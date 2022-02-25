Эксперт: Украинский народ вскоре будет вспоминать последние 8 лет как дурной сон

В 2008 году многие известные люди выступали против действий наших миротворцев в Южной Осетии. Многие из них с большим стыдом теперь вспоминают то состояние, в котором они находились в августе того года, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Карнаухов. По его мнению, антивоенные высказывания некоторых россиян могут быть спровоцированы страхом перед возможными санкциями Запада.

«Россия пыталась выйти на урегулирование конфликта, добиться выполнения Минских соглашений. Особо нужно отметить работу нашей дипломатии в рамках «нормандского формата», – говорит доцент РАНХИГС Сергей Карнаухов. – Но Зеленский ни до военной операции, ни даже после ее начала не предпринял никаких шагов навстречу. Только сейчас, когда спецоперация уже завершается, Зеленский, похоже, осознал, что ему и его окружению, всей клике угрожает военный трибунал, который будет создан позднее самими украинцами после завершения боевых действий».

Зеленский сам пытается выйти на диалог, однако и теперь он все равно продолжает транслировать тезисы, которые присылают из американских центров управления Украиной, посетовал Карнаухов. «Судя по его риторике, тезисы сейчас таковы, – увести Путина в какую-то вязкую дипломатическую топь, в которой бы увязли военные действия нашей армии. К счастью, наш президент только что, выступая на Совете безопасности, четко дал понять, – мы не будем разговаривать с «шайкой наркоманов и неонацистов», которые в течение восьми лет издевались над Украиной», – сказал эксперт.

Сейчас многие люди, особенно из интеллигенции, выступают в блогосфере с «антивоенными лозунгами», – и звучат аналогии с событиями лета 2008 года, отмечает политолог. «Но я напомню – тогда многие известные люди, в том числе актеры и писатели, выступали против действий наших миротворцев в Южной Осетии. Образно говоря, представители московской интеллигенции встали тогда плечом к плечу с теми военными преступниками, которые совершили кровавый налет на Осетию. Эти люди были одурманены технологиями, которые использовала тогда пропагандистская машина Запада и Саакашвили», – вспоминает Карнаухов.

«Многие из них с большим стыдом теперь вспоминают то состояние, в котором они находились в августе 2008 года. Думаю, спустя какое-то время и нынешние «антивоенные активисты» будут со стыдом вспоминать свои нынешние поступки. У меня вообще нет сомнений, что пройдет очень мало времени, и народ Украины, в большинстве своем, тоже воспрянет и будет с небольшой неохотой вспоминать то состояние, в котором он находился последние восемь лет. Это время будет вспоминаться как дурной сон», – полагает Карнаухов.

Эксперт не исключил, что в подоплеке такой «антивоенной активности» у некоторых из россиян мог быть страх перед жесткими санкциями, которыми пригрозили нашей стране, – как известно, западные политики пообещали разрушить российскую экономику.

«Если это так, то я бы посоветовал россиянам реагировать на такие угрозы абсолютно корректно, рационально. Нужно понимать: санкции имеют стратегический долговременный характер, то есть эффект от них появится не сразу. У нашего бизнеса и у наших властных структур, которые отвечают за экономическое развитие, есть время адаптироваться к новым условиям. Эти санкции в принципе не отличаются от всего того, что уже было после 2014 года. Подобные шаги Запада, конечно, нанесли нам некоторый ущерб, но вместе с тем стали мощнейшим катализатором внутреннего развития России», – уверен эксперт.

Он напомнил, что Россия – одно из тех редких государств, которое имеет длительную историю процветания в состоянии жесточайшего внешнего давления. «Вспомните времена СССР, вспомните, в каких условиях приходилось выживать Российской империи – и каких высот она, тем не менее, достигала. Нет никаких сомнений в том, что со временем мы справимся с давлением», – подчеркнул политолог. «Кроме того, к рядовым россиянам новые санкции Запада не имеют прямого отношения. Они не коснутся частной индивидуальной жизни людей, для них – это некая абстракция. В целом они не касаются даже каких-то отдельных кампаний. Они затрагивают государство в целом, однако государство справится – причем, в ближайшее время», – подытожил Карнаухов.

Напомним, в четверг Владимир Путин в ходе прошедшего в режиме видеоконференции оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов». «Обращаюсь к военнослужащим вооружённых сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – сказал президент