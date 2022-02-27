ЛНР заявила об обстреле Ровеньков со стороны украинских войск из ТРК «Точка-У»

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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Политический театр на Украине должен быть закрыт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина. Подробности...
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Ну что, сынку, помогли тебе твои янки?

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути. Подробности...
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Буферные страны должны четко держать нейтралитет

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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В Париже услышали Путина

Обсуждение: 10 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    Видео

    дерзкие подвиги


    Как простой матрос стал национальным героем России

    невиданное событие


    Пример Украины приводит Грузию в чувство

    подготовка диверсий


    Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

    финансовая система


    Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

    избавление от нацистов


    Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?

    ЛНР заявила об обстреле Ровеньков со стороны украинских войск из ТРК «Точка-У»

    27 февраля 2022, 07:39

    Текст: Антон Антонов

    Пожар в Ровеньках произошел после применения войсками Украины тактических ракетных комплексов «Точка-У», сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

    Народная милиция ЛНР заявила, что «украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки», передает РИА «Новости».

    Порядка 200 тонн дизельного топлива загорелись в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках, также были повреждены трубы в населенных пунктах Кировск и Первомайск при обстрелах со стороны украинских военных. Всего украинские войска обстреляли ЛНР 10 раз, огонь велся по восьми населенных пунктам.

    Напомним, в Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, позднее прогремел второй взрыв.

    На ваш взгляд

     
    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  137 комментариев


    Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе

    26 февраля 2022, 21:57

    Текст: Вера Басилая

    Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «

    отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.

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    Для сдавшихся украинских силовиков создали гуманитарный коридор
    		   26 февраля 2022, 10:21
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Народна милиция ДНР сообщила, что создала гуманитарный коридор для сложивших оружие военнослужащих ВС Украины из зоны боевых действий, им потребуется питание и медицинская помощь, сообщил заместитель главы республиканского оборонного ведомства Эдуард Басурин.

    По словам Басурина, он призвал солдат сохранить свою жизнь, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях.

    «Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов», – передает его слова ТАСС.  

    Утром 17 февраля в ДНР обострилась ситуация, начались обстрелы со стороны украинских силовиков.

    Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. 24 февраля президент России сообщил, что начинает спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских городов. 

    Коментарии (58)
    Силы ПВО ДНР перехватили ракеты ТРК «Точка-У»

    26 февраля 2022, 08:26

    Текст: Наталья Ануфриева

    Силы ПВО ДНР перехватили в субботу утром две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР, они не сработали, ряд зданий получили повреждения, следует из заявления Штаба территориальной обороны ДНР.

    В заявлении говорится, что утром в субботу «силы ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР», ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали, «в результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки», множественные повреждения из-за обломков «получили прилегающие домохозяйства», передает РИА «Новости».

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».

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    Коментарии (21)
    Басурин: Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена

    26 февраля 2022, 14:13

    Текст: Александра Юдина

    Эшелонированная оборона, созданная в Донбассе украинскими военными, практически пройдена, заявил в эфире телеканала «Россия-1» заместитель главы народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

    «Эшелонированную оборону, которая была создана [ВСУ], мы практически прошли. Поэтому мы начинаем усиливать натиск и скорость передвижения», – передает ТАСС его слова.

    Ранее Басурин сообщил, что ВС Украины нанесли большое число ударов по социальным объектам, без света и воды находятся множество жителей ДНР.

    Напомним, украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.

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    Басурин сообщил о переходе под контроль ДНР двух населенных пунктов на юге Донецкой области

    26 февраля 2022, 10:14

    Текст: Наталья Ануфриева

    Два населенных пункта на юге Донецкой области перешли под контроль подразделений Донецкой народной республики (ДНР), сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

    Басурин сообщил, что «наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своем пути активного сопротивления», передает РИА «Новости».

    «На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», – заявил он.

    Также «военнослужащие батальона морской пехоты (...) желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки».

    Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск.

    Атакам ВСУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, повреждено 51 жилое домостроение на Донецком и Горловском направлениях.

    Также стало известно, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем. Группировка войск ЛНР «продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино», а «соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».

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    Коментарии (0)
    Взрывы прогремели в Ровеньках в ЛНР

    26 февраля 2022, 22:16

    Текст: Антон Антонов

    В Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, позднее прогремел второй взрыв, сообщили представитель властей ЛНР, а также местные жители.

    Представитель властей ЛНР сообщил, что причины взрыва устанавливаются, это могла быть «ракетная атака по нефтебазе», передает РИА «Новости».

    Позднее местные жители сообщили о втором взрыве, передает «Луганский информационный центр».

    Сообщается, что произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива.

    Напомним, в жилой дом рядом с центром Донецка попал снаряд. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе.

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    Пушилин: Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается тяжелой

    26 февраля 2022, 13:01

    Текст: Александра Юдина

    Вооруженные силы Украины держат эшелонированную оборону в Донбассе, обстановка на линии соприкосновения остается тяжелой, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала РБК.

