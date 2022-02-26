В Харькове ввели комендантский час

Комендантский час в Харьковской области будет действовать с 18.00 до 06.00, сообщили в харьковском облгосадминистрации.

С четверга в области ввели комендантский час, который действовал с 22.00 до 6.00 (с 23.00 до 7.00 мск).

«Комендантский час в Харьковской области будет начинаться с 18.00 (19.00 мск) и будет продолжаться до 6.00 (7.00 мск)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

В администрации заявили, что во время действия комендантского часа запрещено передвижение по улицам города.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.