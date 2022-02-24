В киевских магазинах раскупили хлеб

В украинской столице местные жители раскупили весь хлеб в супермаркетах, сообщают местные СМИ, и публикуют видеозаписи с пустыми полками из магазинов.

«Супермаркеты Киева. Хлеб размели. Остальные продукты вроде как есть. В «Велику кишеню» пускают по 10 человек», – говорится в сообщении в украинском Telegram-канале «Политика Страны».

Ранее сообщалось, что киевляне принялись массово скупать товары первой необходимости и продукты. Жители Киева выстроились в очереди у банкоматов.

На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

Да, но в меньших масштабах

Да, но в больших масштабах

Нет, не ожидал



Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.

Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.