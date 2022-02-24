Байден созвал Совет национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины

Президент США Джо Байден созвал встречу Совета национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил представитель Белого дома.

Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Байден заявил, что США продолжат оказывать поддержку и помощь Киеву, Вашингтон и его союзники намерены объявить о жестких санкциях против России.

До этого глава Белого дома в письменном заявлении пообещал в четверг выступить с обращением к американцам и объявить о «последствиях» для России за «ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.