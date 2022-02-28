Украинцы сообщили о попытках спецслужб использовать их для диверсий в России

Граждане Украины обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников для диверсий в России, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Подмосковью.

«Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности», – передает РИА «Новости» сообщение ведомтсва.

УФСБ по Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которых могут использовать спецслужбы Украины для ведения деятельности против безопасности России.

Подчеркивается, что передача или сбор по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности России образуют состав преступления по статье «Шпионаж» и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет. Добавляется, что лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение указанного преступления, если «оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ».

«С учетом изложенного УФСБ России по городу Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности России. Напоминаем, только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности позволит избежать уголовной ответственности», – сказали в спецслужбе.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Калужской области.