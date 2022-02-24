Правозащитников призвали присоединиться к экстренному заявлению СПЧ по ситуации на Украине

Yикакого решения на заседании принято не было, взята пауза, пояснил собеседник. Но, как мне кажется, нам удалось убедить коллег в том, что политические заявления сейчас неуместны. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Вышинский. На заседании в четверг члены СПЧ обсудили операцию по демилитаризации Украины.

«На сегодняшнем заседании в Совете, которое было плановым, часть моих коллег, в том числе Николай Сванидзе, предложили выпустить заявление по ситуации в Донбассе и вокруг него. Они предложили проект заявления, по поводу которого другая часть коллег, в том числе и я, высказали большой скепсис. Мы посчитали его политическим заявлением, а не правозащитным», – говорит член СПЧ, исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский.

«В итоге возникла дискуссия. Мнения как по поводу самого проекта заявления, так и по поводу происходящего на Украине, разделились. Я предложил коллегам присоединиться к тому экстренному заявлению, которое было опубликовано 19 февраля от лица постоянной комиссии Совета по правам человека в информационной сфере. Заявление касалось резкого обострения напряженности в Донбассе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) там пришлось начать массовую эвакуацию людей из Донецкой и Луганской народных республик. Это, с нашей точки зрения, возникла серьезная угроза базовым правам человека – праву на жизнь, праву на неприкосновенность жилища и другим, в том числе правам наших граждан, живущих в Донбассе, – их там уже больше 700 тысяч», – отметил Вышинский.

Авторы заявления обращали внимание международных правозащитных организаций и украинских властей на трагизм ситуации, напомнил член СПЧ. «Людей пришлось вывозить из мест постоянного проживания, потому что им попросту угрожало физическое уничтожение. Слово «геноцид» вполне приемлемо для описания того, что делала украинская власть. Последняя эскалация как раз и направлена была ровно на то, чтобы нанести урон мирному населению», – добавил собеседник.

Вышинский рассказал, что на заседании президиума предложил коллегам уже использовать заявление от 19 февраля в качестве основы для новой резолюции, – «но уже от всех членов Совета».

«В итоге никакого решения на заседании принято не было, взята пауза, пояснил собеседник. «В ходе дискуссии мы даже не дошли до голосования. Но, как мне кажется, нам удалось убедить коллег в том, что политические заявления сейчас неуместны. А если они действительно хотят высказать свою обеспокоенность как правозащитники, то есть текст, уже опубликованный 19 февраля от имени нашей комиссии. К нему можно сразу присоединяться, а можно доработать и обнародовать уже от имени всего Совета», – подытожил Вышинский.

Как сообщило РИА «Новости», в конце прошлой недели постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере, в которую входит и Кирилл Вышинский, обратилась с призывом не допустить агрессии украинских силовиков против жителей республик Донбасса.

«Члены комиссии обращаются к международным правозащитным организациям с призывом немедленно предпринять все возможные усилия и повлиять на одну из сторон гражданского конфликта с целью не допустить агрессии украинских силовиков на территории непризнанных республик. Сегодня защита основного права человека – права на жизнь – становится главной задачей для правозащитных организаций, когда речь заходит о жителях ДНР и ЛНР», – говорилось в заявлении.

Члены комиссии считают, что все усилия должны быть направлены на предотвращение гибели людей. В СПЧ отметили, что эвакуация жителей республик на территорию приграничных областей РФ – это крайняя мера, которая говорит о серьезности угрозы, возникшей в последние дни для граждан РФ и соотечественников, живущих в Донбассе.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о проведении на территории Украины специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.

Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины.