, после чего еще в ночь на воскресенье ресторан удалил запись с сайта и заменил на другую. Якобы не приветствуются те посетители, которые «поддерживают агрессивную войну» на Украине.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Позже главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.