    «Обстановка на линии соприкосновения остается сложной, напряженной, в виду того, что наши подразделения вынуждены, продвигаясь, в рамках контрнаступления преодолевает ту эшелонированную оборону, которая выстраивалась годами Вооруженными силами Украины, и, конечно, это не везде просто», – передает ТАСС его слова.

    По словам Пушилина, «что касается продвижения, есть определенные успехи по южному направлению», а также в сторону Мариуполя.

    Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

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    Украинские войска за сутки выпустили четыре ракеты «Точка-У» по территории ДНР

    26 февраля 2022, 12:37

    Текст: Наталья Ануфриева

    Украинские войска за сутки выпустили четыре управляемых ракеты «Точка-У» по территории ДНР, все ракеты сбиты ПВО, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Представительство сообщило в Telegram, что «за сутки по территории ДНР выпущены уже четыре ракеты «Точка-У», целью двух из которых была действующая нефтебаза, неоднократно атакованная ВФУ».

    Как отмечается, все ракеты были сбиты ПВО.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО ДНР перехватили в субботу утром две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР, они не сработали, ряд зданий получили повреждения.

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    Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

    26 февраля 2022, 15:01

    Текст: Кристина Цыцура

    Журналисты «Известий» попали под обстрел рядом с городом Счастье в Донбассе, они не пострадали, им удалось укрыться в безопасное место, сообщает Telegram-канал издания.

    «Журналисты «Известий» попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали. Они успели укрыться в безопасном месте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее представитель народной милиции республики Эдуард Басурин сообщил, что населенные пункты Викторовка и Богдановка взяты под контроль ДНР. Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».

    Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.

    Коментарии (0)
    ВСУ посредством залпового огня обстреляли два населенных пункта в ЛНР

    26 февраля 2022, 13:16

    Текст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы обстреляли из реактивной системы залпового огня населенные пункты Старобельск и Лисичанск в Луганской народной республике, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

    Украинские националисты продолжают террор мирного населения. Мы постоянно получаем информацию о преступлениях киевских националистов. Сегодня, как и населенный пункт Старобельск, подвергся обстрелу из РСЗО населенный пункт Лисичанск», – передает ТАСС его слова.

    На данный момент уточняется информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

    Также Путин на встрече с представителями российских деловых кругов заявил, что специальная военная операция в Донбассе является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе.

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    Президент Киргизии в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине

    26 февраля 2022, 12:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия России по защите Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В ходе состоявшегося по инициативе киргизской стороны телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым обсуждено развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Жапаров заявил об ответственности Киева за срыв минских договоренностей, а также «выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса».

    Путин поблагодарил президента Киргизии за принципиальную солидарную позицию.

    «Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества», – добавили в пресс-службе.

    Ранее Турция воздержалась от голосования по приостановке прав России в Совете Европы.

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    СК возбудил дела по фактам гибели мирных жителей в Донбассе

    26 февраля 2022, 17:25

    Текст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе, сообщили в ведомстве.

    «По имевшимся по состоянию на вчерашний день сведениям, сотрудниками ГСУ СК России уже возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», – говорится в сообщении СК.

    В ведомстве пояснили, что речь идет о гибели в Горловке учителей школы, а также гибели мирных жителей в Кировске. По данным СМИ, всего погибли семь человек.

    Напомним, двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой народной республике.

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    Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

    26 февраля 2022, 16:00

    Текст: Александра Юдина

    Донецк полностью отключен от горячего водоснабжения из-за обстрелов, сообщил мэр города в Донецкой народной республике Алексей Кулемзин.

    «С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в городе Донецке с 14.00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города», – передает «Интерфакс» его слова.

    Ранее сообщалось, что украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.

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    Из-за обстрелов украинских войск повреждена газовая труба в ЛНР

    26 февраля 2022, 14:16

    Текст: Кристина Цыцура

    Газовая труба повреждена в поселке Кировск в ЛНР после обстрела со стороны украинских войск, без газа остались более 150 абонентов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «В результате обстрела по территории республики повреждена газовая труба 215 мм. Без газа остались 158 абонентов н.п. Кировск», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

    Напомним, российская спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».

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    Детский сад повредили в Донецке при обстрелах ВСУ

    26 февраля 2022, 09:48

    Текст: Наталья Ануфриева

    В результате обстрела украинских войск повреждено здание детского сада в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Представительство ДНР сообщило, что «в результате ночных обстрелов со стороны ВФУ зафиксировано (...) МДОУ №251 – повреждено остекление и двери», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что детский сад расположен в Киевском районе.

    Всего за сутки представительство сообщало о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск. Атакам ВСУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, повреждено 51 жилое домостроение на Донецком и Горловском направлениях.

    Кроме того, украинские войска обстреляли населенные пункты Зайцево и Верхнеторецкое в ДНР.

    Вместе с тем пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что «были освобождены КПВВ «Станица Луганская» и почти весь поселок».

    Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник сообщил в Telegram, что за сутки в ЛНР и ДНР семь мирных жителей погибли и еще 15 были ранены в результате обстрелов украинских войск.

    Ранее стало известно, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем. Группировка войск ЛНР «продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино», а «соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».

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