В СПЧ дали совет насчет фейков по ситуации на Украине

Член Совета по правам человека при президенте России, президент компаний «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов призвал в ходе острых событий опираться на информацию из вызывающих доверие источников.

«Все это естественно, ожидаемо (еще же Google и Apple буду стараться что-то выключать) и должно стать хорошей встряской, что для нас это враждебная цифровая среда. И полагаться на нее в донесении информации до населения сейчас недопустимо. Они могут не только блокировать, но и подменять контент», – цитирует Ашманова Telegram-канал СПЧ.

По его словам, существуют «хорошие средства» для противостояния атакам.

Фейковая информация по ситуации на Украине напоминает события 2014 года «по градусу озлобления», сказал Ашманов.

«Кстати, российская операция на Украине уже дала в цифровой сфере интересный эффект: количество мошеннических звонков в Россию с территории Украины сократилось в разы», – указал член СПЧ.

«В целом, когда происходят такие острые события, нельзя формировать собственное мнение на их счет в первые часы. Надо получать информацию из вызывающих доверие источников и ждать день-два, поскольку могут последовать и опровержения, и новые повороты. А не подсаживаться на них и будоражиться. Здесь необходима ментальная гигиена», – заключил он.