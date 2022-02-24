Толстой и Зюганов попали под новые санкции ЕС

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава КПРФ Геннадий Зюганов внесены в санкционный список ЕС в связи с голосованием за признание Россией ДНР и ЛНР, а также позицию по присоединению Крыма, следует из обнародованного в официальном журнале ЕС документа.

В мотивационной части санкций отмечается, что Толстой «является центральной фигурой правительственной пропаганды, часто занимает позицию в поддержку присоединения Крыма (к России – прим.ВЗГЛЯД)». «Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины», – указывается в документе, передает РИА «Новости».

Глава КПРФ Геннадий Зюганов также попал в санкционный список из-за «подрыва суверенитета Украины» в связи с его голосованием о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Ранее в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей. В санкционный список включены министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД России Мария Захарова, журналисты: руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».