ЛНР заявила об обстреле Ровеньков со стороны украинских войск из ТРК «Точка-У»

Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе

Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «

отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.

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