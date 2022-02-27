В результате перестрелки в Лас-Вегасе один человек погиб и 13 получили ранения

В кальянной в Лас-Вегасе произошла стрельба, один человек погиб, 13 пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает местная полиция.

Полиция сообщает, что стрельба, по предварительной информации, произошла после ссоры двух человек, которые устроили перестрелку. Пока никого не задержали, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2017 году на музыкальном фестивале Route 91 в Лас-Вегасе произошло массовое убийство, когда Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа гостиницы посетителей мероприятия, погибли более 50 человек, сотни человек пострадали.